Claudia Conte, l’intervista alla scrittrice: “Coraggio non è non avere paura, ma scegliere da che parte stare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che informano, altre che intrattengono. E poi ci sono quelle che, senza dichiararlo, mettono a nudo qualcosa. Non solo di chi risponde, ma anche di chi ascolta. Questa in esclusiva per Virgilio Notizie a Claudia Conte appartiene a quella categoria più rara. Perché qui non c’è una narrazione costruita per convincere, né un racconto lineare pensato per essere facilmente assimilabile. C’è invece un continuo movimento tra livelli diversi: pubblico e privato, forza e fragilità, controllo e bisogno di lasciarsi andare. E tutto resta aperto, senza semplificazioni. Claudia Conte non si racconta per spiegarsi, ma per restare fedele a quello che è. E questa fedeltà si sente. Si sente nelle pause, nelle esitazioni, nei momenti in cui le parole non cercano di essere perfette ma semplicemente vere. Parla di violenza, di disagio, di responsabilità sociale. Ma non lo fa da una posizione esterna, non lo osserva da lontano. Ci entra dentro. E nel farlo, inevitabilmente, lascia emergere anche il suo vissuto, senza mai trasformarlo in spettacolo. È una conversazione che tiene insieme due spinte opposte: da una parte la necessità di agire, di esporsi, di fare; dall’altra una dimensione più intima, fatta di stanchezza, di desideri rimandati, di fragilità che non sempre trovano spazio. E forse è proprio questo il punto più interessante. Non c’è un equilibrio perfetto, non c’è una sintesi rassicurante. C’è in Claudia Conte una tensione continua. La determinazione diventa quasi ostinazione. L’ambizione si avvicina all’ossessione. L’amore è totalizzante, senza filtri. L’impegno è costante, al punto da togliere tempo a tutto il resto. E dentro questa intensità si intravede anche il costo di certe scelte. Non detto in modo esplicito, ma presente. Il tempo che manca. Le cose che si mettono da parte. La fatica di sostenere tutto. Eppure, non c’è vittimismo, non c’è compiacimento. C’è piuttosto una forma di lucidità molto netta: sapere che non si può fare tutto, che non si possono salvare tutti, ma scegliere comunque di provarci. Questa è forse la linea più profonda che attraversa tutta l’intervista. Non l’idea di riuscire, ma la scelta di non sottrarsi. Alla fine, non resta solo il racconto del percorso di Claudia Conte. Resta una domanda implicita, che non viene mai posta ma che rimane lì, sospesa: quanto siamo disposti davvero a restare fedeli a quello che diciamo di essere? Ed è proprio questa domanda a rendere questa conversazione qualcosa che va oltre l’intervista. Perché non chiude. Rimane.

Dove nascono i silenzi è il suo sesto libro. Che cosa rappresenta per lei quest’opera? Quali temi affronta?

“Il libro affronta temi di drammatica attualità, in particolare la violenza sulle donne, che molto spesso si consuma proprio all’interno delle famiglie. Descrivo dinamiche di controllo economico e psicologico: ancora oggi troppe donne dipendono economicamente dai mariti e, di conseguenza, anche sul piano psicologico. Questa dipendenza rappresenta uno dei principali ostacoli all’uscita da contesti di violenza. Per questo insisto sul valore dell’indipendenza economica, che considero una condizione fondamentale per la libertà e l’autodeterminazione femminile. Nel libro affronto anche temi collegati, come il bullismo e le fragilità adolescenziali, che spesso nascono proprio in contesti familiari segnati da conflitti irrisolti. I dati sono molto preoccupanti. In Italia, nel 2025, sono stati registrati 97 femminicidi, di cui 85 avvenuti in ambito familiare. Sono informazioni che porto avanti anche attraverso l’Osservatorio sul bullismo e il disagio giovanile che rappresento, e che riguardano non solo la violenza sulle donne, ma anche quella tra i giovani. Si contano, ad esempio, 181 casi di bullismo e due ragazzi su tre dichiarano di aver subito almeno un episodio di violenza. Si tratta di dati che impongono una riflessione e dimostrano quanto sia necessario approfondire questi fenomeni per sostenere sia le nuove generazioni sia le donne vittime di violenza”.

Sono temi molto duri. Come riesce a tutelarsi quando li affronta? Non teme un coinvolgimento emotivo troppo intenso entrando così a fondo in queste dinamiche?

“Sono una persona molto coraggiosa. Non considero i rischi personali quando svolgo il mio lavoro e porto avanti ciò che ritengo giusto. Contrastare le ingiustizie, denunciare l’illegalità e combattere la violenza sono battaglie per cui vale sempre la pena esporsi, anche a costo di pagare un prezzo personale. La risposta, quindi, è il coraggio: li affronto con coraggio”.

Quando ha iniziato a sviluppare una coscienza civile e sociale così forte?

“Fin dall’infanzia. Sono cresciuta in un contesto in cui il disagio giovanile era molto presente, e lo è ancora oggi. Alcuni miei compagni di classe sono morti; esistevano situazioni difficili legate alla droga, alla mancanza di opportunità e di lavoro. Tutto questo, invece di schiacciare una persona, dovrebbe spingerla a reagire, a impegnarsi e a portare luce dove prevale l’oscurità. Ho iniziato molto presto con il volontariato insieme a mia nonna Gioconda, che è stata la figura più importante della mia vita. Oggi non c’è più, ma il suo ricordo resta profondamente vivo. Era una persona straordinaria: generosa, accogliente e sempre vicina ai più fragili. Insieme aiutavamo i senzatetto e collaboravamo con le parrocchie. I valori che mi guidano provengono da lei”.

Un’altra figura femminile fondamentale nella vita di tutti è sicuramente la madre. In che cosa ritiene di somigliarle e in che cosa, invece, si sente diversa?

“È una domanda delicata. Posso dire che con i miei genitori non ho sempre avuto un rapporto sereno come quello attuale. Da bambina non si sentivano in grado di comprendere i miei sogni. Avevo un forte desiderio di affermarmi, di impegnarmi e di costruire il mio percorso. Ero molto determinata, ma non venivo sostenuta; al contrario, spesso incontravo ostacoli, perché le mie aspirazioni non venivano comprese. Ho perdonato questa distanza, ma è stata per me fonte di grande sofferenza”.

Tommaso Martinelli / Sante Cossentino

Secondo lei, da cosa derivava questa incomprensione?

“Dal contesto culturale in cui vivevamo, caratterizzato da modelli educativi e valori che oggi, fortunatamente, sono stati superati. Esistevano pregiudizi diffusi e alcune professioni erano considerate in modo negativo. Desideravo entrare nel mondo dello spettacolo e recitare fin da bambina, ma per i miei genitori questa prospettiva era inaccettabile. Immaginavano per me una vita diversa: un lavoro stabile, un ambiente sicuro, una famiglia già formata nel luogo d’origine. Il mio percorso è stato completamente differente. A diciotto anni sono partita da sola per gli Stati Uniti, nonostante la loro contrarietà. È stato un periodo molto difficile, segnato da una forte sofferenza. Oggi ho raggiunto una riconciliazione con questa esperienza. Ho intrapreso un percorso interiore che mi ha permesso di comprendere anche i loro limiti di allora. Erano molto giovani, avevano appena venticinque anni. Diventare genitori a quell’età comporta una responsabilità enorme, probabilmente la più complessa. Per questo li ho perdonati: ogni loro scelta nasceva dall’amore e dalla convinzione di indicarmi la strada migliore. La verità, però, è che il percorso giusto può essere individuato solo personalmente. Anche errori, fallimenti e delusioni sono essenziali, perché contribuiscono alla crescita e alla costruzione di una versione migliore di sé”.

Faccio parte di coloro che rifarebbero tutto esattamente com’è andato, inclusi errori e fallimenti. Lei condivide questa visione?

“Non sono certa di poter dire lo stesso. Forse, potendo tornare indietro, apporterei qualche cambiamento. Allo stesso tempo, ritengo fondamentale imparare dal proprio percorso. Ciò che conta è migliorarsi ed evitare di ripetere gli stessi errori. La maturità consiste proprio in questo: trasformare ogni esperienza, anche negativa, in un’occasione di crescita. Oggi, per esempio, i miei genitori mi apprezzano molto. Anche loro sono cambiati. Sono stata a Milano per la presentazione del mio nuovo libro, la prima dopo il Festival di Sanremo, e mia madre è stata presente. Questo dimostra quanto le situazioni possano evolversi. Oggi sono orgogliosi di me. Se avessi seguito i loro consigli, probabilmente vivrei ancora ad Aquino”.

