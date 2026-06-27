Claudia Gerini, l’intervista all’attrice: “Perdersi in un film è il regalo più bello”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che attraversano il tempo rincorrendo il consenso e altre che, quasi senza accorgersene, attraversano il tempo rincorrendo i personaggi, come nel caso di Claudia Gerini. Da quasi quattro decadi il pubblico italiano la osserva cambiare pelle, registro, tono, accento. L’ha vista essere leggera e drammatica, ironica e tragica, popolare e sofisticata. Ma, soprattutto, l’ha vista rifiutare l’idea di essere una sola cosa. Forse è questo il tratto che colpisce maggiormente incontrandola alla seconda edizione del Baarìa Film Festival, dove presiede la giuria del Concorso Internazionale. Non tanto la consapevolezza di una carriera costruita attraverso decine di film, quanto il modo in cui continua a guardare il cinema. Con la curiosità di chi non si sente arrivato. Con lo sguardo di chi, prima ancora di essere attrice, resta spettatrice. Nelle parole di Claudia Gerini il cinema non è un mestiere da analizzare freddamente, ma un luogo in cui lasciarsi sorprendere. Un film, dice, deve attraversare l’anima. Deve riuscire a spostare il punto di vista di chi guarda, a trascinarlo in un mondo altro, senza che il tempo abbia più importanza. È una definizione che racconta anche il suo modo di interpretare i personaggi: mai come maschere da indossare, piuttosto come vite da abitare. Non è un caso che, parlando di Mancino Naturale, il ricordo torni immediatamente ai rapporti umani, all’energia di una periferia, all’affetto nato sul set, al luogo che diventa esso stesso un personaggio. Per Claudia Gerini il cinema sembra esistere sempre dentro una relazione: con gli altri attori, con un regista, con uno spazio, con il pubblico. Persino quando riflette sull’avvento delle piattaforme evita ogni nostalgia ideologica. Riconosce che il cinema è cambiato, che le sale convivono con lo streaming e che oggi molti film trovano una seconda occasione proprio entrando nelle case delle persone. Non c’è rassegnazione nelle sue parole, ma il realismo di chi preferisce osservare i cambiamenti anziché combatterli. Ed è forse la stessa filosofia che emerge quando prova a definire se stessa. Lo fa con prudenza, quasi con pudore. Accetta l’idea di essere un’attrice poliedrica, camaleontica, fantasiosa, ma rifiuta qualsiasi etichetta definitiva. Perché ogni definizione, inevitabilmente, rischia di diventare un confine. E chi ha attraversato commedia, dramma, musical e cinema d’autore sa che la libertà di cambiare è parte integrante del proprio mestiere. La parte più intima dell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie arriva però sul finale, quando il discorso si allontana dal cinema per toccare la creatività. Alla celebre intuizione di Nietzsche sul caos necessario a far nascere una stella danzante, Claudia Gerini risponde senza retorica. Quel caos, dice, non va spento. Va custodito. Perché è lì che continuano ad abitare la curiosità, il desiderio di esplorare e la disponibilità a rischiare. Se lo si addomestica troppo, insieme al disordine si finisce per perdere anche una parte della creatività. È probabilmente questa l’immagine che rimane al termine dell’incontro al Baarìa Film Festival. Non quella della diva o della protagonista di una lunga carriera, ma quella di un’artista che, dopo oltre trent’anni di set, continua a difendere il diritto di non sentirsi mai definitivamente arrivata. Di restare, prima di tutto, una donna capace di lasciarsi ancora sorprendere dal cinema.

È Presidente della Giuria del Concorso Internazionale del Baarìa Film Festival. Che significato ha per lei questo incarico?

“È una responsabilità importante. Quando si è chiamati a giudicare delle opere, da una parte si rimane spettatori, dall’altra si è professionisti del settore chiamati a esprimere una valutazione su film selezionati con grande cura. Il livello è davvero alto e questo rende il compito ancora più delicato. Il panorama è inoltre molto ampio: ci sono film provenienti da Taiwan ad Haiti, opere che affrontano il tema dell’immigrazione, generi completamente diversi e cinematografie che propongono sguardi differenti sulla realtà. È l’aspetto che più mi affascina: confrontarmi con sensibilità diverse e con modi differenti di raccontare il mondo. Per questo avverto con forza il peso della responsabilità”.

