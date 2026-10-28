Claudia Coli tra Memoriae, Signora Volpe e Margherita Sarfatti: “Oggi non mi perdo più dentro un personaggio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita di un’attrice, in cui interpretare qualcuno smette di significare cercare se stessa attraverso gli altri. Per Claudia Coli, quel momento è arrivato dopo anni di formazione, incontri, esperienze internazionali e un lungo periodo in cui la vita privata ha inevitabilmente avuto la precedenza sul lavoro. Oggi ha imparato a entrare nei personaggi senza smarrire la propria identità. Una consapevolezza che attraversa la sua nuova stagione professionale, tra Memoriae, disponibile su RaiPlay, Signora Volpe su Sky e il teatro, dove dal 24 novembre al Belli di Roma interpreta Margherita Sarfatti, figura controversa della cultura italiana del Novecento. Formatasi al Teatro Stabile di Genova, dopo un’adolescenza milanese segnata dall’incontro con ambienti culturali vivaci e anticonvenzionali, Claudia Coli ha lavorato con registi come Patrice Chéreau, Valerio Binasco e Massimo Castri. Poi la decisione di tornare a Milano per assistere la madre malata di tumore, affrontando anni nei quali la continuità professionale ha lasciato spazio a responsabilità familiari e all’insegnamento. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Claudia Coli ripercorre il proprio rapporto con la recitazione, parla del maschilismo incontrato durante la formazione e delle dinamiche di manipolazione che oggi cerca di insegnare ai suoi allievi a riconoscere. Ma racconta anche il desiderio di vivere il presente senza inseguire continuamente un riconoscimento. Perché, dopo anni difficili, la felicità può assumere una forma inattesa: sentirsi finalmente nel posto giusto.

In Memoriae interpreta Ida Biagi, una scienziata le cui convinzioni vengono messe alla prova da eventi difficili da spiegare. Quale bisogno profondo ha individuato nel personaggio e come ha costruito la sua ambiguità?

“Quando affronto un personaggio, che si tratti di una serie televisiva, di uno spettacolo teatrale o di un film d’autore, cerco innanzitutto di individuarne il need, come viene definito in inglese: il bisogno profondo che ne determina le azioni. Nel caso di Ida Biagi siamo all’interno di un thriller scientifico che considero molto attuale, perché affronta l’ambizione della ricerca e le sue contraddizioni. Fino a che punto si è disposti a compromettere una parte di sé pur di arrivare a una scoperta? Nei primi sei episodi Ida è volutamente ambigua, difficile da decifrare. Apparentemente è una dottoressa impegnata a comprendere perché un piccolo paese sia stato dichiarato zona rossa. C’è anche un riferimento implicito al lockdown e al Covid, a quel periodo nel quale tutti ci siamo interrogati su quanto stessimo vivendo. Preferirei però non addentrarmi in un argomento tanto delicato. Lasciamo il passato al passato”.

Attraverso Ida Biagi, la serie pone anche una questione morale: fino a che punto può spingersi la ricerca scientifica?

“Ida è profondamente una donna di scienza, ma la sua vicenda pone interrogativi molto complessi. Trovo particolarmente interessante il collegamento che la sceneggiatrice Isabel Aguilar stabilisce con il nazifascismo e con gli esperimenti scientifici condotti nei lager nazisti. Si aprono questioni enormi, dai buchi neri alla clonazione, fino alla possibilità di intervenire sulla memoria. Che cosa accadrebbe se chiudessimo gli occhi e perdessimo i nostri ricordi? Quali vorremmo conservare? È una prospettiva spaventosa, ma forse non siamo così lontani da ricerche che potrebbero diventare realtà o che, magari, sono già state condotte”.

La dottoressa Biagi cerca una spiegazione razionale anche per ciò che appare inspiegabile. Nella vita privata sente lo stesso bisogno di controllo oppure riesce ad affidarsi anche a ciò che non comprende fino in fondo?

“Credo di avere delle difese molto alte. È un aspetto sul quale lavoro tantissimo attraverso la recitazione, proprio per cercare di scioglierle. C’è chi va in terapia, chi pratica yoga. Per me la recitazione è la strada attraverso la quale riesco a respirare e ad accettare ciò che mi accade. La mia tendenza naturale è esercitare un controllo molto forte su tutto. Mi rendo conto che si tratta di un meccanismo di difesa, ma credo che il primo passo sia riconoscerlo, imparando anche a guardare i propri limiti con un sorriso e una certa nonchalance. Arriva un momento della vita in cui punti di forza e fragilità diventano abbastanza chiari. A salvarmi sono soprattutto due elementi: l’arte e il mio carattere profondamente naïf. Intendo l’arte a trecentosessanta gradi, come processo creativo. Quanto al carattere, può sembrare strano, perché sono una donna alta, strutturata, e posso apparire molto seria. In realtà sono profondamente ingenua. Non ho grandi sovrastrutture, non perché abbia compiuto chissà quale percorso per liberarmene, ma semplicemente perché non le ho mai avute. Sono proprio la creatività e questa spontaneità a proteggermi dalla tendenza al controllo continuo. Del resto, a un certo punto sarà la stessa Biagi a confessare alla dottoressa Alma che, se non fosse una donna di scienza, potrebbe ammettere di trovarsi davanti a un fenomeno paranormale. Proprio perché è una scienziata, però, non può permetterselo”.

In Memoriae ci troviamo di fronte a sei anni di ricordi cancellati. Se accadesse a lei, quale periodo della sua vita avrebbe più paura di perdere?

“Sicuramente non quello che vorrei dimenticare! Gli anni da cancellare saprei indicarglieli con precisione, potrei darle perfino le date e le ore. Non vorrei assolutamente perdere questi ultimi due anni, perché hanno rappresentato una riapertura totale alla vita, sia sul piano privato sia su quello creativo. Per sei o sette anni sono stata assorbita dalla gestione di una grave malattia in famiglia. Sono tornata a Milano per occuparmi di una situazione che ha inevitabilmente occupato gran parte della mia esistenza. Per un periodo ho quasi dimenticato chi fossi e quale direzione stessi prendendo. Ecco perché vorrei conservare proprio il presente. Trovo bellissimo poter dire che il momento della propria vita che si desidera ricordare è quello che si sta vivendo. Vengo da anni molto pesanti, segnati anche dalla paura di perdere mia madre. Oggi è importante svegliarmi e potermi dire: That’s it, now is the moment. È questo il momento. E lo è sotto ogni aspetto, perché il lavoro rappresenta soltanto una parte della nostra esistenza”.

Oltre al presente, c’è un periodo del passato che vorrebbe conservare intatto nella memoria?

“Sicuramente la primissima adolescenza, che per molte persone rappresenta un’età da dimenticare e che, invece, per me è stata fondamentale. La mia esperienza è quasi opposta rispetto a quella di tanti altri. Vengo da un’infanzia molto solitaria, trascorsa quasi interamente immersa nel mio mondo. Quella solitudine, però, mi ha aiutata a costruire il mio immaginario artistico. Forse, senza averla attraversata, non avrei sviluppato la stessa creatività. Una creatività che non si esaurisce nell’interpretazione di un personaggio, in una fiction o in uno spettacolo teatrale, ma attraversa tutta la mia esistenza. Se non recito, scrivo. Se non scrivo, insegno. È una dimensione che sento il bisogno di alimentare continuamente. Gli anni che vorrei custodire sono soprattutto quelli tra i sedici e i diciotto, prima dell’ingresso all’Accademia di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Sono gli anni milanesi. Successivamente ho studiato a Genova, mi sono trasferita a Roma e sono tornata nella mia città soltanto per la malattia di mia madre. Eppure, quel periodo è stato decisivo per la formazione della mia identità”.

Quali ricordi conserva di quella Milano?

