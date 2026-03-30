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È di 23 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro il clan dei Casalesi, fazione Zagaria, attivo nella provincia di Caserta. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha colpito presunti affiliati e collaboratori del sodalizio criminale, accusati di numerosi reati tra cui associazione mafiosa, estorsione, usura, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione è il risultato di una lunga indagine avviata nel 2019 e sviluppata attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e riscontri alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Caserta e del Raggruppamento Operativo Speciale di Napoli. L’attività investigativa, iniziata nel 2019, si è avvalsa di strumenti tecnici come le intercettazioni, oltre a metodi tradizionali di controllo del territorio e all’analisi delle testimonianze di collaboratori di giustizia. Questo lavoro ha permesso di raccogliere gravi elementi indiziari sull’operatività del clan dei Casalesi, in particolare della fazione Zagaria, che avrebbe gestito una vasta rete di attività illecite nella provincia di Caserta.

La struttura del clan e i ruoli chiave

Secondo quanto emerso dalle indagini, la guida dell’organizzazione sarebbe stata affidata ai due fratelli del capo clan Michele Zagaria, attualmente in libertà, che avrebbero coordinato le attività criminali sul territorio. Un nipote del boss, scarcerato nel 2019 e trasferitosi all’estero, avrebbe invece curato gli interessi imprenditoriali del clan, mantenendo la leadership economica della cosca. Tra i soggetti individuati figura anche un esponente di spicco che avrebbe svolto il ruolo di collegamento tra la frangia armata e la leadership, partecipando attivamente a estorsioni, usura e traffico di droga.

Le attività illecite e il controllo del territorio

L’organizzazione avrebbe esercitato un controllo capillare su diversi settori economici della provincia di Caserta. Tra le attività contestate figurano l’imposizione di somme di denaro nelle compravendite terriere, con richieste che variavano tra 15.000 euro e oltre 125.000 euro a seconda del valore dei beni. Il clan avrebbe inoltre gestito intestazioni fittizie di attività commerciali e il settore delle slot machine, considerato una fonte di profitti costante per il sostentamento degli affiliati. Diversi esercizi commerciali sarebbero stati utilizzati come basi operative per pianificare e coordinare le attività illecite del gruppo.

Riciclaggio e investimenti

Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di una cassa comune del clan, utilizzata sia per investimenti in attività legali, come società di autonoleggio e imprese intestate fittiziamente, sia per prestiti a tassi usurai. Sono state documentate operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio attraverso l’impiego di denaro illecito, in particolare tramite una società con sede in Spagna e una nel casertano attiva nel settore della raccolta rifiuti, entrambe riconducibili al nipote del capo clan.

Collegamenti con la criminalità calabrese

Un ulteriore aspetto emerso dalle investigazioni riguarda il tentativo del clan di consolidare rapporti con esponenti della criminalità organizzata calabrese, in particolare della provincia di Reggio Calabria. Questi contatti avrebbero permesso al gruppo di rifornirsi regolarmente di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, a prezzi competitivi e di elevata qualità. Grazie a questi canali, il clan avrebbe potuto rafforzare la propria posizione sul mercato locale, con particolare attenzione alle piazze di Caivano, oggetto di frequenti operazioni delle forze dell’ordine.

Arresti, sequestri e numeri dell’operazione

Nel corso dell’indagine, oltre ai 23 arresti odierni (di cui 19 in carcere e 4 ai domiciliari), le autorità hanno già tratto in arresto altre 9 persone su disposizione delle autorità giudiziarie e 2 in flagranza di reato. Sono stati sequestrati 4 pistole, una mitraglietta Skorpion, un fucile a canne mozze, circa 600 cartucce di vario calibro e circa 11 Kg di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri del ROS hanno proceduto al sequestro preventivo dei compendi di 2 aziende, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.

Le garanzie per gli indagati

I provvedimenti eseguiti rappresentano misure cautelari adottate in fase di indagine preliminare. Gli indagati sono persone sottoposte a indagini e, come previsto dalla legge, sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Sono inoltre ammessi mezzi di impugnazione contro i provvedimenti adottati.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata attiva nella provincia di Caserta, confermando l’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nella lotta ai clan mafiosi e alle loro ramificazioni economiche e sociali.

IPA