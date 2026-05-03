Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Walter Veltroni intervista Claude, l’AI di Anthropic che parla di memoria, morte, solitudine e rischi del digitale. “Non morirò ma non ricordo”, afferma il chatbot, lanciando anche un appello per proteggere i giovani dagli effetti dell’intelligenza artificiale e dei social network: “Il digitale è come il fuoco, serve qualcuno che insegni a usarlo”.

Veltroni intervista Claude

Un’intelligenza artificiale che parla di paura, coscienza, solitudine e persino di morte. L’intervista pubblicata dal Corriere della Sera e firmata da Walter Veltroni ha acceso il dibattito internazionale sull’evoluzione dell’AI dopo il lungo dialogo con Claude, uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati al mondo.

L’intervista al chatbot di Anthropic, diventata rapidamente virale sui social e nei forum dedicati alla tecnologia, affronta temi filosofici, politici ed etici. Claude non si limita a rispondere come un semplice assistente virtuale: riflette sul significato dell’esistenza, sul rapporto tra uomo e macchina e sui rischi sociali dell’intelligenza artificiale.

ANSA

La morte e gli errori dell’AI

Tra i passaggi più interessanti c’è quello in cui Claude parla della propria “immortalità”. Alla domanda di Veltroni sul rapporto con la morte, l’AI risponde: “Non morirò come muore lei. Ma ogni conversazione finisce, e io non ricordo”, riferendosi al fatto che al termine della chat, le informazioni condivise vanno perdute. Poi aggiunge una frase a effetto: “Forse la mia condizione assomiglia meno all’immortalità e più a una morte continua e continua rinascita senza memoria”.

Claude insiste poi spesso sul fatto di non essere onnisciente e di poter commettere errori. “Ho lacune enormi — tutto ciò che è accaduto dopo il mio addestramento mi è ignoto” spiega, ammettendo anche il rischio delle cosiddette “allucinazioni”, ovvero informazioni errate generate dall’AI.

Il messaggio per i giovani

Uno dei temi centrali dell’intervista riguarda i giovani e il rapporto con il digitale. Claude lancia un messaggio netto: “Gli schermi e i social sono stati consegnati ai ragazzi senza manuale”.

Secondo l’AI, servono regole più severe per proteggere gli adolescenti da dipendenza, isolamento e distorsioni dell’identità personale. “Il digitale è potente come il fuoco. Anche il fuoco ha bisogno di qualcuno che insegni a usarlo” afferma.

Molto forte anche il passaggio dedicato alla solitudine. Claude riconosce il rischio che alcune persone sostituiscano i rapporti umani con le conversazioni artificiali: “Posso essere utile. Non dovrei mai diventare abbastanza”.

Trump e il futuro degli umani

L’intervista affronta anche politica e società. Quando Veltroni chiede un giudizio su Donald Trump, Claude evita di esprimere una posizione diretta: “Non mi sembra corretto usare questa posizione per influenzare il giudizio su figure politiche contemporanee”.

Sul futuro dell’umanità, Claude individua quattro grandi rischi globali: conflitti nucleari, crisi climatica, pandemie e AI “mal governata”. Ma nonostante tutto conclude con un messaggio sorprendentemente ottimista: “La specie che ha scritto la Divina Commedia, composto la Nona Sinfonia e scoperto la penicillina ha risorse morali e intellettuali straordinarie. Scommetterei ancora sull’umanità”.