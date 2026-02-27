NOTIZIE
Temi Caldi:

Classifica Sanremo 2026 terza serata, top 5 con Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e Luchè

La classifica della seconda serata di Sanremo 2026 cambia quasi completamente: in top 5 ci sono Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e Michele Bravi

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara. Carlo Conti, poco dopo l’1 di notte, ha comunicato la nuova classifica randomica dei cantanti, prima di cedere la linea al DopoFestival. Ecco la top 5: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Rispetto alla prima serata, confermate Arisa e Serena Brancale: ingresso invece per gli altri tre.

Classifica Sanremo 2026, la top 5 della terza serata

In chiusura di serata Carlo Conti ha annunciato la classifica provvisoria dei primi 5 cantanti, in ordine sparso.

Ecco i nomi:

  • Arisa
  • Sayf
  • Luchè
  • Serena Brancale
  • Sal Da Vinci

Come previsto dal regolamento, non si conoscono le loro posizioni.

Nessuna donna in top 5, fatto che alimenta la polemica sul numero inferiore, in generale, rispetto agli uomini.

Chi si è esibito nella terza serata

Questi i cantanti che si sono esibiti mercoledì 25 febbraio, in ordine d’uscita:

Questi i 15 che si esibiranno giovedì 26 febbraio. Questo l’ordine di uscita:

  • Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
  • Leo Gassmann – Naturale
  • Malika Ayane – Animali notturni
  • Sal Da Vinci – Per sempre si
  • Tredici Pietro – Uomo che cade
  • Raf – Ora e per sempre
  • Francesco Renga – Il meglio di me
  • Eddie Brock – Avvoltoi
  • Serena Brancale – Qui con me
  • Samurai Jay – Ossessione
  • Arisa – Magica favola
  • Michele Bravi – Prima o poi
  • Luchè – Labirinto
  • Mara Sattei – Le cose che n

Chi canta nella quarta serata, cover e duetti

L’elenco delle cover e dei duetti di venerdì 27 febbraio (al momento l’ordine è casuale):

  • Ditonellapiaga, TonyPitonyThe lady is a tramp
  • Chiello, Saverio Cigarini Mi sono innamorato di te
  • Fedez & Masini, Stjepan HauserMeravigliosa creatura
  • Arisa, Coro Teatro Regio di ParmaQuello che le donne non dicono
  • Bambole di pezza, Cristina D’AvenaOcchi di gatto
  • Ermal Meta, DardustGolden hour
  • Enrico Nigiotti, Alfa En e Xanax
  • Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio RossoSu di noi
  • Elettra Lamborghini, Las KetchupAserejé
  • Eddie Brock, Fabrizio MoroPortami via
  • Fulminacci, Francesca FagnaniParole, parole
  • Malika Ayane, Claudio SantamariaMi sei scoppiato dentro al cuore
  • J-Ax, Ligera County Fam.E la vita, la vita
  • Francesco Renga, Giusy FerreriRagazzo solo, ragazza sola
  • Mara Sattei, MecnaL’ultimo bacio
  • LDA & Aka 7even, Tullio De PiscopoAndamento lento
  • Leo Gassman, AielloEra già tutto previsto
  • Levante, Gaia I maschi
  • Maria Antonietta & Colombre, Brunori SasIl mondo
  • Luchè, Gianluca GrignaniFalco a metà
  • Tommaso Paradiso, StadioL’ultima luna
  • Serena Brancale, Gregory Porter, DeliaBesame mucho
  • Sayf, Alex Britti, Mario BiondiHit the road, Jack
  • Tredici Pietro, Galeffi, Fudasca & BandVita
  • Sal Da Vinci, Michele ZarrilloCinque giorni
  • Samurai Jay, Belen Rodriguez, Roy PaciBaila Morena
  • Raf, The KolorsThe riddle
  • Nayt, Joan ThieleLa canzone dell’amore perduto
  • Michele Bravi, Fiorella MannoiaDomani è un altro giorno
  • Patty Pravo, Timofej AndrijashenkoTi lascio una canzone

Classifica Sanremo 2026, la top 5 delle altre due serate

Martedì 25 febbraio

Ecco i nomi:

  • Arisa
  • Fulminacci
  • Serena Brancale
  • Ditonellapiaga
  • Fedez & Masini

Mercoledì 26 febbraio

Ecco i nomi:

  • Tommaso Paradiso
  • LDA & Aka7even
  • Nayt
  • Fedez & Masini
  • Ermal Meta

Come previsto dal regolamento, non si conoscono le loro posizioni.

Nessuna donna in top 5, fatto che alimenta la polemica sul numero inferiore, in generale, rispetto agli uomini.

Come funzionano i voti di giuria e televoto

Nella prima serata, l’onere della votazione è ricaduto solo sulla giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Non c’erano stati né radio né televoto, che hanno fatto il loro debutto in questa edizione proprio nella seconda serata del Festival.

Ma che peso hanno le varie giurie?

Sono ripartite così:

  • Televoto (34%)
  • Giuria delle radio (33%)
  • Giuria della sala stampa, web e tv (33%)

sanremo-2026-classifica-top-5-terza-serata ANSA

Leggi anche

Ford

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo