Claudia Di Pasquale in lacrime alla presentazione di Report, la conduttrice si commuove: "Estate orribile"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Domenica 8 novembre inizia una nuova stagione di Report, la prima senza Sigfrido Ranucci da quasi dieci anni. A prendere il posto del giornalista i colleghi Daniele Piervicenzi e Claudia Di Pasquale, che arrivano dopo mesi di aspre polemiche sui propri metodi di lavoro e la trasmissione tutta. “È stata un’estate orribile” si sfoga Di Pasquale, mentre l’intera squadra afferma che Report continuerà a indagare come ha sempre fatto, anche senza Ranucci.

Lo sfogo di Claudia Di Pasquale

“È difficile spiegare quello che abbiamo passato” esordisce Claudia Di Pasquale alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Report, che prenderà il via a partire da domenica 8 novembre, su Rai3. “Dopo tutte queste polemiche, – prosegue – abbiamo davvero passato un’estate orribile, molto difficile”.

La giornalista che, assieme a Daniele Piervicenzi, prenderà il posto che fu di Sigfrido Ranucci, ha lamentato di essere stata, e con lei i suoi colleghi, “oggetto di attacchi tutti i giorni”, al centro di una “campagna mediatica che in molti casi è stata strumentale, con attacchi anche personali, politici, gratuiti”.

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E proprio dalle difficoltà nasce in Di Pasquale un profondo orgoglio: “Quello che vorrei rivendicare con forza è che siamo rimasti qua, a supportare Report. Perché Report è nato nel 1997, è stato fondato quasi trent’anni fa da Milena Gabanelli e noi sentiamo la responsabilità di restare qua, a presidiarlo”.

La prima inchiesta su Valter Lavitola

Nel corso della conferenza stampa, Di Pasquale si è detta anche orgogliosa perché la nuova stagione di Report si aprirà “con la voce di Valter Lavitola”. La prima ad andare in onda sarà un’inchiesta in cui, spiega la giornalista, “vi mostreremo e racconteremo un tentativo di depistaggio che Lavitola avrebbe voluto fare nei confronti di Report, ma fallito nel giro di pochi giorni”.

A firmare la nuova inchiesta su colui che si è confessato mandante dell’attentato a Ranucci è il reporter Daniele Autieri, che ha voluto precisare come già da tempo la redazione stesse indagando sul faccendiere, anche quando a capo del programma vi era Ranucci: “Ciò dimostra che questo programma aveva gli anticorpi e li ha avuti sempre”.

La rivendicazione della squadra di Report

Autieri ribadisce che “non c’è stato un ‘metodo Report’ prima e dopo. Questo programma è sempre stato Report”. Il messaggio è chiaro: con o senza Sigfrido Ranucci i giornalisti del più noto dei format di approfondimento Rai continueranno a fare il loro lavoro, come hanno sempre fatto.

Lo sottolinea con ancor più vemenza un altro degli inviati della trasmissione, Danilo Procaccianti, che coglie l’occasione per rivendicare ai colleghi presenti di essersi “un po’ allargati parlando di questo metodo Report, sembrava quasi che avessimo ucciso la gente, rovinato la vita delle persone”.

“Il dato di fatto – prosegue Procaccianti – è che qui non è mai stato condannato nessuno per diffamazione in 30 anni. Il metodo Report è il metodo di una squadra assolutamente indipendente. Io incontravo Ranucci all’inizio dell’inchiesta e dopo 3 mesi, quando era pronta. Quindi, forse, siete un po’ invidiosi di questa libertà”.