“Il Leoncavallo, gli incontri con Franca Rame, un ambiente culturale che oggi non esiste più. Milano mi ha aiutata a comprendere quale forma di espressione avrei voluto dare alla mia vita. Mi riferisco soprattutto agli anni tra il 1996 e il 1998. Nel 2000 ero già allo Stabile di Genova, dove mi sono diplomata nel 2002-2003. Pur essendo milanese, non mi considero completamente tale, perché sono andata via molto presto. Dal punto di vista culturale, però, quegli anni sono stati straordinariamente formativi. C’era ancora l’eredità di Giorgio Strehler e del suo teatro civile. Purtroppo non sono riuscita a incontrarlo, per ragioni anagrafiche, ma si respirava un fermento culturale incredibile. Ricordo che al Leoncavallo si studiava Emily Dickinson, si faceva recitazione, c’era Giorgio Gaber. L’arte aveva una presenza fortissima. Per una bambina molto sola, cresciuta nella periferia milanese, quei due o tre anni sono stati decisivi. È come se l’immaginario costruito nella solitudine avesse finalmente trovato una forma. Ho cominciato a capire quale direzione dare alla mia vita”.

Foto: Fabrizio di Giulio / US: MPunto Comunicazione

Il mestiere dell’attrice la porta continuamente ad abitare identità diverse. Oggi, dopo tanti personaggi, sente di aver capito chi è Claudia Coli?

“Oggi sto entrando in un’età nella quale il lavoro non contribuisce più alla costruzione della mia identità come accadeva da giovane. È una domanda molto intelligente, perché se me l’avesse posta a venti o trent’anni mi avrebbe probabilmente messa in crisi. Adesso ho un rapporto diverso con i personaggi, anche grazie al metodo che ho sviluppato nel tempo. Come le dicevo, parto sempre dal loro bisogno profondo, da ciò che li muove, ma ho imparato a distinguere quello che appartiene a loro da quello che appartiene a me. Il personaggio resta il personaggio. Claudia resta Claudia. È proprio questo che oggi cerco di trasmettere alle nuove generazioni. A vent’anni nessuno mi aveva dato un consiglio simile e, in qualche modo, mi sono scottata. L’identificazione deve sempre conservare una dimensione ludica. Altrimenti, se non si possiede una struttura emotiva sufficientemente solida, si rischia di farsi molto male”.

Quanto hanno contato la formazione accademica e l’incontro con il metodo di Lee Strasberg in questa consapevolezza?

“Provengo da una formazione accademica molto rigorosa, fondata sullo studio, sul confronto con i grandi maestri e sulla disciplina. A un certo punto, però, ho incontrato anche il metodo americano di Lee Strasberg, che per me è stato fondamentale. Ho studiato molto all’estero con diversi acting coach. Questo approccio mi ha fornito strumenti straordinari per comprendere il character, individuarne il bisogno profondo e collegarlo al proprio vissuto. Il punto è che, una volta trovata quella connessione, bisogna ricordarsi che si tratta di un gioco. It’s a joke. È una lezione che ho imparato nel tempo e che oggi considero fondamentale”.

È un rischio ancora maggiore quando si interpretano figure complesse come Margherita Sarfatti?

“Margherita Sarfatti è una donna estremamente complessa, abusata e manipolata proprio dall’uomo che, in qualche modo, contribuisce a creare: Benito Mussolini. Per me, come donna, confrontarmi con un materiale emotivo simile è molto più doloroso rispetto a interpretare Ida Biagi. Anche per questo tengo particolarmente allo spettacolo, che riprenderò dal 23 al 29 novembre al Teatro Belli di Roma. La storia di Sarfatti porta con sé una riflessione profondamente femminile e femminista. Eppure, soltanto perché raccontiamo una donna legata a Mussolini, rischiamo che il lavoro venga etichettato come uno spettacolo di destra. È esattamente il contrario. Si tratta di un’opera antifascista e femminista, perché Angela Demattè, attraverso la sua scrittura, racconta il femminile dell’essere umano. Margherita Sarfatti è stata una donna, un’artista, una figura che ha contribuito a costruire il Novecento italiano nella pittura. Come un’attrice contribuisce a dare vita a un personaggio, lei ha contribuito all’affermazione di artisti come Boccioni e Sironi. Poi c’è la sua vicenda personale: una donna ebrea, proveniente dal socialismo, che si innamora di Mussolini, contribuisce a finanziare la marcia su Roma e, vent’anni dopo, si trova davanti alla tragedia che conosciamo. È un patrimonio umano ed emotivo enorme”.

