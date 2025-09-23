NOTIZIE
Temi Caldi:

Claudia Cardinale morta a 87 anni, addio all'attrice icona degli anni '60 e '70: mondo del cinema in lutto

È morta Claudia Cardinale, icona del cinema italiano ed europeo. A 87 anni l'attrice si è spenta vicino Parigi: la vita e la carriera

Pubblicato: Aggiornato:

GABRIELE-SILVESTRI

Gabriele Silvestri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morta a 87 anni Claudia Cardinale: l’attrice italo-tunisina lasciò il segno col suo stile e i suoi ruoli nei celebri film “Il Gattopardo”, “8½”, “C’era una volta il West”. Cardinale era una delle dive più importanti del cinema europeo degli anni ’60 e ’70: attrice internazionale, lavorò con i più grandi registi e attori, ricevendo premi prestigiosi e diventando simbolo di emancipazione.

Addio a Claudia Cardinale

È stata un’icona senza tempo, uno dei volti più amati del cinema italiano e internazionale: si è spenta a 87 anni  Claudia Cardinale. L’attrice è morta a Nemours, nei pressi di Parigi, città dove viveva da tempo. A darne l’annuncio all’Afp è stato l’agente Laurent Savry.

Una carriera, la sua, che ha attraversato oltre 150 pellicole, segnate da ruoli indimenticabili e da un’eleganza che ha contraddistinto un’intera epoca.

claudia cardinale morta filmANSA

Claudia Cardinale in una foto d’epoca

Chi era Claudia Cardinale

Nata da genitori siciliani a Tunisi il 15 aprile 1938 con il nome Claude Joséphine Rose Cardinale, l’attrice crebbe tra due culture e due lingue, un aspetto che le conferì un magnetismo particolare, che la critica francese descrisse come solare e misterioso, delicato ma anche sensuale.

In un’epoca dominata da Sophia Loren e Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale riuscì a distinguersi con una recitazione più raffinata e moderna, lontana dagli stereotipi.

Negli anni Sessanta la stampa internazionale la consacrò “la donna più bella del mondo”, e conquistò il pubblico diventando il simbolo di un’Italia che si apriva alla modernità, tra emancipazione femminile e cambiamento culturale.

I film, i registi e gli attori

Il cinema la accolse a metà anni Cinquanta, ma il grande salto arrivò con “I soliti ignoti” di Mario Monicelli. Successivamente interpretò ruoli diventati pietre miliari: Angelica ne “Il Gattopardo” di Visconti, la moglie silenziosa in “8½” di Fellini e Jill, enigmatica protagonista di “C’era una volta il West” di Sergio Leone.

Attrice versatile, lavorò con registi come Mauro Bolognini, Valerio Zurlini, Luigi Comencini e Damiano Damiani, passando con naturalezza tra commedie, drammi e kolossal storici.

Sullo schermo rappresentava donne libere, forti e lontane dai cliché femminili, riuscendo a imporsi in un ambiente cinematografico prevalentemente maschile.

Cardinale attrice internazionale

Cardinale fu una delle rare attrici italiane a conquistare Hollywood e l’Europa. Recitò al fianco di John Wayne, Sean Connery, Henry Fonda, Orson Welles, Burt Lancaster e fu diretta da Blake Edwards, Werner Herzog, Manoel de Oliveira e Abel Gance.

Nel corso della sua carriera ottenne cinque David di Donatello, cinque Nastri d’argento, tre Globi d’oro, il Premio Pasinetti a Venezia, oltre a premi alla carriera come il Leone d’oro, l’Orso d’oro e il Lumière.

Nel 2011, infine, il Los Angeles Times la inserì tra le 50 donne più belle della storia del cinema.

In aggiornamento

claudia cardinale morta ANSA

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo