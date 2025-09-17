Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

B&b chiuso per dieci giorni. La struttura ha sede a Roma, in via Giolitti. Un cittadino egiziano senza documenti è stato trovato a soggiornare nell’edificio senza essere registrato, mentre la stanza veniva utilizzata come deposito per la droga. L’intervento è stato eseguito nella zona di Termini, dopo un controllo di polizia che ha portato alla luce l’intera vicenda.

La scoperta durante un controllo di routine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli agenti del Commissariato di P.S. Viminale hanno fermato un ventitreenne egiziano nei pressi della stazione Termini. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, già confezionate e pronte per essere vendute ai clienti abituali della zona. La detenzione di sostanze stupefacenti e la attività di spaccio sono state immediatamente contestate al ragazzo.

La chiave che ha svelato la base dello spaccio

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un mazzo di chiavi nelle tasche del giovane. Da questo dettaglio è stato possibile risalire alla struttura ricettiva dove il ventitreenne alloggiava temporaneamente, situata a poca distanza dal luogo del fermo. Una volta giunti presso il b&b di via Giolitti, i poliziotti hanno effettuato un controllo approfondito nella stanza occupata dall’egiziano.

La stanza trasformata in deposito di droga

All’interno della camera, gli agenti hanno scoperto ulteriori quantitativi di droga, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Questo ritrovamento ha confermato che l’appartamento veniva utilizzato come base logistica per l’attività di spaccio nella zona di Termini. La presenza di sostanze stupefacenti in quantità e modalità tipiche della distribuzione al dettaglio ha aggravato la posizione del giovane e ha posto l’attenzione anche sulla gestione della struttura ricettiva.

Irregolarità amministrative e responsabilità del titolare

Gli accertamenti amministrativi successivi hanno permesso di appurare che il cittadino egiziano, privo di documenti di identità, era stato accolto nella struttura senza che la sua presenza venisse comunicata alle autorità tramite il sistema “Alloggiati Web” della Questura. Questa omissione ha rappresentato una grave violazione delle normative che regolano l’accoglienza nelle strutture ricettive, soprattutto in relazione alla sicurezza pubblica e al controllo del territorio.

La decisione della Questura: sospensione della licenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, a seguito dell’attività istruttoria avviata parallelamente ai procedimenti giudiziari, il Questore di Roma ha disposto la sospensione della licenza di affittacamere per il titolare del b&b di via Giolitti. La struttura resterà chiusa per 10 giorni, misura adottata per garantire la sicurezza e la legalità nell’ambito dell’accoglienza turistica nella capitale.

Le implicazioni per la sicurezza urbana

L’episodio mette in luce i rischi legati alla gestione poco attenta delle strutture ricettive, che possono diventare punti di riferimento per attività illecite come lo spaccio di sostanze stupefacenti. La mancata registrazione degli ospiti, soprattutto se privi di documenti, rappresenta un pericolo per la sicurezza collettiva e ostacola il lavoro delle forze dell’ordine nel monitoraggio del territorio.

Il ruolo dei controlli e la collaborazione con le autorità

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Viminale dimostra l’importanza dei controlli di routine e della collaborazione tra le strutture ricettive e le autorità di pubblica sicurezza. Il sistema “Alloggiati Web” è uno strumento fondamentale per tracciare la presenza di persone nelle strutture alberghiere e prevenire fenomeni di clandestinità e reati collegati.

Conclusioni e prospettive future

L’intervento della Polizia e la sospensione della licenza rappresentano un monito per tutti i gestori di strutture ricettive: il rispetto delle regole è fondamentale per evitare che gli alloggi vengano utilizzati per attività illecite. La collaborazione tra cittadini, operatori del settore e forze dell’ordine resta la chiave per mantenere alto il livello di sicurezza nella capitale.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sulle misure adottate, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato. La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di attenzione verso la legalità e la sicurezza urbana, temi centrali per la vivibilità di Roma.

