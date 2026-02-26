Classifica Sanremo 2026 seconda serata, top 5: Tommaso Paradiso, LDA-Aka7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Si è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara. Carlo Conti, poco dopo l’1 di notte, ha comunicato la nuova classifica randomica dei cantanti, prima di cedere la linea al DopoFestival. Ecco la top 5: Tommaso Paradiso, LDA & Aka7even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. Rispetto alla prima serata, fuori Fulminacci e Ditonellapiaga, così come Arisa e Serena Brancale (le ultime due si esibiranno nella terza serata, quella giovedì 26 febbraio).

Classifica Sanremo 2026, la top 5 della seconda serata

In chiusura di serata Carlo Conti ha annunciato la classifica provvisoria dei primi 5, in ordine sparso

Ecco i nomi:

Tommaso Paradiso

LDA & Aka7even

Nayt

Fedez & Masini

Ermal Meta

Come previsto dal regolamento, non si conoscono le loro posizioni.

Chi si è esibito nella seconda serata

Questi i cantanti che si sono esibiti mercoledì 25 febbraio, in ordine d’uscita:

Patty Pravo – Opera

– Opera LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Levante – Sei tu

– Sei tu Bambole di Pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre J-Ax – Italia Starter Pack

– Italia Starter Pack Nayt – Prima che

– Prima che Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Fedez & Masini – Male necessario

Chi canta nella terza serata

Gi altri 15 si esibiranno giovedì 26 febbraio (al momento l’ordine è alfabetico):

Arisa – Magica favola

– Magica favola Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Sal Da Vinci – Per sempre si

– Per sempre si Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tredici Pietro – Uomo che cade

Come funzionano i voti di giuria e televoto

Nella prima serata, l’onere della votazione è ricaduto solo sulla giuria della Sala Stampa, Tv e Web: niente radio, niente televoto, che hanno fatto il loro debutto in questa edizione proprio nella seconda serata del Festival.

Sono così ripartiti:

Televoto (34%)

(34%) Giuria delle radio (33%)

(33%) Giuria della sala stampa, web e tv (33%)

La tripartizione del voto resterà tale fino alla fine della 76^ edizione.