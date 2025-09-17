Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Otto arresti a Bari. L’indagine, condotta dalla Squadra mobile e dal Servizio centrale operativo, ha portato all’esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di affiliati al clan Strisciuglio, attivi tra il capoluogo pugliese e i comuni limitrofi. L’operazione è stata resa possibile grazie a intercettazioni, pedinamenti e all’impiego di agenti sotto copertura, che hanno permesso di documentare numerosi episodi di traffico di sostanze stupefacenti e l’uso di armi per intimidire clan rivali.

Le indagini e il linguaggio in codice del clan

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha svelato un articolato sistema di comunicazione tra i membri del gruppo criminale. Gli indagati utilizzavano termini come “buona”, “bomba” o “dinamite” per indicare la qualità e la purezza delle droghe trattate. Questo gergo, emerso durante le intercettazioni telefoniche e ambientali, ha permesso agli investigatori di decifrare le dinamiche interne della banda e di ricostruire la rete di spaccio attiva sul territorio.

Gli arresti e le accuse

L’operazione si è conclusa con otto arresti: sette persone sono state condotte in carcere e una posta agli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale barese, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Gli arrestati sono accusati di far parte di un’associazione per delinquere armata, dedita al traffico e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, eroina e marijuana. Secondo gli inquirenti, tutti gli indagati risultano affiliati al clan Strisciuglio, considerato uno dei più influenti della camorra pugliese.

Il controllo del territorio e l’uso delle armi

L’indagine ha messo in luce la propensione del gruppo all’impiego di armi per risolvere controversie con clan concorrenti. Un episodio emblematico riguarda il tentato rapimento avvenuto nel quartiere Japigia, dove gli indagati hanno cercato di sequestrare un membro di un clan rivale a scopo intimidatorio. Durante l’azione, non andata a buon fine, sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco contro l’abitazione della vittima. Questo episodio ha portato al riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, poiché il gruppo ha agito in pieno giorno, armato e facendo leva sulla forza intimidatoria derivante dall’appartenenza al clan.

Il ruolo della Direzione distrettuale antimafia e delle forze dell’ordine

L’operazione è stata coordinata dalla Procura distrettuale antimafia e condotta dalla Squadra mobile e dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Il provvedimento restrittivo è stato disposto al termine di una complessa attività investigativa, che ha visto l’impiego di intercettazioni, pedinamenti, videoregistrazioni, perquisizioni, sequestri e arresti in flagranza di reato. Le prove raccolte hanno confermato le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, rivelatesi fondamentali per ricostruire la struttura e le attività del clan.

L’impiego di agenti sotto copertura

Determinante per il successo dell’indagine è stato anche il ricorso ad agenti undercover. Fingendosi clienti dei pusher, questi poliziotti hanno documentato numerose cessioni di droga, raccogliendo elementi probatori decisivi per l’accusa. L’attività sotto copertura ha permesso di monitorare da vicino le modalità operative del gruppo e di individuare i canali di spaccio utilizzati per la distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Il radicamento del clan Strisciuglio sul territorio

Il clan Strisciuglio, secondo gli investigatori, esercitava il proprio controllo non solo su Bari ma anche nei comuni dell’area metropolitana, come Palo del Colle e Bitonto. La presenza capillare della banda ha consentito di gestire un vasto giro di traffico di droga, garantendo approvvigionamenti costanti e una rete di distribuzione efficiente. L’operazione delle forze dell’ordine rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata locale, che da tempo aveva consolidato la propria influenza in queste zone.

Le tecniche investigative e la collaborazione dei pentiti

L’indagine si è avvalsa di una vasta gamma di strumenti investigativi: dalle intercettazioni telefoniche e ambientali ai pedinamenti, dalle videoregistrazioni alle perquisizioni e ai sequestri. Gli arresti in flagranza di reato hanno ulteriormente rafforzato il quadro accusatorio. Fondamentale è stata anche la collaborazione di alcuni pentiti, le cui dichiarazioni hanno permesso di chiarire i ruoli dei singoli affiliati e di ricostruire le dinamiche criminali del clan.

L’impatto dell’operazione sulla criminalità locale

L’arresto di otto persone e il sequestro di ingenti quantitativi di droga rappresentano un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata a Bari e nei comuni limitrofi. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come l’operazione abbia interrotto una delle principali reti di spaccio attive sul territorio, contribuendo a ristabilire condizioni di maggiore sicurezza per la cittadinanza.

