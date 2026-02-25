Classifica Sanremo 2026 della prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’attesa prima serata del Festival di Sanremo 2026 è arrivata e tutto è filato liscio. Carlo Conti è stato di parola. Nonostante si siano esibiti tutti e 30 i big in gara, all’1:30 circa il conduttore toscano, dopo aver dato la classifica ‘randomica’ dei primi 5 cantanti, ha ceduto la linea al DopoFestival. Ecco la top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Mazini.

Classifica Sanremo 2026, la top 5

In chiusura di serata Carlo Conti ha annunciato la classifica provvisoria dei primi 5, in ordine sparso

Ecco i nomi:

Arisa

Fulminacci

Serena Brancale

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Come previsto dal regolamento, non si conoscono le loro posizioni.

Come funziona il voto della giuria

Nella prima serata, l’onere della votazione è ricaduto solo sulla giuria della Sala Stampa, Tv e Web: niente radio, niente televoto.

L’esito ha un peso notevole, dato che rappresenta il biglietto da visita delle canzoni.

Solo da mercoledì 25 febbraio il sistema cambierà con l’introduzione della Giuria delle Radio e del televoto ufficiale da rete fissa e mobile.

Le critiche del pubblico

Molti utenti, via social, hanno criticato la prima serata del Festival, considerandola troppo “lineare” e “piatta”.

Di fatto tutto è filato liscio, al netto di qualche gaffe: pochi guizzi extra esibizioni, spazio alle canzoni e a qualche sketch senza riferimenti all’attualità o alla politica.