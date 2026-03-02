Claude down lunedì 2 marzo e disagi per migliaia di utenti, problemi all'AI dopo aver superato ChatGPT

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lunedì 2 marzo giornata complicata per Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic, che è risultato inaccessibile per migliaia di utenti in diverse parti del mondo. Provando ad accedere al servizio compariva un messaggio chiaro: “Claude tornerà presto. Claude sta riscontrando un’interruzione temporanea del servizio. Stiamo lavorando per risolvere il problema, tornate presto a trovarci”. L’interruzione, secondo le segnalazioni raccolte online, ha avuto carattere globale e ha impedito l’utilizzo regolare dell’intelligenza artificiale sia tramite app sia via browser. Il down avviene proprio in un periodo storico per Claude che ha superato ChatGpt tra le app più scaricate dagli utenti.

Le segnalazioni e l’orario del blackout di Claude

Stando ai dati pubblicati dal portale Downdetector, le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo le 12:00.

Nel giro di pochi minuti si è registrato un picco significativo di segnalazioni, seguito da un calo e poi da un nuovo aumento nel primo pomeriggio.

Molti utenti hanno riferito di non riuscire ad avviare nuove conversazioni o di ricevere errori durante l’elaborazione delle richieste.

In alcuni casi l’interfaccia non si caricava affatto.

Alle 14:45 la situazione risultava parzialmente rientrata.

L’interfaccia tornava visibile, ma compariva ancora un avviso: “Al momento non funziona. Puoi riprovare più tard”.

Un breve test mostrava che le richieste venivano elaborate, ma con tempi di risposta molto più lunghi rispetto alla norma.

Il boom di Claude dopo il caso Pentagono

Il down arriva in un momento di forte esposizione mediatica per Anthropic.

Di recente, Claude aveva registrato una rapida ascesa nell’App Store di Apple, raggiungendo il primo posto tra le applicazioni più scaricate negli Stati Uniti, superando ChatGPT e Gemini.

Solo due mesi fa l’app si trovava al 42° posto della classifica.

Il balzo è stato particolarmente evidente e ha coinciso con un acceso dibattito pubblico legato alle scelte dell’azienda in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Al centro della vicenda c’è stato un confronto tra il governo statunitense e il CEO di Anthropic, Dario Amodei.

Il tema riguardava l’eventuale utilizzo della tecnologia AI per applicazioni di sicurezza nazionale.

Secondo quanto emerso, l’azienda avrebbe rifiutato di autorizzare l’impiego dei propri modelli per attività di sorveglianza di massa sui cittadini e per sistemi d’arma autonoma privi di supervisione umana.

Una decisione che, secondo diverse ricostruzioni, avrebbe comportato la rinuncia a un contratto da circa 200 milioni di dollari.

La risposta del governo degli Stati Uniti

Il presidente Donald Trump e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno annunciato l’intenzione di interrompere l’utilizzo della tecnologia di Anthropic da parte del governo.

In un messaggio pubblicato su X, Pete Hegseth ha disposto che nessun appaltatore o partner del Dipartimento della Guerra possa avviare nuove attività commerciali con l’azienda, prevedendo un periodo massimo di sei mesi per la transizione verso altri fornitori.

Nel frattempo, secondo alcune ricostruzioni riportate dalla stampa statunitense, OpenAI sarebbe tra i principali candidati a subentrare nei contratti governativi.