Quale pensa sia stato il sacrificio più significativo nel suo percorso di autodeterminazione e affermazione?

“Non so ancora se definirlo un sacrificio, ma con il passare del tempo avverto sempre più il timore di non riuscire a realizzare tutto ciò che desidero. Il mio desiderio più grande è diventare madre e costruire una famiglia. Tuttavia, finora la vita non mi ha ancora offerto questa possibilità. In ambito sentimentale ho attraversato momenti difficili e, anche per questo, mi sono dedicata intensamente al lavoro. Oggi la situazione è più serena: accanto a me c’è una persona e spero che questa relazione possa consolidarsi e trasformarsi nella realizzazione di quel sogno”.

La sofferenza importante in ambito sentimentale era legata anche al suo percorso professionale? Non veniva compreso?

“Sì, almeno in parte. Nella relazione più significativa della mia vita, con una persona che avrei dovuto sposare, questo aspetto ha avuto un peso rilevante. Nel momento in cui crescevo professionalmente e acquisivo maggiore autonomia e realizzazione, questa evoluzione veniva percepita negativamente. In qualche modo risultavo ingombrante. Purtroppo, alcuni uomini vivono questa situazione come una competizione, anziché come motivo di orgoglio. Ogni traguardo, un libro, un’apparizione televisiva o un’intervista, veniva interpretato come un elemento che lo metteva in difficoltà, quasi in ombra”.

Si tratta di una dinamica che riguarda anche il piano sociale. Spesso una donna che raggiunge determinati risultati viene giudicata e si insinua che vi siano stati compromessi o scorciatoie.

Preparando questa intervista, mi sono imbattuto in contenuti in cui veniva rappresentata in modo molto negativo, senza motivazioni fondate.

“Esiste ancora una forte componente maschilista, e ne sono stata personalmente vittima. Spesso si tende a mettere in discussione la professionalità e i meriti di una donna, ridimensionando il percorso, gli studi e i sacrifici necessari per raggiungere determinati risultati. Invece di riconoscere questi aspetti, si preferisce soffermarsi su elementi superficiali, come l’aspetto fisico o le relazioni sentimentali. Si tratta di un atteggiamento violento: non è violenza fisica, ma resta una forma di violenza, perché implica una mancanza di rispetto”.

La violenza non è solo fisica, ma anche psicologica. E spesso le donne vengono raccontate in funzione degli uomini che hanno avuto accanto.

“Esattamente, ed è questo il punto. Quando osservo una donna realizzata, non penso alle sue relazioni. Mi concentro sulla persona, sui valori, sull’impegno e su ciò che ha costruito. Per fare un esempio concreto, penso a Francesca Pascale, che ho appena avuto ospite in radio: la considero per ciò che è, non per le relazioni che ha avuto, né per il fatto di essere stata legata a Silvio Berlusconi o sposata con Paola Turci. Guardo il suo percorso e la sua identità. L’invito è proprio questo: superare il pregiudizio e imparare a riconoscere le persone come individui, indipendentemente dalle loro scelte personali o sentimentali. Attribuisco grande valore alla mia identità. Anche oggi che ho un compagno, non rinuncio a me stessa. Rimango indipendente e fedele a ciò che ho costruito con impegno, dedizione e sacrificio”.

Nel suo percorso di costruzione identitaria, quali elementi della Claudia cresciuta nel piccolo paese sono rimasti?

