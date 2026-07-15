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È di 20 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro un sodalizio familiare accusato di traffico di droga, usura, estorsione e altri reati aggravati dal metodo mafioso. L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è stato eseguito all’alba in diversi comuni delle province di Frosinone, Napoli, Caserta, Perugia e a Roma, con il coinvolgimento di circa 120 militari e l’impiego di unità specialistiche dell’Arma.

Un’operazione coordinata e su larga scala

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la mattina odierna ha visto scattare un imponente dispositivo di forze dell’ordine, supportato da reparti territoriali e speciali, tra cui il Raggruppamento Operativo Speciale, unità cinofile antidroga, personale dotato di georadar per la ricerca di sostanze illecite e un elicottero del Nucleo Elicotteri di Roma Urbe. L’azione è stata pianificata per eseguire simultaneamente l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento ha riguardato 20 persone: per 17 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre 3 sono finite agli arresti domiciliari con dispositivi elettronici di controllo. Inoltre, il sequestro preventivo è stato notificato anche a 7 soggetti non raggiunti da misura personale. Complessivamente, sono stati impiegati circa 120 militari per eseguire le perquisizioni e i sequestri in numerosi comuni delle province coinvolte.

Le accuse: traffico di droga, usura, estorsione e metodo mafioso

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti – contestata come armata e aggravata dall’ingente quantità – detenzione e cessione di cocaina, usura, estorsione, detenzione di armi e altri reati, spesso con l’aggravante del metodo mafioso. L’indagine, avviata nel 2019 dalla Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Cassino sotto il coordinamento della D.D.A. di Roma, ha permesso di ricostruire l’attività di un gruppo a forte connotazione familiare, operativo da oltre dieci anni nel settore degli stupefacenti.

Un sodalizio familiare radicato e organizzato

Le indagini hanno evidenziato una struttura criminale stabile, con una precisa ripartizione dei ruoli: approvvigionamento, trasporto, custodia, confezionamento, vendita al dettaglio, recupero crediti e gestione di una cassa comune. Il gruppo si riforniva di ingenti partite di cocaina da canali campani, in particolare dall’area di Torre Annunziata, e gestiva una rete di piazze di spaccio a Cassino, Piedimonte San Germano, Aquino e Roccasecca. Il sito centrale era la località Volla di Piedimonte San Germano, dove un punto di cessione “sempre aperto” era gestito soprattutto da donne della famiglia, con un flusso costante di acquirenti documentato da videoriprese e riscontri su strada.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 1,3 chilogrammi di cocaina e ricostruite, in via indiziaria, forniture per complessivi 63 chilogrammi. Un immobile rurale nell’area di Aquino fungeva da deposito per lo stoccaggio dello stupefacente e del denaro. Il volume d’affari complessivo dell’organizzazione è stato stimato in circa 5,5 milioni di euro, di cui oltre 5,2 milioni derivanti dal narcotraffico e circa 238 mila euro dalle condotte estorsive. Il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo di denaro, beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di 5.378.920 euro, quale profitto dei reati contestati.

Lo sfruttamento dei più fragili e l’aggravante mafiosa

Il G.I.P. ha riconosciuto l’aggravante dell’impiego di minori e persone con gravi fragilità per le cessioni al dettaglio. Acquirenti tossicodipendenti e indebitati venivano assoggettati al gruppo: alcuni erano costretti, per paura di ritorsioni, a intestarsi autovetture, commettere furti sul posto di lavoro o accollarsi rate di acquisti per conto degli indagati. Le vittime, spesso colpite da incendi e danneggiamenti, raramente sporgevano denuncia, tanto che in più casi a rivolgersi ai Carabinieri sono state le madri e i familiari delle persone offese. Questa capacità di intimidazione, sostenuta da una reputazione criminale e da un radicamento territoriale ultradecennale, ha portato alla contestazione dell’aggravante del metodo mafioso.

Armi, minacce e violenza per il controllo del territorio

Le intercettazioni, anche ambientali, hanno documentato la disponibilità e la messa in vendita di armi comuni da sparo, tra cui un revolver, una pistola semiautomatica, un mitra e un fucile d’assalto. Nel corso di una perquisizione a carico di uno degli indagati sono stati rinvenuti, sepolti sotto terra, circa un chilogrammo di cocaina, una pistola con munizionamento e la contabilità dell’attività usuraria, insieme a una rilevante somma in contanti. Le armi venivano utilizzate anche per minacciare acquirenti e vittime.

Usura ed estorsioni: la forza dell’intimidazione

Oltre al narcotraffico, il provvedimento cautelare ha ricostruito condotte di usura ed estorsione, in parte collegate al recupero di crediti da droga e in parte a prestiti a tassi usurari verso persone in difficoltà economica. Per costringere le vittime a pagare, gli indagati avrebbero fatto ricorso a incendi di abitazioni e tettoie, danneggiamenti di attività commerciali e veicoli, aggressioni fisiche, minacce anche a mano armata e all’imposizione di forniture di beni e servizi mai pagati.

Le perquisizioni sono state orientate anche alla ricerca di documentazione bancaria, titoli, dispositivi e ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle disponibilità finanziarie degli indagati, in vista dei successivi accertamenti patrimoniali.

IPA