Come riesce ad affrontare una storia tanto dolorosa senza lasciarsene travolgere?

“Se entrassi in quel personaggio senza una struttura tecnica ed emotiva molto forte, rischierei di esserne completamente divorata. Anche perché, per la mia storia personale, alcuni aspetti della sua vicenda risuonano profondamente dentro di me. Il lavoro consiste nell’individuare il nucleo emotivo del personaggio e nel cercare dentro di sé un’esperienza che possa entrare in relazione con quel nucleo. Nel caso di Margherita Sarfatti, per esempio, uno dei temi fondamentali è il rifiuto. Lavoro quindi su quella sensazione. Posso trascorrere anche un’ora a cercarla dentro di me, a riconoscerla, a entrarci in contatto. Ma devo anche essere capace di uscirne. È questo il passaggio fondamentale. La formazione accademica mi ha dato la disciplina del mestiere. Il metodo americano mi ha insegnato anche una disciplina emotiva: la capacità di entrare e uscire dalle emozioni senza esserne distrutta. Oggi non mi perdo più dentro un personaggio. Ho costruito una struttura che mi permette di affrontarne la complessità senza esserne travolta. A vent’anni mi succedeva”.

Lei è anche insegnante. Educa i suoi allievi a diffidare dell’idea che basti un’occasione fortunata per diventare attori?

“Ai miei allievi, soprattutto ai ventenni, ripeto continuamente quanto sia importante studiare. Più studi, più ti alleni, più migliori. Ma soprattutto acquisisci gli strumenti necessari per affrontare questa professione. Non credo molto all’idea che qualcuno possa essere fermato per strada, finire improvvisamente in una fiction e diventare un attore. Magari, dopo due mesi, nessuno si ricorda più di lui. Il mio è anche un discorso pedagogico. La formazione permette di costruire le basi per affrontare il mestiere con consapevolezza. Perché recitare è un lavoro, una professione che richiede preparazione e disciplina. Altrimenti si rischia di perdersi”.

Se pensa alla Claudia adolescente, sente di essere diventata l’attrice che desiderava oppure le manca ancora qualcosa?

“Mi manca ancora qualcosa. In realtà, mi manca sempre qualcosa. Forse, se non mi mancasse più nulla, realizzerei quello che considero il sogno della mia vita: andare a vivere in campagna con nove bambini e nove cani. Quella sarebbe la mia dimensione ideale. Sento un’assenza, ma non so darle un nome. Si potrebbe pensare a una questione di carriera, riconoscimento o fama. Credo, invece, che sia qualcosa di più profondo. E oggi non è che non voglia risponderle. È proprio che non conosco la risposta. Trovo bello anche questo. Non dobbiamo necessariamente saper spiegare tutto, trovare sempre la parola giusta per definire quello che proviamo. Avverto un vuoto che non riesco ancora a interrogare fino in fondo”.

Ha parlato di un vuoto al quale non riesce ancora a dare un nome. La recitazione l’ha aiutata a convivere con quella parte di sé?

“Per me la recitazione, e soprattutto la formazione teatrale, sono state un argine. È proprio questa l’immagine che utilizzerei: se penso a una casa, la formazione e la disciplina ne rappresentano le mura. Credo moltissimo nella disciplina. Posso spingermi fino a un determinato livello di sofferenza, ma poi devo essere capace di fermarmi, dire basta e tornare indietro. Tutto questo mi ha sicuramente aiutata a ridurre il caos interiore. Molte persone trovano un equilibrio nel lavoro. Anch’io l’ho trovato lì, almeno in parte. Non credo, invece, che riuscirei a trovarlo completamente in un altro essere umano. L’essere umano è profondamente insondabile. Se mi perdessi dentro un’altra persona, saprei già che finirei per ritrovarmi nel caos”.