“Sono rimasti molti aspetti. Mi considero una persona semplice, legata alle piccole cose: il contatto con la natura, una passeggiata sul mare, un pasto informale sulla spiaggia. Mi piace preparare la marmellata in casa e cucinare per le persone a cui voglio bene. Mantengo un forte legame con valori tradizionali, quasi appartenenti a un’altra epoca. Mi riconosco in una dimensione familiare e accogliente. A volte mi definisco una ‘crocerossina’, perché sento il bisogno di prendermi cura degli altri e farli sentire accolti. Per lavoro frequento anche contesti molto diversi: festival cinematografici, eventi di rilievo, il Festival di Venezia e quello di Roma. Recentemente sono stata anche a New York, dove ho ricevuto il Premio Callas, in ambienti eleganti e prestigiosi. Nonostante ciò, mi sento pienamente a mio agio anche nella mia dimensione più semplice e familiare. I piccoli centri mi attraggono profondamente e continuano a farmi sentire a casa”.

In che modo questa sua semplicità si concilia con l’ambizione?

“Attraverso il senso di responsabilità sociale. Per me significa non agire mai esclusivamente per interesse personale. Sono una persona credente e, nelle mie preghiere, chiedo di poter essere uno strumento utile: di contribuire alla diffusione di valori positivi. Mi riferisco alla solidarietà, al rispetto, all’attenzione verso i più fragili, ma anche alla dimensione spirituale. Anche il lavoro che svolgo oggi va in questa direzione: avvicinare le persone alla spiritualità e sensibilizzare su temi come la parità di genere e i diritti. Vivo tutto questo come una missione, da portare avanti con coerenza e responsabilità. Ciò che fa la differenza è l’intenzione con cui si agisce e l’impatto sociale delle proprie azioni. Ho scelto di unire il giornalismo all’impegno sociale proprio per trasmettere valori positivi. In passato il volontariato veniva spesso associato alla discrezione assoluta, secondo l’idea che il bene non dovesse essere raccontato. Oggi, però, questo non è più sufficiente. Se non si diffondono esempi virtuosi, si rischia di lasciare spazio esclusivamente a narrazioni negative: guerra, violenza, sopraffazione. Per questo è fondamentale affiancare a queste rappresentazioni anche il racconto del bene, promuovendo storie che possano generare consapevolezza e fiducia”.

Ha mai temuto che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“Riconosco una certa tendenza all’ossessione, ma è importante che non assuma una connotazione negativa. È un tratto che mi appartiene da sempre: quando intraprendo un progetto, sento l’esigenza di portarlo a termine nel migliore dei modi. Mantengo una forte concentrazione fino al raggiungimento dell’obiettivo. In parte, credo che questo atteggiamento rappresenti anche una delle chiavi del successo: dedicarsi completamente a ciò che si fa, senza dispersioni. Questa forma di determinazione riguarda non solo il lavoro, ma anche la sfera affettiva. In una relazione mi coinvolgo pienamente: diventa centrale fino al raggiungimento di un equilibrio. Si tratta di un’intensità che, se mantenuta entro limiti sani, non genera effetti negativi. Dipende quindi da come si interpretano certi concetti: l’importante è che non producano malessere, ansia o inquietudine, ma che rappresentino uno stimolo a migliorarsi e a impegnarsi fino al raggiungimento dei propri obiettivi. Il desiderio può contenere anche una componente di tensione, ma è proprio quella spinta a orientare l’azione”.

Quale risultato raggiunto le suscita maggiore orgoglio in relazione alla sua determinazione?

“Ritengo di avere ancora molta strada da percorrere e non mi considero affatto arrivata. Alla mia età sarebbe prematuro pensarlo. Ritengo essenziale mantenere un atteggiamento umile. Mi relaziono con chiunque in modo semplice e diretto; mi riconosco in un profilo accessibile, privo di distanze. Non mi sento superiore a nessuno e desidero continuare a costruire, soprattutto nell’ambito sociale. L’obiettivo è contribuire al miglioramento di ciò che non funziona”.

Qual è il suo rapporto con il successo?

“Non mi considero una persona di successo, ma piuttosto una persona consapevole dei risultati raggiunti. Esiste sempre qualcuno che ha ottenuto di più, e il confronto con queste realtà rappresenta per me uno stimolo a crescere. Il successo, a mio avviso, coincide con la capacità di restituire valore agli altri. Penso, ad esempio, a un imprenditore che crea occupazione o a un atleta che vince una medaglia rappresentando il proprio Paese: in entrambi i casi, il risultato individuale diventa un beneficio collettivo. Con l’Osservatorio abbiamo sviluppato anche il progetto ‘Accademia dei Campioni’, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani questo principio: attraverso impegno, sacrificio e talento si possono raggiungere traguardi che assumono un valore per l’intera comunità”.

