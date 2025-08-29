Class action contro Facebook di Annamaria Bernardini de Pace per il gruppo Mia moglie, obiettivo risarcimento

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Class action contro Facebook. Ad annunciarla e ad occuparsene sarà l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, specializzata in diritto di famiglia. La legale ha invitato tutte le donne che hanno visto la loro privacy violata per via della pubblicazione delle loro foto intime nel gruppo ‘Mia moglie‘ a partecipare all’iniziativa contro il social network di Meta. Inoltre Bernardini De Pace ha fatto sapere che sta anche studiando il caso del sito Phica.eu, sempre nell’ottica di azioni penali e civili di risarcimento.

‘Mia moglie’, Annamaria Bernardini de Pace e la class action contro Facebook

Tutte le “donne che sono state ferite con violenza nella loro identità femminile” possono “partecipare a questa class action”. Così Annamaria Bernardini de Pace, come riporta La Repubblica e in riferimento al caso del gruppo Facebook ‘Mia moglie’.

La pagina è stata chiusa. Aveva 32mila iscritti, diversi dei quali postavano senza consenso foto intime di donne, anche da loro conosciute, e commentavano gli scatti con frasi deprecabili.

“Chiederemo – ha aggiunto l’avvocata – un risarcimento danni a carico di Facebook”. La legale ha spiegato che, con il collega penalista David Leggi, sta approfondendo anche il caso del sito Phica.eu, sempre sempre nell’ottica di azioni civili di risarcimento e penali.

La celebre avvocata matrimonialista, che in questo periodo si sta anche occupando degli audio diffusi contro l’ex genero Raoul Bova, ha spiegato che in queste vicende “è stato violato il principio costituzionale che tutela l’identità e la dignità della persona ed, in particolare, è stata ferita con violenza, con l’uso brutale di quelle immagini, l’identità femminile”.

Ha quindi invitato le donne coinvolte loro malgrado nel caso a rivolgersi a lei per chiedere un risarcimento a carico di Facebook. “Lo potremmo chiedere anche agli uomini – ha aggiunto -, ma non credo che avessero molto tempo per lavorare, se poi spendevano il tempo così…”

Come mettersi in contatto con l’avvocata

La legale ha spiegato che coloro che vorranno aderire all’iniziativa dovranno contattarla via mail all’indirizzo abdp@abdp.it. “Io svolgerò questa attività solo per una cifra simbolica – ha chiarito – nessuna alta parcella ovviamente”.

Sul fronte penale potrebbe essere contestato il reato di “revenge porn”. Si potrebbero formulare anche ipotesi di “stalking, violenza o molestia”.

“Voglio vedere anche – ha concluso Bernardini de Pace – se ci sarà pure la possibilità di intervenire rivolgendosi al Garante per la Privacy”.