Ha ricordato il Teatro Stabile di Genova. Negli anni ho intervistato molti attori provenienti da quella scuola, soprattutto da un determinato periodo. Mi sono spesso chiesto che cosa rendesse così particolare quell’esperienza. Lei come la ricorda?

“Non so davvero che cosa sia successo. Credo ci sia stato un periodo particolare, più o meno tra il 1998 e il 2010, che ha coinvolto due o tre generazioni di attori. Parliamo di persone che oggi hanno indicativamente tra i trentotto e i quarantotto anni, e anche qualcuno più grande. È evidente che si sia verificata una combinazione speciale. Devo però dirle che non conservo un ricordo particolarmente affettuoso di quell’ambiente, perché lo consideravo profondamente maschilista. Questo ci riporta anche al lavoro su Margherita Sarfatti e al mio interesse per la ricerca sul femminile, ancora prima che sul femminismo. Non posso sostenere che mi trovassi benissimo. Per me era un teatro maschilista e misogino. Sono contenta di poterlo dire oggi, perché credo fosse una realtà che molti percepivamo, ma che allora non avevamo ancora gli strumenti o la consapevolezza per riconoscere pienamente”.

Eppure da quella scuola è uscita una generazione di interpreti straordinari. Come se lo spiega?

“Probabilmente attraverso una serie di influenze reciproche. In quel momento c’erano registi molto bravi e allievi particolarmente dotati. Si sono create sinergie difficili da spiegare. Sono coincidenze che, a volte, si verificano nel mondo artistico e che non riusciamo a comprendere completamente. Mi fa piacere, però, che anche lei abbia notato questa particolarità”.

Diversi attori di quella scuola sembrano aver seguito un percorso simile: inizialmente sottovalutati e poi rivalutati. Anche lei ha avuto la sensazione che le sue capacità non ricevessero un riconoscimento adeguato?

“In realtà, ho avuto un percorso quasi opposto rispetto a quello di molti colleghi. Non ho fatto la gavetta nel senso tradizionale, perché ho ricevuto un riconoscimento importante fin dall’inizio. Ho cominciato subito con produzioni internazionali di rilievo. Penso a Gabrielle, il film di Patrice Chéreau con Isabelle Huppert, nel quale ho recitato in francese, oppure al teatro con Valerio Binasco e Massimo Castri. Ho lavorato anche in numerose fiction televisive, interpretando ruoli da coprotagonista che si sviluppavano nell’arco di diverse puntate, negli anni in cui in Rai c’era ancora Saccà. Per quattro o cinque anni ho avuto un riconoscimento professionale incredibile. Oggi è come se quel percorso stesse riprendendo. Credo che a noi, provenendo da una realtà relativamente piccola e decentrata come Genova, sia mancato a un certo punto un vero inserimento professionale. Sono milanese e mi sono trasferita quasi subito a Roma, ma la mia appartenenza formativa rimane quella. Forse è stato uno degli aspetti più complicati”.

Poi è arrivata la malattia di sua madre. Quanto ha cambiato le sue priorità e il rapporto con il lavoro?

“Sono tornata a vivere a Milano per sette anni, perché ho dovuto occuparmi di mia madre, che aveva un cancro al seno. È stato un periodo nel quale mi sono inevitabilmente allontanata dalla continuità lavorativa. Oggi collaboro anche con l’associazione Prometheus per la ricerca sul cancro. Proprio in quegli anni ho cominciato a dedicarmi maggiormente alla pedagogia e all’insegnamento. Per questo, quando le dico che il periodo che sto vivendo è bellissimo, lo penso davvero. Tornando allo Stabile di Genova, credo che quella generazione abbia rappresentato qualcosa di magico, soprattutto nel decennio tra il 2000 e il 2010. Penso però che il decentramento abbia avuto un peso. Se quella realtà fosse nata e cresciuta a Milano o a Roma, forse per molti di noi sarebbe stato più facile trovare una collocazione professionale”.

