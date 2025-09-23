Claudia Cardinale morta a 87 anni, addio all'attrice icona degli anni '60 e '70: mondo del cinema in lutto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morta a 87 anni Claudia Cardinale: l’attrice italo-tunisina lasciò il segno col suo stile e i suoi ruoli nei celebri film “Il Gattopardo”, “8½”, “C’era una volta il West”. Cardinale era una delle dive più importanti del cinema europeo degli anni ’60 e ’70: attrice internazionale, lavorò con i più grandi registi e attori, ricevendo premi prestigiosi e diventando simbolo di emancipazione.

Addio a Claudia Cardinale

È stata un’icona senza tempo, uno dei volti più amati del cinema italiano e internazionale: si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale. L’attrice è morta a Nemours, nei pressi di Parigi, città dove viveva da tempo. A darne l’annuncio all’Afp è stato l’agente Laurent Savry.

Una carriera, la sua, che ha attraversato oltre 150 pellicole, segnate da ruoli indimenticabili e da un’eleganza che ha contraddistinto un’intera epoca.

Claudia Cardinale in una foto d’epoca

Chi era Claudia Cardinale

Nata da genitori siciliani a Tunisi il 15 aprile 1938 con il nome Claude Joséphine Rose Cardinale, l’attrice crebbe tra due culture e due lingue, un aspetto che le conferì un magnetismo particolare, che la critica francese descrisse come solare e misterioso, delicato ma anche sensuale.

In un’epoca dominata da Sophia Loren e Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale riuscì a distinguersi con una recitazione più raffinata e moderna, lontana dagli stereotipi.

Negli anni Sessanta la stampa internazionale la consacrò “la donna più bella del mondo”, e conquistò il pubblico diventando il simbolo di un’Italia che si apriva alla modernità, tra emancipazione femminile e cambiamento culturale.

I film, i registi e gli attori

Il cinema la accolse a metà anni Cinquanta, ma il grande salto arrivò con “I soliti ignoti” di Mario Monicelli. Successivamente interpretò ruoli diventati pietre miliari: Angelica ne “Il Gattopardo” di Visconti, la moglie silenziosa in “8½” di Fellini e Jill, enigmatica protagonista di “C’era una volta il West” di Sergio Leone.

Attrice versatile, lavorò con registi come Mauro Bolognini, Valerio Zurlini, Luigi Comencini e Damiano Damiani, passando con naturalezza tra commedie, drammi e kolossal storici.

Sullo schermo rappresentava donne libere, forti e lontane dai cliché femminili, riuscendo a imporsi in un ambiente cinematografico prevalentemente maschile.

Cardinale attrice internazionale

Cardinale fu una delle rare attrici italiane a conquistare Hollywood e l’Europa. Recitò al fianco di John Wayne, Sean Connery, Henry Fonda, Orson Welles, Burt Lancaster e fu diretta da Blake Edwards, Werner Herzog, Manoel de Oliveira e Abel Gance.

Nel corso della sua carriera ottenne cinque David di Donatello, cinque Nastri d’argento, tre Globi d’oro, il Premio Pasinetti a Venezia, oltre a premi alla carriera come il Leone d’oro, l’Orso d’oro e il Lumière.

Nel 2011, infine, il Los Angeles Times la inserì tra le 50 donne più belle della storia del cinema.

