Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha sequetrato beni per un valore di 5 milioni di euro a un gruppo familiare legato al narcotraffico. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore, è stato eseguito con la collaborazione di 250 operatori della Polizia di Stato nell’ambito di una strategia volta a disarticolare le organizzazioni criminali e a tutelare l’economia legale dalla criminalità organizzata.

Un nuovo colpo contro la mafia a Roma

L’operazione di questa mattina rappresenta un nuovo e importante capitolo nella lotta alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico della Capitale e delle province limitrofe.

Il sequestro ha riguardato un ingente patrimonio, stimato in oltre 5 milioni di euro, composto da 3 società con sedi a Roma e Bracciano di cui due attive nel settore delle vendite immobiliari e una operante come bar. Inoltre è stata sequestrata una ditta individuale impegnata come ricevitoria del lotto e tabacchi, diversi autoveicoli e motoveicoli, nonché 25 unità immobiliari situate nei comuni di Roma, Ardea, Nettuno, Guidonia Montecelio, Aprilia e Borgorose.

Tra i beni figurano anche la somma di 45.000 euro e 2 orologi modello Rolex, già oggetto di sequestro preventivo.

I soggetti coinvolti e il contesto criminale

I beni sono risultati riconducibili a cinque soggetti di età compresa tra 67 e 46 anni, legati da vincoli di parentela e inseriti in contesti criminali di alto livello dediti al narcotraffico nel quartiere romano di San Basilio.

Questi individui sono stati identificati come vertici di un’associazione criminale attiva da tempo nello spaccio di sostanze stupefacenti di vario genere e recentemente raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale locale a seguito di una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – D.D.A.

Il meccanismo di riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti

L’indagine patrimoniale ha permesso di ricostruire un sofisticato sistema di intestazione fittizia e successiva re-intestazione dei beni a società riconducibili ai soggetti coinvolti. Gli indagati, investendo i proventi delle attività criminali, hanno acquistato nel tempo numerosi appartamenti, ora sottoposti a sequestro, intestandoli a terzi – spesso familiari – per poi riacquistarli tramite le proprie società immobiliari.

Gli immobili venivano successivamente affittati o venduti generando ulteriori profitti derivanti dal reimpiego di capitali illeciti.

Le motivazioni del provvedimento e la valutazione del Tribunale

Sulla base delle risultanze investigative, il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi per qualificare tutti i proposti come soggetti socialmente pericolosi.

È stata inoltre evidenziata una marcata sproporzione tra la situazione reddituale dichiarata e il patrimonio effettivamente posseduto.

IPA