Quanto si è sentita libera, o eventualmente ribelle, nelle scelte del suo percorso artistico?

“Questa domanda mi fa sorridere, perché credo di essere sempre stata profondamente in sintonia con me stessa. Sono sempre rimasta molto legata al mio istinto, al mio modo di essere. In qualche maniera, sono stati i progetti giusti a raggiungermi. Non sono stata necessariamente io a sceglierli. Le volte in cui ho accettato un lavoro senza esserne convinta, l’ho fatto perché dovevo mangiare. Punto. È una questione molto concreta. Ma se penso ai tre progetti che caratterizzano questo mio ritorno, dopo gli anni trascorsi a Milano, riconosco un filo preciso. Partiamo da Margherita Sarfatti. È uno spettacolo che ho voluto, cercato, quasi partorito. Ho scelto Angela Demattè per la scrittura e Andrea Chiodi per la regia. Poi c’è Flora Lazzarini, il mio personaggio in Signora Volpe, una donna la cui vicenda ruota intorno al rapporto con un padre che non l’ha riconosciuta. È un ruolo che sento arrivato al momento giusto. Ricordo il provino in inglese con David Evans. Dopo cinque minuti mi ha guardata e mi ha detto, più o meno: ‘Va bene, chiudiamo il provino. Ti prendo’. Non succede quasi mai. In quel momento ho pensato che quel personaggio fosse stato scritto proprio per me”.

E la dottoressa Biagi di Memoriae come si inserisce in questo percorso?

“Credo che Cosimo Alemà abbia avuto un’intuizione geniale, perché Ida Biagi inizialmente doveva essere un personaggio maschile. Ha pensato che la mia fisicità e la mia androginia potessero funzionare per quel ruolo. Lavoro molto sul to play, sulla possibilità di giocare con il personaggio. Mi piace essere estremamente sexy oppure estremamente maschile. Ho una fisicità trasformista, che si prestava bene a questa scelta. Anche in Ida ho trovato una dimensione che mi appartiene profondamente: la possibilità di esplorare la mia ambivalenza. Da una parte c’è la sua ossessione per la scienza, dall’altra la mia per il lavoro. E nasce una domanda che mi riguarda: fino a che punto questa ossessione può condurmi in una direzione che non vorrei prendere? Se penso al debutto, a vent’anni, con Le parole di mio padre di Francesca Comencini, anche allora il ruolo sembrava richiedermi soprattutto di esserci, di portare qualcosa di personale. Ecco perché credo che, quando si è davvero in sintonia con se stessi, i progetti giusti arrivino”.

Parla di femminile ancora prima che di femminismo. Che cosa le ha permesso di comprendere la recitazione della propria femminilità?

“Mi ha insegnato a lasciarmi andare. Noi donne, soprattutto quando lavoriamo e abbiamo molte responsabilità, tendiamo a essere continuamente impegnate a fare, risolvere, gestire. Stavo per utilizzare la parola aggressive, ma non sarebbe esatta. Direi piuttosto che siamo sempre molto sul pezzo, immerse nella dimensione del do it. Non significa necessariamente essere aggressive, ma vivere costantemente nell’azione. La recitazione mi ha aiutata ad abbandonare questa condizione. Quando reciti devi lasciare andare il corpo, liberare il respiro, entrare in contatto con le emozioni. È un aspetto fondamentale del metodo di Strasberg. Devi anche avere il coraggio di raggiungere zone di profondissima fragilità. Dal punto di vista del lavoro corporeo, queste emozioni si sedimentano anche nella zona del bacino, nella sfera sessuale, legata ai nostri bisogni primari. Ne parlo volutamente in termini tecnici, perché si tratta di un lavoro preciso. Questo percorso mi aiuta moltissimo ad abbandonarmi alla mia femminilità”.

In quali momenti riesce a vivere pienamente questa dimensione?

