Classifica Eduscopio 2025 delle scuole eccellenti d'Italia, il top in provincia: qual è il liceo migliore

Sono in provincia i licei e gli istituti tecnici migliori d’Italia. È questo uno dei dati principali della classifica 2025 di Eduscopio, il portale che da anni mette a confronto le scuole per aiutare studenti e famiglie a orientarsi nei percorsi di studi. La scuola che ha ottenuto il punteggio più alto è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova: uno scientifico delle scienze applicate, con l’informatica al posto del latino. Ci sono anche i primi dati sui quadriennali: i risultati degli studenti che si sono diplomati col percorso sperimentale di quattro anni sono peggiori di quelli che hanno fatto i tradizionali cinque.

Eduscopio 2025, la classifica delle migliori scuole italiane

È online da oggi, 3 dicembre 2025, la nuova edizione di Eduscopio, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici italiani realizzata dalla Fondazione Agnelli.

Il portale consente alle famiglie di consultare i dati delle scuole della propria città e provincia, fornendo uno strumento di aiuto nella scelta del percorso di studi dopo le medie.

ANSA Eduscopio monitora i risultati degli studenti italiani dopo la maturità

Le classifiche vengono realizzate prendendo in considerazione i risultati universitari e lavorativi degli studenti diplomati: media voti, esami sostenuti, tasso di occupazione e coerenza tra studio e lavoro.

L’edizione 2025 di Eduscopio si basa sui dati relativi agli studenti che hanno sostenuto la maturità tra il 2020 e il 2022.

Qual è la migliore scuola d’Italia

La migliore scuola d’Italia nella classifica di Eduscopio 2025 è in Veneto: il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova.

Si tratta di un liceo scientifico delle scienze applicate, con l’informatica al posto del latino, che ha ottenuto il punteggio di 94.45 su 100.

A livello generale, le scuole migliori sono in provincia più che nelle grandi città. Ad esempio, in Lombardia il liceo classico Marie Curie di Meda (Monza) ha il punteggio di più alto tra tutte le scuole di Milano e dell’hinterland.

I dati delle scuole di Milano, Roma e Napoli

Per quanto riguarda le grandi città, a Milano il Volta resta il migliore dei licei scientifici, mentre nei classici scala la classifica il Berchet. E tra gli istituti tecnici primeggia il privato Manzoni.

A Roma si confermano in testa alle classifiche il liceo classico Visconti e lo scientifico Righini, l’Einstein-Bachelet tra gli istituti tecnici.

A Napoli il Convitto Vittorio Emanuele II si impone sia tra i classici che tra gli scientifici, il Galiani primeggia negli istituti tecnici.

I primi risultati dei quadriennali

Altra novità di Eduscopio 2025 riguarda i quadriennali: ci sono infatti anche i primi dati sugli studenti che hanno frequentato il percorso di quattro anni avviato in via sperimentale dal 2018.

Dati non confortanti: i risultati all’università dei diplomati del percorso quadriennale risultano nel complesso inferiori a quelli degli studenti diplomati dopo cinque anni, sia in termini di esami sostenuti che di media dei voti.

Secondo il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, questi risultati “suggeriscono che un percorso quadriennale che anticipi a 18 anni l’uscita dalla scuola secondaria, in assenza di un profondo ripensamento didattico e organizzativo, potrebbe avere effetti negativi sulle competenze degli studenti e sulle loro prospettive successive”.