Claudia Cardinale morta a 87 anni, il ricordo di Emmanuel Macron: "Noi francesi la porteremo sempre nel cuore"

“Noi francesi porteremo sempre nel cuore questa stella italiana e mondiale”. Così il presidente francese Emmanuel Macron dedica un commosso messaggio a Claudia Cardinale, morta in Francia all’età di 87 anni. La celebre attrice, una delle icone del cinema italiano, era molto nota e apprezzata anche oltralpe, dove ha vissuto negli ultimi anni per stare vicino a figli e nipoti.

Claudia Cardinale morta a 87 anni

Claudia Cardinale è morta nella giornata di martedì 23 settembre a Nemours, vicino Parigi. Aveva 87 anni.

Famosa in tutto il mondo, è stata una delle attrici più importanti della storia del cinema italiano e non solo, al pari di Sophia Loren e Gina Lollobrigida.

ANSA Il presidente francese Emmanuel Macron

Cardinale divenne famosa tra gli anni Sessanta e Settanta, quando si affermò come una delle attrici più celebrate al mondo.

Lavorò con alcuni dei registi italiani più importanti del periodo, come Federico Fellini, Luchino Visconti, Mario Monicelli e Sergio Leone.

Tra i suoi film più noti Otto e mezzo di Federico Fellini, che vinse l’Oscar come miglior film straniero nel 1963, e Il Gattopardo di Luchino Visconti, Palma d’Oro al Festival di Cannes nello stesso anno.

Il ricordo di Emmanuel Macron

Nata e cresciuta a Tunisi da genitori italiani, Claudia Cardinale ha vissuto gli ultimi anni vicino Parigi, per stare vicino ai figli e ai nipoti.

L’attrice era molto nota e apprezzata in Francia, tanto che il presidente Emmanuel Macron ha voluto dedicare un messaggio per la sua scomparsa.

“Claudia Cardinale incarnava una libertà, una visione e un talento che hanno contribuito in modo determinante alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood, fino a Parigi, che scelse come patria”, scrive su X.

“Noi francesi porteremo sempre nel cuore questa stella italiana e mondiale, per l’eternità del cinema”.

Il rapporto con Delon e le voci su Chirac

“Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle…per sempre tua, Angelica”. Così Claudia Cardinale aveva pianto nell’agosto 2024 la morte di Alain Delon, ricordando la scena che li vide indimenticabili protagonisti de Il Gattopardo.

Sposata a lungo con il produttore cinematografico Franco Cristaldi, nel corso degli anni le vennero attribuite relazioni e flirt con colleghi del calibro di Marcello Mastroianni, Alain Delon e Marlon Brando.

Voci e gossip che che alimentarono la sua aura da diva internazionale ma che lei ha sempre smentito. “A Brando e a Delon dissi no”, raccontò in una celebre intervista.

Uno dei gossip che circolò molto negli anni Settanta e Ottanta, anche questo smentito dall’attrice, era quello relativo alla presunta relazione con Jacques Chirac, futuro presidente francese.