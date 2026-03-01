Classifica finale di Sanremo 2026 tra fischi e polemiche social, la reazione alla vittoria di Sal Da Vinci

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La classifica finale di Sanremo 2026 ha premiato Sal Da Vinci ma ha anche scatenato fischi e critiche sia all’Ariston che sul web. La graduatoria annunciata da Carlo Conti non è piaciuta a tanti: ci sono state polemiche sia sul vincitore che sulla composizione del podio dove per alcuni mancavano big annunciati e poi snobbati dal voto.

Sono state disparate le reazioni alla vittoria di Sal Da Vinci, trionfatore dell’edizione 2026 di Sanremo. Il cantante partenopeo si è imposto con il brano “Per sempre sì” ma se per alcuni la sua vittoria è stata meritata, per altri, invece, il premio sarebbe dovuto andare ad altri cantanti in gara.

La lettura della classifica finale ha scatenato – come è spesso successo anche in passato – polemiche e fischi che sono piovuti dall’Ariston per criticare il verdetto finale.

Il podio contestato e i fischi per l’esclusione di Serena Brancale

La classifica è stata letta da Carlo Conti intorno alle 2 nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo nell’ultima serata della kermesse. Il presentatore toscano è partito dall’ultima posizione e, salendo via via, è arrivato ad annunciare il vincitore. Il tutto in un Ariston che ribolliva di tensione e curiosità per conoscere il verdetto, uno dei più incerti degli ultimi anni.

Alla fine a spuntarla è stato Sal Da Vinci ma ci sono stati diversi momenti di contestazione.

Al pubblico non è andato giù soprattutto che alcuni protagonisti di questa edizione della kermesse, come Serena Brancale, Ermal Meta e Fulminacci, non siano riusciti ad arrivare neanche nella top 5 finale, quella da cui poi è stato eletto il vincitore.

D’altronde nel corso degli anni sono state diverse le proteste per i verdetti di Sanremo, la più plateale nel 2010 quando la stessa orchestra si lamentò delle decisioni finali.

Tanti i fischi e le proteste del pubblico sanremese per le esclusioni dei loro beniamini. La cantante salentina si è posizionata solo nona pur essendo stata a lungo la favorita alla vittoria, in una parabola che ha ricordato quella di Giorgia 12 mesi fa quando si classificò settima.

Niente podio quindi per Brancale – cui però sono andati sia il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” che il Premio TIM – né per Fulminacci ed Ermal Meta, rispettivamente settimo e ottavo: per tanti questo trio avrebbe meritato almeno il podio.

Fischi dall’Ariston anche per il quarto posto di Arisa, mentre sui social diversi utenti si sono lamentati per una classifica da loro ritenuta poco convincente.

Com’è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci su Sayf

La vittoria di Sal Da Vinci poi ha diviso l’opinione pubblica tra chi l’ha ritenuta giusta e chi invece l’ha aspramente criticata. Applausi e polemiche per il cantante napoletano che l’ha spuntata al photofinish sul genovese Sayf e la sua “Tu mi piaci tanto”.

“Per sempre sì” è stata decretata la canzone vincitrice grazie soprattutto al voto della stampa. Il televoto, infatti, aveva premiato il brano giunto solo al secondo posto. Sal Da Vinci infatti ha trionfato con il 22,2% dei voti, avendo raccolto il 23,5% al televoto, meno del 26,4% di Sayf che però nel computo totale dei voti si è fermato al 21,9%.

È bene ricordare che il meccanismo del Festival è un sistema misto che si compone così: Televoto per il 34%, Sala Stampa per il 33% e Radio per il 33%.

Sul web, come detto, impazzano le polemiche. Per diversi utenti il brano non è all’altezza né un rappresentante adatto per l’Eurovision. Per alcuni si tratta di una vittoria immeritata per quella che è stata definita come una “canzonetta”.

Altri hanno parlato della vittoria di Sal Da Vinci come di un’ingiustizia. Non solo critiche però, in tanti hanno elogiato il cantante napoletano e la sua vittoria, sottolineando come il suo sia il brano più accattivante, quello che si è meritato gli applausi più scroscianti ogni volta che è risuonato sul palco dell’Ariston.