Classifica Sanremo 2026 terza serata, top 5 con Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e Luchè
La classifica della seconda serata di Sanremo 2026 cambia quasi completamente: in top 5 ci sono Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e Michele Bravi
Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara. Carlo Conti, poco dopo l’1 di notte, ha comunicato la nuova classifica randomica dei cantanti, prima di cedere la linea al DopoFestival. Ecco la top 5: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Rispetto alla prima serata, confermate Arisa e Serena Brancale: ingresso invece per gli altri tre.
- Classifica Sanremo 2026, la top 5 della terza serata
- Chi si è esibito nella terza serata
- Chi canta nella quarta serata, cover e duetti
- Classifica Sanremo 2026, la top 5 delle altre due serate
- Come funzionano i voti di giuria e televoto
Classifica Sanremo 2026, la top 5 della terza serata
In chiusura di serata Carlo Conti ha annunciato la classifica provvisoria dei primi 5 cantanti, in ordine sparso.
Ecco i nomi:
- Arisa
- Sayf
- Luchè
- Serena Brancale
- Sal Da Vinci
Come previsto dal regolamento, non si conoscono le loro posizioni.
Nessuna donna in top 5, fatto che alimenta la polemica sul numero inferiore, in generale, rispetto agli uomini.
Chi si è esibito nella terza serata
Questi i cantanti che si sono esibiti mercoledì 25 febbraio, in ordine d’uscita:
Questi i 15 che si esibiranno giovedì 26 febbraio. Questo l’ordine di uscita:
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassmann – Naturale
- Malika Ayane – Animali notturni
- Sal Da Vinci – Per sempre si
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Raf – Ora e per sempre
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Serena Brancale – Qui con me
- Samurai Jay – Ossessione
- Arisa – Magica favola
- Michele Bravi – Prima o poi
- Luchè – Labirinto
- Mara Sattei – Le cose che n
Chi canta nella quarta serata, cover e duetti
L’elenco delle cover e dei duetti di venerdì 27 febbraio (al momento l’ordine è casuale):
- Ditonellapiaga, TonyPitony – The lady is a tramp
- Chiello, Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
- Fedez & Masini, Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
- Arisa, Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- Bambole di pezza, Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Ermal Meta, Dardust – Golden hour
- Enrico Nigiotti, Alfa – En e Xanax
- Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Rosso – Su di noi
- Elettra Lamborghini, Las Ketchup – Aserejé
- Eddie Brock, Fabrizio Moro – Portami via
- Fulminacci, Francesca Fagnani – Parole, parole
- Malika Ayane, Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
- J-Ax, Ligera County Fam. – E la vita, la vita
- Francesco Renga, Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
- Mara Sattei, Mecna – L’ultimo bacio
- LDA & Aka 7even, Tullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassman, Aiello – Era già tutto previsto
- Levante, Gaia – I maschi
- Maria Antonietta & Colombre, Brunori Sas – Il mondo
- Luchè, Gianluca Grignani – Falco a metà
- Tommaso Paradiso, Stadio – L’ultima luna
- Serena Brancale, Gregory Porter, Delia – Besame mucho
- Sayf, Alex Britti, Mario Biondi – Hit the road, Jack
- Tredici Pietro, Galeffi, Fudasca & Band – Vita
- Sal Da Vinci, Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay, Belen Rodriguez, Roy Paci – Baila Morena
- Raf, The Kolors – The riddle
- Nayt, Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- Michele Bravi, Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- Patty Pravo, Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
Classifica Sanremo 2026, la top 5 delle altre due serate
Martedì 25 febbraio
Ecco i nomi:
- Arisa
- Fulminacci
- Serena Brancale
- Ditonellapiaga
- Fedez & Masini
Mercoledì 26 febbraio
Ecco i nomi:
- Tommaso Paradiso
- LDA & Aka7even
- Nayt
- Fedez & Masini
- Ermal Meta
Come previsto dal regolamento, non si conoscono le loro posizioni.
Nessuna donna in top 5, fatto che alimenta la polemica sul numero inferiore, in generale, rispetto agli uomini.
Come funzionano i voti di giuria e televoto
Nella prima serata, l’onere della votazione è ricaduto solo sulla giuria della Sala Stampa, Tv e Web.
Non c’erano stati né radio né televoto, che hanno fatto il loro debutto in questa edizione proprio nella seconda serata del Festival.
Ma che peso hanno le varie giurie?
Sono ripartite così:
- Televoto (34%)
- Giuria delle radio (33%)
- Giuria della sala stampa, web e tv (33%)