Classifica delle città italiane per qualità della vita 2025: Milano è al primo posto, ultima Caltanissetta
Milano prima nella classifica delle città italiane per qualità della vita 2025. Gap tra Nord e Sud, con Caltanissetta in coda
Arriva la classifica che decreta le città italiane con la migliore qualità della vita nel 2025, stilata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Al primo posto, per il secondo anno consecutivo, si conferma Milano, che vince per servizi, reddito e infrastrutture. Seguono Bolzano e Bologna. Nelle ultime posizioni Crotone, Reggio Calabria e Caltanissetta.
Peggiora la qualità della vita nelle città italiane
L’indagine di ItaliaOggi e Ital Communications analizza le città da nove punti di vista:
- Affari e lavoro
- Ambiente
- Istruzione e formazione
- Popolazione
- Reati e sicurezza
- Reddito e ricchezza
- Sicurezza sociale
- Sistema salute
- Turismo, intrattenimento e cultura
Caltanissetta, in ultima posizione nella classifica 2025
Stando a questi criteri, in generale la qualità della vita nel 2025 è “buona o accettabile” in solo 60 province su 107.
Si tratta di un valore inferiore a quello registrato negli anni precedenti: nelle città italiane si vive dunque peggio di prima.
Specie in quelle del Sud Italia e delle Isole, dove si riscontrano significative aree di disagio sociale e personale.
Milano resta al primo posto nel 2025
Al primo posto della classifica delle città italiane per qualità della vita 2025 si posiziona Milano – lo stesso risultato ottenne nel 2024.
Il capoluogo lombardo si aggiudica la posizione più alta per dotazione di servizi, reddito, gestione delle infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo.
Seguono Bolzano, al secondo posto per il secondo anno consecutivo, e Bologna che sale di una posizione.
Crescono in classifica anche Rimini e Ascoli Piceno, al 12° e 15° posto, con ben 20 posizioni in più sull’anno precedente.
16 posizioni sul 2024 guadagna Firenze per quel che riguarda l’indicatore di affari e lavoro, dove in prima posizione troviamo Bolzano, qui stabile da 4 anni.
Caltanissetta la città con la qualità peggiore di vita
La classifica 2025 sottolinea l’ancora vivo gap tra Nord e Sud Italia, con le città meridionali a occupare il fondo della lista.
In ultima posizione, città con la peggiore qualità di vita quest’anno, vi è la siciliana Caltanissetta.
La precedono due province calabre: Crotone, che scende di 5 posizioni, e Reggio Calabria, che avanza invece di un posto.
In caduta libera Foggia, che perde 11 posti e arriva 104°; Pordenone che passa dalle 9° alla 23° e Gorizia, crollata dalla 26° alla 52°.