Claudia Galanti parla della figlia morta a nove mesi, "ero sotto shock e mi hanno imbarcata legata sull'aereo"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Claudia Galanti è stata ospite a Verissimo ed è tornata a parlare della drammatica morte di sua figlia Indila Carolina, venuta a mancare nel sonno a soli nove mesi, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 2014. La modella e showgirl paraguayana ha spiegato di aver provato “un dolore che non si può descrivere”, ricordando che la informarono del decesso della bimba mentre si trovava in aeroporto a Dubai.

Claudia Galanti a Verissimo parla della figlia morta: “Un dolore che non passerà mai”

“La morte di una figlia è un dolore che non passerà mai, non si può descrivere. Ho imparato a conviverci, a rispettarlo, a viverlo ogni giorno con alti e bassi. Si va avanti, anche se è molto difficile”, ha spiegato Galanti, che ha poi ricordato come fu messa al corrente della scomparsa.

“Me lo comunicarono in aeroporto, perché io ero a Dubai – ha raccontato la showgirl – era la settimana di suo padre, eravamo separati e avevamo deciso così. Finisco la settimana di viaggio, sono in transito a Dubai e mi dicono al telefono di rientrare immediatamente a Parigi. Inizialmente non volevo, ma dopo molte insistenze mi dissero che mia figlia era morta”.

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Galanti, a Verissimo, ha ricordato che quando le diedero la drammatica notizia ebbe un istintivo rifiuto della realtà: “Non ci credevo, ho passato il telefono alla mia amica e quando l’ho vista appoggiarsi al muro e lasciarsi andare a terra, ho capito che la situazione era vera”.

“Le mie amiche sono state spettacolari, magnifiche”, ha continuato Galanti. E ancora: “Nessuno voleva imbarcarmi in quello stato, avrei rischiato di non arrivare al funerale. Mi hanno imbarcata legata, ero in uno stato di shock incontrollabile e così sono atterrata a Parigi. Da lì è iniziato il dramma. Vedere Indila così è stato durissimo”.

Sulle cause della morte della bimba inizialmente furono fatte diverse ipotesi. I test autoptici e clinici fecero chiarezza sulla tragedia. Venne escluso che la piccola avesse avuto un trauma cranico. “Le hanno fatto l’esame del sangue ed hanno notato che aveva un batterio nel sangue rarissimo, invisibile: non puoi vedere che il bambino ha la febbre“, ha dichiarato la modella.

L’arresto dell’ex compagno Arnaud Mimran

Dopo il decesso di Indila, Claudia si è ritrovata ad affrontare un’altra situazione difficile: i guai giudiziari dell’ex compagno e padre dei suoi figli, Arnaud Mimran.

L’imprenditore francese venne arrestato poco dopo la tragedia. Galanti ha rivelato che in realtà le manette dovevano scattare il giorno in cui si è spenta la figlia, ma, proprio a causa del dramma, l’operazione fu fatta slittare: “Dopo un mese Arnaud viene arrestato, ma io ho saputo dopo che lo avrebbero dovuto arrestare proprio nel giorno della morte della bambina. Erano fuori casa le forze dell’ordine, ma dalle intercettazioni hanno capito che qualcosa non andava e quindi hanno rinviato le operazioni, arrestandolo un mese dopo”.

La modella ha aggiunto che Arnaud sapeva che sarebbe stato arrestato, ma non glielo riferì. “Era isterico, nervoso, non tornava a casa la notte e quindi tutto questo mi ha portato a chiedere la separazione – ha spiegato la showgirl – All’inizio era perfetto, ma poi ho preso questa decisione, dopo la quale è successo il pandemonio. Vado ancora oggi a trovarlo in carcere, gli porto i ragazzi, perché io ho cresciuto i miei figli nell’amore”.

I problemi con l’alcol

Galanti ha infine parlato dei suoi problemi con l’alcol, confessando che cercava di placare la sofferenza bevendo. “Dopo un po’ ho capito che stavo esagerando. All’inizio la affrontavo da sola, ma poi il mio nuovo fidanzato mi fece capire che avevo bisogno di aiuto. Mi diagnosticarono uno stato di shock post traumatico”, ha concluso.