Un arresto per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a Bari. Un detenuto, ritenuto vicino al clan Strisciuglio, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe preteso ventimila euro da due cittadini, padre e figlio, come parziale risarcimento della sua detenzione, minacciando gravi conseguenze in caso di mancato pagamento.

Le indagini e la denuncia della vittima

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via lo scorso agosto, quando una delle vittime si è presentata presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Bari per sporgere denuncia. L’uomo ha raccontato di aver ricevuto una videochiamata dal detenuto, con cui aveva rapporti da tempo. Durante la conversazione, il detenuto avrebbe avanzato la richiesta di ventimila euro, giustificandola come un risarcimento per la sua permanenza in carcere, attribuendo la responsabilità della detenzione a una presunta condotta scorretta del figlio del denunciante.

Le minacce e il metodo mafioso

Nel corso della videochiamata, il detenuto avrebbe assunto toni particolarmente decisi e intimidatori, intimando alla vittima di consegnare la somma richiesta a persone di sua fiducia. In caso contrario, avrebbe minacciato di far aggredire il figlio dell’uomo. Questo comportamento, secondo gli inquirenti, evidenzia l’aggravante del metodo mafioso, tipico delle dinamiche criminali riconducibili al clan Strisciuglio, attivo nel territorio di Bari.

L’intervento della Polizia e la perquisizione in carcere

Le indagini della Squadra Mobile sono scattate immediatamente dopo la denuncia. La mattina del 22 settembre, gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare direttamente presso il carcere dove il detenuto si trovava già recluso. Nel corso dell’operazione, è stata effettuata anche una perquisizione nella cella dell’indagato, che ha portato al rinvenimento di un telefono cellulare. Il dispositivo è stato sequestrato e sarà oggetto di ulteriori accertamenti per verificare eventuali altri contatti o minacce.

La posizione dell’indagato e la fase processuale

È fondamentale sottolineare, come evidenziato dalla Polizia di Stato, che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. L’esecuzione della misura cautelare rappresenta solo un primo passo: la posizione dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del processo, dove la difesa avrà modo di presentare le proprie argomentazioni. La colpevolezza dell’uomo in relazione ai reati contestati sarà accertata solo in sede giudiziaria, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Il contesto: il clan Strisciuglio e la criminalità organizzata a Bari

Il clan Strisciuglio è una delle principali organizzazioni criminali radicate nel tessuto sociale di Bari. Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato le attività di contrasto nei confronti delle consorterie mafiose locali, spesso coinvolte in estorsioni, minacce e altri reati di stampo mafioso. L’episodio oggetto dell’indagine si inserisce in questo quadro, confermando la pervasività delle logiche criminali anche all’interno degli istituti penitenziari.

Le reazioni delle istituzioni e l’importanza della denuncia

Le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini nella lotta alla criminalità organizzata. La denuncia presentata dalla vittima ha permesso di avviare tempestivamente le indagini e di evitare che la situazione potesse degenerare. Le istituzioni invitano chiunque sia vittima di estorsioni o minacce a rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine, garantendo la massima riservatezza e protezione.

Prossimi sviluppi e approfondimenti investigativi

Gli inquirenti stanno ora procedendo con ulteriori accertamenti, in particolare sull’utilizzo del telefono cellulare rinvenuto nella cella del detenuto. L’analisi dei dati potrebbe fornire nuovi elementi utili a ricostruire la rete di contatti e le eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti. Nel frattempo, l’indagato rimane in stato di custodia cautelare, in attesa delle prossime fasi processuali.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un ulteriore tassello nella lotta alla criminalità organizzata e alle estorsioni che colpiscono cittadini e imprenditori. Il caso dimostra come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per contrastare le dinamiche mafiose e garantire la sicurezza del territorio. Resta ora da attendere l’esito del procedimento giudiziario, che dovrà stabilire le eventuali responsabilità dell’indagato.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sugli sviluppi futuri, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato e seguire gli aggiornamenti relativi alla città di Bari.

