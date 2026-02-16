Class action Millemiglia Alitalia, passeggeri vincono causa contro Italia Loyalty: via libera al risarcimento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gli ormai ex soci MilleMiglia hanno vinto la class action contro Italia Loyalty S.p.A. Il tribunale di Roma ha accolto le richieste di chi aderiva al programma fedeltà dell’estinta Alitalia. Questi infatti possedevano un tesoretto di miglia, con il quale avrebbero potuto ottenere altri biglietti gratis o scontati per volare con la compagnia. L’esito è di 2 centesimi di euro per ogni miglia che dimostreranno di avere in portafoglio alla data del 27 ottobre 2021.

Vittoria della class action MilleMiglia

Il tribunale di Roma ha dato ragione alla class action degli ex soci del programma MilleMiglia di Alitalia. I titolari delle miglia si erano mossi contro Italia Loyalty S.p.A. per via della perdita delle miglia possedute con le quali avrebbero potuto ottenere biglietti gratuiti o scontati con la compagnia.

Hanno dimostrato che la finestra di fallimento Alitalia è stata troppo rapida per trovare un’alternativa all’utilizzo delle miglia, di non aver ricevuto biglietti dalle compagnie alleate di Alitalia e del cambio del programma che sarebbe diventato sfavorevole.

Così il tribunale di Roma attribuisce loro un risarcimento di 2 centesimi di euro per ogni miglia che dimostrano di avere nel portafoglio dal 27 ottobre 2021.

Il risarcimento per miglia

È stato possibile raggiungere questo risultato perché gli ex soci sono riusciti a dimostrare le loro ragioni. A partire dalla finestra temporale ristretta: i voli sono stati bloccati il 15 ottobre, ma erano stati informati appena il 6 settembre della fine della compagnia. In questo lasso di tempo non sono riusciti a prendere i biglietti né da Alitalia, né da partner della compagnia come Air France o Delta Airlines.

Hanno inoltre dimostrato che i premi del catalogo, quelli che si potevano ottenere al posto dei biglietti, erano meno appetibili rispetto a quelli promessi. Il tribunale ha quindi riconosciuto la lesione dei diritti dei consumatori.

Fondamentale il passaggio della quantificazione del danno economico subito dai soci. Questo è stato riconosciuto in due centesimi per ogni miglia posseduta. La soglia minima per l’ottenimento di un premio, un biglietto o altro, era di 12.000 miglia.

Provare il saldo

Per ottenere il risarcimento bisognerà però dimostrare il saldo delle miglia. Gli utenti devono quindi produrre la copia di una comunicazione inviata dalla società con il saldo, o un’immagine con l’estratto dal sistema informativo del proprio account personale.

Al momento la causa risulta vinta da 168 ricorrenti che hanno formato la class action, ma chiunque può richiedere il risarcimento se si trova nelle stesse condizioni per aderire. Entro 150 giorni qualsiasi persona può unirsi all’azione, versando 150 euro a titolo di fondo spese su un conto corrente dedicato.