Da spettatrice, invece, che cosa cerca in un film?

“Quando si giudicano delle opere è sempre complicato, perché inevitabilmente ce n’è una che colpisce più delle altre e un’altra che convince meno. Tuttavia ogni film possiede qualità proprie. Alla fine, ciò che fa davvero la differenza è l’opera che riesce a toccarti nel profondo: quella che emoziona e induce, quasi naturalmente, a preferirla. Da spettatrice cerco soprattutto questo: emozionarmi. Il cinema racconta noi stessi e ci interpella continuamente. In modo spontaneo ci immedesimiamo nei protagonisti, viviamo le loro esperienze e sviluppiamo empatia per ciò che stanno attraversando. Cerco anche uno sguardo diverso dal mio. Per me il cinema è come uno specchio, ma uno specchio particolare, perché non restituisce soltanto ciò che già conosciamo o pensiamo. Ci permette invece di scoprire una prospettiva diversa: quella di un regista, del suo immaginario e del suo modo di interpretare la realtà. Per questo amo perdermi in un film. Mi piace arrivare alla fine senza accorgermi del tempo che passa, senza sentire il bisogno di guardare l’orologio, lasciandomi trasportare completamente nel suo mondo”.

Al Baarìa Film Festival, tra i tanti film da lei interpretati, è stato proiettato Mancino Naturale, un film che mi ha conquistato profondamente. Quali ricordi conserva di quel set?

“È un set che conservo dentro di me con grande affetto. C’era una bellissima armonia e sentivo soprattutto l’affetto del regista Salvatore Allocca nei confronti miei e del bambino protagonista, Alessio Perinelli. Quando anche i rapporti umani funzionano, si crea un clima familiare. Mi è piaciuto moltissimo interpretare questa donna che lotta da sola contro un sistema corrotto, ma continua a inseguire il proprio sogno con determinazione. È un personaggio al quale sono rimasta profondamente legata. Conservo un ricordo bellissimo di quel lavoro. Mi sono sentita davvero la madre del piccolo protagonista, che è stato bravissimo, e allo stesso tempo quasi il ‘centravanti’ di Salvatore Allocca. Abbiamo girato a Latina e anche il territorio ha avuto un ruolo importante. Era una periferia molto dura, ma ricca di forza. Ho ben presente quel quartiere pieno di energia e di vita, abitato da famiglie e persone che contribuivano in modo determinante all’atmosfera del racconto. Penso sempre che i luoghi diventino veri e propri personaggi, proprio come accade nelle isole raccontate da molte delle opere che stiamo vedendo in questi giorni al festival. Muovermi in quella periferia, in quella provincia, dava ancora più carattere alla storia e contribuiva a raccontare la dignità di questa donna, povera ma ricca di speranza e di sogni”.

Arriva al Baarìa Film Festival mentre un film di cui è protagonista, Fuori la verità, uscito recentemente al cinema, sta vivendo una seconda vita su Netflix. La sorprende il fatto che oggi molte opere vengano riscoperte e rivalutate sulle piattaforme?

“No, non mi sorprende affatto. Ormai il pubblico si è un po’ impigrito: tutti hanno schermi sempre più grandi, un’offerta enorme di contenuti e una scelta praticamente infinita. Le piattaforme hanno avuto un duplice effetto. Da un lato hanno inciso sugli incassi delle sale cinematografiche, dall’altro permettono ai film di entrare nelle case di tutti. Ed è una forza enorme. Ci sono opere che il pubblico preferisce vedere direttamente a casa. Non esiste una regola precisa. Molto dipende dal passaparola, dal tipo di serata che si desidera trascorrere o semplicemente dal momento che si sta vivendo. Forse ci siamo anche stancati di stare sempre sul divano, ma conduciamo vite così frenetiche che spesso, la sera, restiamo a casa e accendiamo la televisione. Netflix, Amazon e le altre piattaforme offrono inoltre la possibilità di recuperare film che, per ragioni di distribuzione o per altri motivi, non sono riusciti a raggiungere il pubblico che meritavano. Infatti, mi stanno arrivando moltissimi complimenti per Fuori la verità. Tante persone lo stanno scoprendo proprio adesso, in questa seconda fase. Per noi attori è un aspetto molto positivo, perché significa che il nostro lavoro continua a essere visto. Anche quando un film non ottiene in sala il risultato sperato, l’apprezzamento che riceve successivamente sulle piattaforme può dimostrare il suo valore. Naturalmente esistono opere spettacolari, come Avatar, che il pubblico continua a scegliere per la sala cinematografica, mentre altre vengono fruite più volentieri in streaming. Questa è ormai la realtà e dobbiamo prenderne atto”.