Lei si potrebbe definire una donna moderna. Come concilia questa dimensione con il rapporto con le istituzioni, spesso percepite come più tradizionali?

“Le istituzioni sono composte da persone, ed è fondamentale tenerlo presente. Per questo ritengo importante favorire occasioni di dialogo tra ambiti diversi: istituzioni, cultura, cinema, sport e terzo settore. È necessario costruire reti collaborative solide. La conoscenza reciproca genera fiducia. Porto un esempio personale: mio padre è un poliziotto. Conosco bene la natura di questo lavoro, i sacrifici, le assenze, anche nei momenti più significativi come le festività. Se queste realtà fossero più conosciute, probabilmente aumenterebbe anche la fiducia nei confronti delle istituzioni. In definitiva, le istituzioni sono costituite da uomini e donne che operano sulla base di valori”.

Ha mai temuto di essere etichettata politicamente?

“No, perché rivendico la mia libertà e la mia onestà intellettuale. Non temo di espormi: il coraggio è fondamentale e nasce da una convinzione autentica. Quando prendo posizione, lo faccio perché credo profondamente in ciò che affermo. Proprio perché non appartengo a schieramenti rigidi, mi sento libera anche di rivedere le mie opinioni, se necessario. Ritengo che sia un segno di intelligenza riconoscere un errore, ammettere di essersi sbagliati e modificare il proprio punto di vista. Ciò che conta è essere onesti con se stessi e con gli altri, soprattutto quando si ha un pubblico e, quindi, una responsabilità”.

Questa intervista, per certi aspetti, può risultare impegnativa, ma ha anche l’obiettivo di superare alcuni luoghi comuni sul Suo conto.

“Rappresenta un’occasione importante per farmi conoscere in modo autentico. Molti pregiudizi nascono da logiche che non riguardano la persona, ma interessi esterni, spesso di natura politica o strumentale. La realtà è sempre più complessa di quanto possa apparire. Porto con me un insegnamento di mia nonna: ‘male non fare, paura non avere’. Non ho mai arrecato danno a nessuno, e questo mi consente di vivere con serenità. Ho sempre agito nel rispetto della legalità e della trasparenza. Anche quando si tenta di attaccarmi, non emergono elementi concreti: restano solo allusioni o contenuti privi di fondamento. Talvolta si utilizzano immagini decontestualizzate, ad esempio fotografie in costume accostate a progetti istituzionali, con l’unico scopo di screditare. Permane, inoltre, un’attenzione ossessiva verso il corpo femminile. È una dinamica costante, anche sul piano generazionale, che si accentua ulteriormente quando si è giovani e donne”.

Televisione e radio quale ruolo ricoprono oggi nel Suo percorso?

“Sono alla terza stagione del programma La mezz’ora legale su Rai Radio Uno, un’esperienza di cui sono molto orgogliosa. In precedenza, ho condotto, per due edizioni su Rai Isoradio, un programma dedicato alle storie di successo femminile, con l’obiettivo di raccontare ciò che realmente si cela dietro i risultati: impegno, formazione e sacrificio. Anche questo contribuiva a contrastare i pregiudizi. Nel programma attuale affronto soprattutto temi legati alla legalità, al disagio giovanile e alla crescita delle nuove generazioni. Si trattano anche questioni di geopolitica, sicurezza e società. In televisione intervengo come opinionista su diverse reti, portando avanti gli stessi temi: parità di genere e violenza giovanile. Rimane, inoltre, un obiettivo importante: realizzare un programma televisivo personale”.

Ritiene che possa trasformarsi in realtà?

