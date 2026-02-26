Classifica Sanremo 2026 seconda serata, top 5: Tommaso Paradiso, LDA-Aka7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta
La classifica della seconda serata di Sanremo 2026 cambia quasi completamente: in top 5 ci sono Tommaso Paradiso, LDA-Aka7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta
Si è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara. Carlo Conti, poco dopo l’1 di notte, ha comunicato la nuova classifica randomica dei cantanti, prima di cedere la linea al DopoFestival. Ecco la top 5: Tommaso Paradiso, LDA & Aka7even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. Rispetto alla prima serata, fuori Fulminacci e Ditonellapiaga, così come Arisa e Serena Brancale (le ultime due si esibiranno nella terza serata, quella giovedì 26 febbraio).
- Classifica Sanremo 2026, la top 5 della seconda serata
- Chi si è esibito nella seconda serata
- Chi canta nella terza serata
- Come funzionano i voti di giuria e televoto
Classifica Sanremo 2026, la top 5 della seconda serata
In chiusura di serata Carlo Conti ha annunciato la classifica provvisoria dei primi 5, in ordine sparso
Ecco i nomi:
- Tommaso Paradiso
- LDA & Aka7even
- Nayt
- Fedez & Masini
- Ermal Meta
Come previsto dal regolamento, non si conoscono le loro posizioni.
Chi si è esibito nella seconda serata
Questi i cantanti che si sono esibiti mercoledì 25 febbraio, in ordine d’uscita:
- Patty Pravo – Opera
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Ermal Meta – Stella stellina
- Levante – Sei tu
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Nayt – Prima che
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Fedez & Masini – Male necessario
Chi canta nella terza serata
Gi altri 15 si esibiranno giovedì 26 febbraio (al momento l’ordine è alfabetico):
- Arisa – Magica favola
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Leo Gassmann – Naturale
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Raf – Ora e per sempre
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Sal Da Vinci – Per sempre si
- Samurai Jay – Ossessione
- Serena Brancale – Qui con me
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Come funzionano i voti di giuria e televoto
Nella prima serata, l’onere della votazione è ricaduto solo sulla giuria della Sala Stampa, Tv e Web: niente radio, niente televoto, che hanno fatto il loro debutto in questa edizione proprio nella seconda serata del Festival.
Sono così ripartiti:
- Televoto (34%)
- Giuria delle radio (33%)
- Giuria della sala stampa, web e tv (33%)
La tripartizione del voto resterà tale fino alla fine della 76^ edizione.