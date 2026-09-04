Claudia Di Pasquale nuova conduttrice di Report, gli inviati esultano e Ranucci approva: "Era la mia scelta"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Claudia Di Pasquale è la nuova co-conduttrice di Report e affiancherà Daniele Piervincenzi alla guida del programma di Rai 3. La nomina è arrivata dopo giorni di trattative fra l’azienda e la redazione, che l’ha accolta con applausi. La giornalista ha spiegato di non avere mai cercato quel ruolo e di avere accettato grazie al sostegno degli inviati.

Claudia Di Pasquale alla conduzione di Report con Piervincenzi

Come riporta Adnkronos, la fumata bianca è arrivata nel pomeriggio del 3 settembre dopo il confronto fra la redazione e il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini.

La giornalista prende il posto di Giulia Presutti, che aveva fatto un passo indietro rispetto all’incarico.

Insieme alla sua nomina è arrivata anche quella di Bernardo Iovene e Giulio Valesini come coautori.

La decisione chiude una fase segnata da forti tensioni interne fra i vertici aziendali e i giornalisti della trasmissione.

Le parole della nuova conduttrice sulla squadra e sull’indipendenza

“Non ho mai avuto questa ambizione”, ha dichiarato la neo conduttrice, spiegando di non avere fatto nulla per ottenere l’incarico.

Secondo il suo racconto la situazione si è creata nelle ultime ore, quando si è aperto un dialogo con l’azienda che alla fine ha indicato il suo nome.

Ad aiutarla a sciogliere i dubbi, ha aggiunto, è stato il sostegno della squadra, arrivato mentre lei era ancora incerta.

La giornalista ha sottolineato che la cosa che la rende più felice è la compattezza del gruppo, con gli inviati storici che continueranno a firmare le inchieste.

Il punto a cui tiene di più, ha detto, è che il programma conservi la propria indipendenza e la propria autonomia.

Sul rapporto con Piervincenzi ha spiegato che è ancora presto per capire come si organizzeranno, perché i due si sono conosciuti soltanto in quelle ore.

La reazione di Ranucci e la data della prima puntata

Il conduttore uscente ha commentato la scelta con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Sigfrido Ranucci si è detto felice per Di Pasquale, spiegando che sarebbe stata anche la sua indicazione se ci fosse stato un normale confronto con l’azienda.

Con un passaggio ironico ha però aggiunto che, se l’avesse consigliata lui, probabilmente la Rai non l’avrebbe nominata.

In una nota diffusa dalla LaPresse, gli inviati l’hanno definita “la più degna rappresentante dello spirito e del dna di Report”, ricordando che è stata assunta da Milena Gabanelli nel 2011.

L’obiettivo confermato da Corsini resta mandare in onda la prima puntata della nuova stagione l’8 novembre.