“Credo sia necessario impegnarsi con determinazione, senza però trasformare tutto in un’ossessione. Se un obiettivo non si realizza, la vita non perde valore. Continuerò a vivere pienamente anche senza diventare madre o senza avere un programma televisivo personale. Ciò che conta è dare il massimo. Credo inoltre che ciascuno abbia un proprio percorso. Esiste un disegno più ampio per ognuno di noi. Mi considero già fortunata: sono in salute e vivo in un Paese straordinario come l’Italia, che amo profondamente. Disponiamo di cultura, arte, bellezza e libertà. Basta pensare alle donne in Iran o in Afghanistan, che lottano per diritti che qui spesso vengono dati per scontati. Per questo ritengo sia importante coltivare gratitudine per ciò che si possiede. Gli obiettivi restano fondamentali, perché rappresentano una spinta a costruire il proprio percorso”.

Di certo, non appartiene alla schiera di chi racconta che vorrebbe lasciare l’Italia per poi, alla prima difficoltà all’estero, rivolgersi nuovamente al proprio Paese…

“No, non condivido questa impostazione. Esiste una tendenza diffusa a criticare continuamente il proprio Paese senza avere una reale consapevolezza di ciò che accade altrove. Spesso si finisce per svalutare la propria identità collettiva. Ritengo invece che un sano senso di appartenenza sia un valore importante. Da questo punto di vista, ritengo anche che Giorgia Meloni abbia contribuito a rafforzare un certo orgoglio nazionale. Un orgoglio che riguarda non solo l’identità italiana, ma anche il ruolo delle donne e della maternità”.

A livello personale, qual è oggi la sua maggiore fragilità?

“La mia fragilità è legata alla sofferenza altrui. Quando ci si trova di fronte a determinate situazioni, nasce il desiderio di intervenire, ma non sempre si dispone degli strumenti necessari per farlo. Penso, ad esempio, ai bambini ucraini rimasti orfani. Mi sono impegnata molto nella tutela dei diritti dei minori e, più in generale, delle vittime di guerra. Sono stata in Ucraina cinque volte dall’inizio del conflitto, anche nelle zone colpite dai bombardamenti. Ho visto bambini vivere negli orfanotrofi, spesso costretti nei bunker. In collaborazione con l’associazione Memoria Viva, li abbiamo accolti in Italia e li ho accompagnati anche da Papa Francesco. Sono bambini sopravvissuti a condizioni estreme. Una di loro, Veronica, è stata gravemente ferita da un’esplosione ed è arrivata in Italia per ricevere cure. Ciò che mi rende più orgogliosa è il bene che sono riuscita a fare, anche grazie al supporto delle associazioni di volontariato che ogni giorno salvano vite. Abbiamo offerto a questi bambini momenti di serenità: li abbiamo portati in montagna, al Parco del Gran Paradiso, al mare, al Lido di Camaiore, e a Coverciano con la Nazionale. Hanno potuto giocare, incontrare i calciatori, vivere esperienze che per anni erano state loro negate. La mia maggiore fragilità consiste nella consapevolezza di poter offrire solo un aiuto temporaneo: poi devono tornare nei luoghi di guerra. Vorrei poter aiutare tutti, ma non è possibile. Esistono dinamiche globali legate al potere, spesso prive di umanità, che colpiscono soprattutto i più vulnerabili. Eppure, il mondo potrebbe essere fondato su principi diversi, come la fratellanza, più volte richiamata da Papa Francesco”.

Se avesse a disposizione una “mezz’ora legale” per cambiare completamente vita, lo farebbe? Quale percorso sceglierebbe?

“No, questa è la mia vita. Ne abbiamo una sola e dobbiamo cercare di viverla al meglio. Cerco di dare sempre il massimo, senza rinnegare le mie origini. È evidente che ciascuno parte da condizioni diverse: il figlio di Barack Obama dispone di opportunità differenti rispetto a una bambina che nasce in un piccolo centro della Ciociaria. Eppure, anche quella bambina può lasciare un segno nel mondo. Il punto è questo: non conta da dove si parte, ma ciò che si riesce a costruire”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è concessa?

“Tendo a trascurarmi, anche sotto il profilo della salute. Sono costantemente concentrata sugli impegni. Di recente, ad esempio, sono rientrata da Auschwitz, dove ho accompagnato duecento studenti in un viaggio della memoria, visitando Auschwitz e Birkenau. L’impegno sociale ha per me la priorità, mentre il resto passa in secondo piano. Dispongo di poco tempo da dedicare a me stessa. Non mi occupo molto della cura personale o dell’aspetto estetico. Molte persone della mia età conducono una vita diversa, fatta di palestra, shopping e uscite. Non ho mai frequentato discoteche; la sera la dedico allo studio, alla preparazione di incontri, eventi e viaggi. Anche la scrittura richiede notti intere di lavoro. Il tempo personale è limitato”.