“Quando non devo essere continuamente nella prestazione. Può accadere in uno spazio protetto, come casa mia, oppure nella relazione con il mio compagno. E naturalmente attraverso la recitazione. Credo che la femminilità possa esprimersi liberamente quando non si è obbligate a fare, a dimostrare, a sostenere una performance. È una dimensione di accoglienza. Per questo considero la recitazione un luogo assolutamente sicuro. Quando recito mi sento protetta, perché sono connessa con quella parte di me. È la stessa sicurezza che provo a casa. Tendo a trascorrere molto tempo tra le mura domestiche, a raccogliermi nel mio spazio, a lavorare oppure a stare con il mio compagno. Sono momenti nei quali posso vivere pienamente il femminile. La recitazione mi ha aiutata moltissimo perché, se non consideri il mestiere dell’attore soltanto come una performance, ma come un’esplorazione introspettiva, diventa uno spazio completamente diverso. Per me, in questo senso, la recitazione è femmina, non è maschio. Ha una sua sessualità”.

Che cosa riconosce della ragazza che era negli occhi dei suoi allievi?

“È una domanda complessa. Sarebbe molto più facile rispondere alla domanda opposta: che cosa non riconosco? Appartengono a una generazione molto diversa dalla mia e non riesco a individuare facilmente elementi comuni. Forse, però, c’è un tratto che riconosco. Non tanto della mia generazione, quanto proprio di Claudia: il bisogno assoluto di cercare una guida. Questo sì, lo ritrovo. Per il resto, percepisco un cinismo molto forte, un modo di guardare la realtà lontanissimo dal mio. Dico sempre che, per mentalità, mi sento più vicina agli ottantenni che ai ventenni di oggi. Ma la devozione, la ricerca di qualcuno che possa indicarti una strada, le conosco molto bene. Le provavo anch’io quando studiavo. Proprio per questo, oggi, cerco di prestare molta attenzione al rapporto con i miei allievi”.

In che senso?

“Sono una donna, un’attrice e so che cosa significhi subire una manipolazione. Conosco bene queste dinamiche anche per la mia esperienza di giovane attrice. Quando un ragazzo ti considera una guida, sarebbe facilissimo approfittare della sua fiducia. La prima indicazione che do loro, e che nessuno aveva dato a me, è: ‘Ragazzi, sono un mezzo. Sono un passaggio’. Dopo due o tre esperienze di studio insieme, dico che non voglio più vederli. Naturalmente è una provocazione, ma il significato è preciso: devono andare avanti, conoscere altri insegnanti, trovare la propria strada e imparare a staccarsi. Non voglio che si crei una dipendenza. Perché, anche se il mondo è cambiato e le nuove generazioni sono molto diverse dalla mia, quella ricerca quasi spasmodica di qualcuno che ti dica come vivere esiste ancora”.

Quando è riuscita a liberarsi da quelle dinamiche manipolatorie?

“È il lavoro di una vita. Proprio per questo mi sembra importante parlarne. Credo che terrò le antenne alzatissime fino alla morte. Se hai una particolare predisposizione a entrare in determinate dinamiche, devi rimanere vigile per tutta la vita. Con il tempo impari a riconoscere i segnali, a comprendere quello che sta accadendo e a proteggerti. Ma non credo che si possa abbassare completamente la guardia. Quando sei una donna e fai l’attrice, tutto può diventare molto sottile. A volte basta un complimento in più, una parola pronunciata nel momento giusto, per portarti ad accettare una situazione che in realtà non avresti scelto. È anche per questo che torno continuamente alla storia di Margherita Sarfatti. Angela Demattè e io raccontiamo la manipolazione di un uomo nei confronti di una donna. E non parliamo di una ragazza di vent’anni, né di una giovane attrice arrivata dalla periferia di Buccinasco, come ero io. Parliamo di una donna di potere. È proprio questo che rende la sua vicenda tanto significativa. Raccontiamo un meccanismo di manipolazione che va oltre la politica”.

Come traduce concretamente questa consapevolezza nel suo metodo di insegnamento?

