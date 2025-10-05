Class action dei genitori italiani contro i social: le richieste, da verifica dell’età agli avvisi sui rischi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un gruppo di genitori italiani, insieme al Moige (MOvimento Italiano GEnitori), ha avviato la prima class action contro Meta e TikTok chiedendo il rispetto del divieto d’accesso ai social per i minori di 14 anni, la rimozione dei sistemi che creano dipendenza sui social e informazioni chiare sui rischi. L’udienza è fissata a Milano per febbraio 2026.

I genitori italiani contro i social: la class action

Un gruppo di genitori italiani, insieme al MOIGE e allo studio legale torinese Ambrosio & Commodo, ha depositato al Tribunale di Milano la prima class action inibitoria contro Meta (Facebook e Instagram) e TikTok. L’udienza è fissata per il 12 febbraio 2026.

L’iniziativa non mira a risarcimenti immediati ma a un ordine del giudice che imponga tre vincoli: il rispetto del divieto d’accesso ai minori di 14 anni con sistemi di verifica dell’età effettivi; la rimozione di meccanismi che inducono dipendenza, come scroll infinito e manipolazioni algoritmiche che “trattengono” i minori; l’obbligo di informazioni chiare e ricorrenti sui rischi connessi all’uso/abuso dei social, sul modello delle avvertenze per i farmaci.

ANSA Elisabetta Gavasci Scala, vicepresidente del Moige, associazione che ha depositato la prima class action di genitori italiani contro i social

L’azione è stata costruita con il contributo di giuristi, ingegneri e neuropsichiatri e intende “responsabilizzare” le piattaforme che, secondo i promotori, totalizzano oltre 90 milioni di utenze in un Paese da 60 milioni di abitanti, includendo molti under-14.

Le basi legali

Il ricorso si fonda sull’art. 840-sexiesdecies c.p.c. (azioni collettive inibitorie, introdotto nel 2021), che consente di chiedere al giudice la cessazione o il divieto di condotte pregiudizievoli a danno di una pluralità di soggetti.

Nel fascicolo confluiscono ricerche accademiche italiane ed europee che collegano l’esposizione massiva ai social a insonnia, calo del rendimento scolastico, ansia/depressione, disturbi alimentari, impulsività e comportamenti autolesivi, richiamando anche uno studio sulle modificazioni funzionali della corteccia prefrontale associate a comportamenti di controllo compulsivo dell’app.

Secondo le famiglie, i controlli sull’età oggi sono facilmente aggirabili, come mostrano i dati citati su preadolescenti (anche 9-10 anni) presenti sui social con profili illegali.

Le prossime mosse dei genitori

Se il Tribunale accoglierà la class action, potrebbe imporre ordini inibitori immediatamente esecutivi: rafforzamento della verifica dell’età, disattivazione o profonda rimodulazione di scroll infinito e altre logiche di engagement per i profili under-18, oltre a banner e messaggi informativi ricorrenti su rischi e uso consapevole.

I promotori preannunciano, in una seconda fase, una azione risarcitoria di classe per i genitori che documentino danni da uso dei social (con canali dedicati per le adesioni).

Il caso italiano potrebbe creare un precedente anche in Europa, spingendo le piattaforme a rivedere design e processi di moderazione, in particolare su contenuti nocivi e sistemi algoritmici che profilano i minori.