Lei è un’attrice estremamente versatile. Penso a Lo sposo indeciso, Ammore e malavita, Viaggi di nozze, ma anche a molti altri ruoli molto diversi tra loro. Se dovesse descriversi oggi, come definirebbe Claudia Gerini attrice?

“Mi considero un’attrice poliedrica, capace di cambiare registro. Amo l’idea di essere fantasiosa e camaleontica. ‘Fantasiosa’ è probabilmente l’aggettivo che mi rappresenta meglio. Mi diverte passare da un film come Ammore e malavita a personaggi completamente diversi, cercando ogni volta di costruire un’identità precisa. Mi piace trasformarmi, interpretare dialetti differenti. Penso, per esempio, a U.S. Palmese, dove ho vestito i panni di una poetessa calabrese. In realtà faccio fatica a definirmi, perché nel corso degli anni ho attraversato molti generi e non vorrei mai essere incasellata in un’unica categoria. Credo che l’aspetto più bello, per un’attrice, sia poter spaziare: passare dal dramma alla commedia, fino al musical. Amo cantare, amo ballare e, proprio per questo, trovo difficile racchiudermi in una definizione troppo rigida”.

L’attrice che è oggi corrisponde a quella che immaginava di diventare? Oppure questo mestiere, in qualche momento, l’ha delusa o tradita?

“No, non mi ha delusa. Da Viaggi di nozze a oggi sono trascorsi trent’anni e, in tutto questo tempo, ho sempre avuto una sorta di patto con il pubblico. È un pubblico che mi vuole bene, che è cresciuto insieme a me e continua a seguirmi. Credo che non si annoi, perché nel tempo ho cercato di scegliere progetti molto diversi fra loro. Sono soddisfatta del percorso che ho compiuto. Forse avrei potuto affacciarmi maggiormente al mercato internazionale, ma penso che ci sia ancora tempo. Non dipende soltanto dalla volontà: entrano in gioco molte circostanze. In ogni caso ho avuto la possibilità di fare moltissime esperienze professionali e, nello stesso tempo, di crescere due figlie. Anche questo ha avuto il suo peso, perché non avrei potuto allontanarmi troppo o troppo a lungo”.

C’è una frase di Nietzsche che mi piace molto: “Bisogna avere un caos dentro di sé per far nascere una stella danzante”. Se quella stella è l’artista, nel suo caso Claudia Gerini, quale caos portava dentro? E l’arte, il cinema, l’hanno aiutata a placarlo?

“Se il caos si placa troppo, forse si rischia anche di spegnere la creatività. È naturale che, crescendo, si attraversino molte fasi della vita. Sono diventata madre, sono diventata una donna più adulta e oggi ho motivazioni diverse. In fondo sono sempre la stessa persona, ma inevitabilmente sono anche cambiata, mi sono evoluta. Credo però che il caos non debba essere soffocato. Bisogna piuttosto imparare a conviverci, perché se si perde quella parte di fanciullezza, quella curiosità e quella voglia di esplorare, si rischia di smarrire qualcosa di fondamentale. Penso che un artista debba continuare a esplorare, non accontentarsi mai, mettersi continuamente alla prova e accettare anche il rischio. Per questo considero il caos una dimensione preziosa, se lo si guarda come una stella che danza. Diventa un problema soltanto quando finisce per trasformarsi in una gabbia”.