“Quando lavoro con i ragazzi, non mi limito alle lezioni di recitazione, al metodo Strasberg o agli strumenti tecnici della professione. Soprattutto con le ragazze, cerco di affrontare il concetto di abuso e le dinamiche manipolatorie. Tengo masterclass e insegno in due scuole. Nel secondo anno di una delle scuole di cinema in cui lavoro, per esempio, faccio studiare agli allievi alcune scene dell’Otello di Shakespeare. È una scelta precisa. Attraverso quel testo possono confrontarsi con l’abuso, la gelosia e determinate dinamiche del maschile. Non significa che voglia ridurre tutto a una contrapposizione tra uomini e donne. Anzi, sono molto contraria ai luoghi comuni che hanno finito per danneggiare il rapporto tra i sessi. Mi interessa comprendere e far comprendere il meccanismo profondo della manipolazione”.

Quindi non soltanto riconoscere quando la si subisce, ma anche quando si rischia di esercitarla?

“Voglio che i ragazzi comprendano quanto sia facile esserne vittime, ma anche quanto possa essere semplice manipolare qualcuno. È importante riconoscere il momento in cui si esercita un potere sull’altro. Bisogna essere capaci di dirsi: ‘Potrei farlo, saprei come manipolare questa persona, ma scelgo di non farlo’. È un lavoro sull’ego. Tutti noi, in determinate circostanze, potremmo approfittare delle fragilità altrui. La consapevolezza consiste nel riconoscere questa possibilità e nel decidere di non sfruttarla. Non voglio riprodurre sugli altri ciò che è stato fatto a me. Detto questo, i ragazzi di oggi mi sembrano molto più smaliziati di quanto fossimo noi. Sono meno ingenui, più disincantati. Da questo punto di vista, credo abbiano una consapevolezza diversa”.

Tra i tanti maestri incontrati, c’è un modello di insegnamento dal quale ha sentito il bisogno di prendere le distanze?

“Ho avuto la fortuna di appartenere a una generazione che ha potuto incontrare gli ultimi grandi maestri del teatro. Molti erano già nella fase conclusiva della loro carriera e sono riuscita a lavorare con loro proprio in quel periodo. Poi, purtroppo, diversi sono scomparsi. Strehler, invece, non ho avuto la possibilità di conoscerlo. È morto prima che potessi incontrarlo. Ho avuto anche tanti maestri nel cinema. Ho scelto però di emanciparmi dalla convenzionalità. Ho imparato a non avere paura di essere diversa dagli altri. Credo che abbiano fatto di tutto per cercare di rendermi convenzionale. È proprio da questo tentativo di farmi rientrare in uno schema che ho voluto prendere le distanze. In fondo, una persona convenzionale è anche più facile da gestire. Come si gestisce, invece, qualcuno che non lo è?”.

Tra Memoriae, Signora Volpe, il teatro e il film Tre bottiglie in una stanza, che sta cominciando il suo percorso nelle sale, attraversa una fase professionale molto intensa. Come la vive?

“Non con particolare eccitazione, se devo dirle la verità. Torniamo ancora al discorso dell’identità. Lo vivo come qualcosa di giusto”.

Eppure riconoscere il valore del proprio percorso viene talvolta scambiato per presunzione. Perché, secondo lei, è così difficile rivendicare con naturalezza ciò che si è costruito?

“Eppure oggi siamo abituati a interpretare la sincerità come arroganza, soprattutto quando qualcuno riconosce il valore del proprio percorso. Troverei patetico mettermi a raccontare quanto sono emozionata. Mi sembrerebbe retorico. C’è lo spettacolo su Margherita Sarfatti, del quale si parla in tutta Italia da due anni. Sono usciti moltissimi articoli, anche con interpretazioni politiche differenti. C’è Signora Volpe e sono felice che arrivi su Sky, così finalmente sarà disponibile anche in italiano e il pubblico potrà vederla. Mi sembra semplicemente giusto. È così che vivo questo momento: mi sto divertendo molto. Vorrei riuscire a trovare, dentro tutto questo lavoro, una grande frivolezza, un autentico divertimento. Mi piace anche la possibilità di giocare esteticamente con la mia fisicità. Sento che è arrivato il momento di cominciare una nuova fase professionale con grandissima leggerezza”.