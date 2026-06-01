Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta, costretto a tre mesi di riposo: tour rinviato di un anno

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. Al cantante è stata assegnata una prognosi di novanta giorni e per questo motivo l’inizio del ciclo dei concerti, in programma dal 29 giugno, è stato rimandato al 2027. Il nuovo calendario del “GrandTour La vita è adesso” è stato già definito e i biglietti resteranno validi per le date riprogrammate.

Claudio Baglioni colpito da polmonite interstiziale acuta

Il noto cantante è stato costretto a rimandare di un anno l’inizio del tour a causa di un problema di salute. Per Claudio Baglioni la diagnosi è stata di polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di tre mesi di riposo e cure.

Una decisione medica incompatibile, ovviamente, con la lunga tournée che sarebbe dovuta partire il 29 giugno da Piazza San Marco, a Venezia.

ANSA

Rimandato al 2027 il “GranTour” di Claudio Baglioni

Il tour di Claudio Baglioni ripartirà ufficialmente il 1° luglio 2027 da Villa Manin a Codroipo, recuperando la data originariamente prevista per il 3 luglio 2026. L’itinerario attraverserà l’Italia toccando numerose tappe – tra cui Marostica, Villafranca, Pistoia, Genova, Cernobbio, Firenze, Cattolica, Pompei, Agrigento e Palermo – mantenendo la struttura del programma 2026, semplicemente posticipata di un anno per tutelare gli spettatori già in possesso del biglietto.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.friendsandpartners.it. Coloro che fossero impossibilitati a partecipare alle nuove date potranno richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026 tramite il circuito di vendita ufficiale utilizzato per l’acquisto.

Friends & Partners comunica, inoltre, che a breve verranno rese note le informazioni e i recuperi relativi ai concerti di Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano e Sordevolo.

Il video pubblicato da Claudio Baglioni sui social

“Proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75esimo anniversario, io ho preso un’influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po’ fuori stagione, però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti -ha detto Baglioni nel video pubblicato su Instagram – e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, almeno si era trattato, di una polmonite acuta interstiziale”.

Cos’è la polmonite interstiziale e quali sono le cause

La polmonite interstiziale che ha colpito Claudio Baglioni è una tipologia di polmonite caratterizzata dall’infiammazione dell’interstizio polmonare, uno spazio all’interno del polmone che comprende il tessuto connettivo, i vasi sanguigni, i linfatici e altre strutture.

La malattia provoca infiammazione e cicatrizzazione degli alveoli, nei quali avviene lo scambio di ossigeno e anidride carbonica, con conseguenti difficoltà respiratorie. Le cause possono essere diverse: infezioni da virus e batteri, malattie autoimmuni, farmaci ed esposizione a sostanze chimiche. I sintomi sono diversi da persona a persona. Tra quelli tipici figurano dispnea (difficoltà respiratoria), tosse cronica, affaticamento, dolore toracico, perdita di peso, ispessimento delle unghie, febbre, espettorato con sangue, insufficienza respiratoria e cianosi.

La polmonite interstiziale, che nella forma acuta ha colpito Claudio Baglioni, costretto a rimandare l’inizio del tour da Venezia, si cura con farmaci corticosteroidi, immunosoppressori e antinfiammatori, ossigenoterapia e, nei casi più estremi, con il trapianto di polmoni. Se si accusa uno o più sintomi il consiglio è sempre quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia prima di intraprendere qualsiasi cura.