Che cosa le restituisce la scrittura sul piano personale?

“Libertà. È uno spazio di libertà assoluta. Attraverso i personaggi riesco a esprimere anche aspetti della mia esperienza. Nel libro sulla violenza sulle donne, ad esempio, ho rielaborato una vicenda personale. In ogni opera è presente una parte di me: nel disagio giovanile emerge il mio passato, nelle storie che racconto si riflette sempre un’esperienza vissuta. La scrittura rappresenta anche uno strumento di elaborazione e cura: aiuta a comprendere e a superare le ferite interiori. È una forma di catarsi”.

Quando si è vittime di violenza, qual è il primo passo per ricostruirsi?

“Credere in se stesse. Anche donne forti e indipendenti possono trovarsi in situazioni di violenza. Non si tratta solo di una questione economica o psicologica. A volte manca l’autostima e si finisce per accettare dinamiche sbagliate, scambiandole per amore. Ma l’amore implica rispetto: senza rispetto non può esistere”.

Oggi riuscirebbe a riconoscere subito eventuali segnali di pericolo?

“Non ne sono certa. Raccontare queste dinamiche è diverso dal viverle. Quando si prova un sentimento intenso, diventa difficile mantenere lucidità. L’amore può assumere la forma di una tempesta: è complesso fermarsi quando si è completamente coinvolti. In parte, però, anche questa intensità contribuisce alla sua bellezza. Un controllo eccessivo rischia di compromettere la spontaneità”.

Quando ha compreso la necessità di raccontare la sua esperienza? E a chi l’ha confidata per prima?

“Non ne parlo quasi mai. Lo sto facendo ora, ma non è mia abitudine. Preferisco affrontare il tema in termini generali, per offrire un aiuto ad altre donne. Esiste anche una motivazione personale, ma non desidero essere definita da questo aspetto. Nel mio percorso, le forze dell’ordine hanno rappresentato un riferimento fondamentale: sono alleati preziosi nelle situazioni di violenza. Per quanto riguarda la giustizia, invece, ritengo che vi sia ancora molto da migliorare. Non solo inasprire le pene: è necessario intervenire sulla prevenzione, soprattutto attraverso l’educazione nelle scuole. Allo stesso tempo, è indispensabile garantire una risposta efficace, perché chi subisce violenza ha bisogno di tutela e giustizia”.

C’è un tema che avrebbe voluto affrontare e che non è stato toccato?

“No, credo di aver espresso tutto ciò che ritenevo importante. È stata un’intervista molto significativa. Sono particolarmente contenta di aver parlato dei bambini ucraini, un tema a cui sono profondamente legata. Esistono conflitti che ricevono grande attenzione e altri che restano in ombra. Alcune realtà vengono raccontate con insistenza, mentre altre vengono dimenticate. Eppure, in Paesi come Iran, Afghanistan e Ucraina, molte donne continuano a perdere la vita. Spesso si costruiscono narrazioni semplificate, si individuano responsabilità nette, ma la realtà è molto più complessa. Anche l’informazione, talvolta, segue dinamiche simili a quelle delle tendenze. Per questo è importante che persone indipendenti abbiano il coraggio di esprimere posizioni autonome. Quando prevale un’unica visione, difficilmente si coglie l’intera verità. La realtà è sempre articolata e composta da molteplici prospettive. Chi non si conforma a determinati orientamenti rischia talvolta l’esclusione. Recentemente, in seguito ad alcuni articoli, alcune persone e anche un gruppo di donne hanno preso le distanze da me. Questo evidenzia quanto sia forte il livello di polarizzazione”.

Temi come la violenza, il bullismo o i conflitti non dovrebbero essere oggetto di divisione politica.

“I bambini non hanno appartenenze politiche. Dovremmo osservare il mondo con il loro sguardo, libero da sovrastrutture ideologiche”.