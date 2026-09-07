Claudia Di Pasquale rilancia Report dopo il caso Ranucci e lancia un messaggio, "non saremo mai Tele-Meloni"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Obiettivi ben chiari in mente per il Report che sarà per Claudia Di Pasquale, nuova co-conduttrice del programma insieme a Daniele Piervincenzi. Il futuro della trasmissione d’inchiesta dopo Sigfrido Ranucci appare infatti ben delineato con un chiaro piano editoriale, un programma che non strizzerà l’occhio a nessuno, né a destra né a sinistra. Giorgia Meloni e tutti i protagonisti della politica sono avvisati, con Di Pasquale che ha fatto chiarezza: “Non saremo mai Tele-Meloni“.

Che Report sarà

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Claudia Di Pasquale si è detta carica, entusiasta e pronta per l’avvio della nuova stagione di Report. Anno nuovo e, soprattutto, nuova veste per la giornalista che ha un’esperienza quindicinale nel programma che però non perderà la sua identità.

“Parleranno le nostre inchieste”, ha detto rispondendo allo status di Report dopo l’estate complicata per la vicenda Ranucci. Ma l’obiettivo resta chiaro: “Valorizzeremo ancora di più la squadra storica per rendere il programma più forte e rigoroso. Puntando di nuovo sulle grandi inchieste di sistema con studi più asciutti”.

E la politica ci sarà sempre, con inchieste che non faranno sconti a nessuno: “Faremo inchieste su destra e sinistra, come sempre. Io stessa ho ricevuto insulti bipartisan. D’Alema mi disse che facevo domande cretine, La Russa mi chiese se fossi stupida”.

Il messaggio a Meloni

Un chiaro messaggio alle forze politiche, perché Report non si piegherà a nessuno, anche e forse soprattutto in questa prima fase di transizione dal “vecchio” Ranucci al nuovo Di Pasquale-Piervincenzi.

Una nomina, quella della giornalista palermitana classe 1977, arrivata dopo giorni di tensioni interne alla redazione per l’annuncio di Giulia Presutti come co-conduttrice. Una scelta che non era piaciuta agli inviati, che avevano accusato sempre più la Rai di essere Tele-Meloni.

E Di Pasquale, nel corso dell’intervista al Corriere ha tenuto a precisare la questione: “Noi non consentiremo mai che Report diventi Tele-Meloni“.

Il rapporto con Ranucci e il consiglio politico

Nel corso della lunga intervista al Corriere, Di Pasquale ha parlato anche del rapporto con Sigfrido Ranucci.

Con Sigfrido ho sempre avuto un buon rapporto e ho lavorato 15 anni con la massima autonomia, ma io sono fedele a Report: alla sua squadra, a un’idea di giornalismo libero, indipendente e rigoroso. Candidatura? No, non glielo consiglio: non conosco le sue ambizioni, ma io da giornalista non mi candiderei.

Il pensiero su Valter Lavitola

La neo co-conduttrice di Report non si è tirata indietro nel rispondere a domande su Valter Lavitola. O meglio, le ha anticipate.

Nel colloquio col giornalista Simone Canettieri, infatti, ha precisato di non conoscere il faccendiere e, soprattutto, di non averlo mai incontrato.

Parlando del rapporto Ranucci-Lavitola, ha sottolineato: “Comprendo benissimo che quel rapporto possa avere sollevato dei dubbi, ma una certa campagna mirava a distruggere il programma. Lavitola non ha mai condizionato le nostre inchieste“.

Attentato a Ranucci, il giorno di Lavitola

E a proposito della vicenda Ranucci-Lavitola, nella giornata di lunedì 7 settembre è prevista l’udienza del tribunale del Riesame per il faccendiere.

L’obiettivo dei legali dell’imprenditore, accusato di essere il mandante dell’attentato all’ex conduttore di Report, è quello di provare a convincere i magistrati a concedere al proprio assistito i domiciliari. Sarà presentata una memoria approfondita volta a difendersi e provare che l’attentato dinamitardo contro Ranucci sarebbe stato organizzato per difendere lo stesso giornalista.

Qualora dovesse ottenere i domiciliari, però, Lavitola dovrà capire dove scontarli. Nelle scorse ore, infatti, la compagna lo ha sfrattato da casa dopo aver scoperto un presunto tradimento.