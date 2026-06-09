Claudio Baglioni ringrazia i fan per i messaggi dopo la polmonite interstiziale acuta: "Meglio delle medicine"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A una settimana dall’annuncio del rinvio del tour a causa di una polmonite interstiziale acuta, Claudio Baglioni torna su Instagram per ringraziare i fan. Il cantante ha mandato un messaggio rivolto ai tanti sostenitori che gli hanno fatto sentire la propria vicinanza in questi giorni. “Aiuta i farmaci a fare al meglio il loro lavoro”, ha detto Baglioni, che ha rimandato il GrandTour La Vita è adesso al 2027.

Claudio Baglioni fermato da una polmonite interstiziale acuta

Pochi giorni fa Claudio Baglioni aveva annunciato il rinvio del tour 2026. A costringerlo a fermarsi, come spiegato da lui stesso in un video, una polmonite interstiziale acuta. La prognosi di 90 giorni non gli ha lasciato altra scelta che quella di rimandare il GrandTour che sarebbe dovuto cominciare il 29 giugno da Piazza San Marco, a Venezia.

L’edizione 2027 del tour prenderà il via il 1° luglio 2027 da Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine. Sul sito www.friendsandpartners.it sono state messe a disposizione tutte le informazioni utili.

ANSA

Il nuovo messaggio di Claudio Baglioni ai fan

Nel secondo video, Claudio Baglioni ha voluto ringraziare i fan per la vicinanza che gli hanno mostrato, aggiungendo maggiori dettagli sul suo stato di salute e sul perché il GrandTour La vita è adesso è stato rimandato di un anno.

“Quell’itinerario non è solo un percorso artistico, ma anche umano”, ha precisato il cantante. Soffermandosi sulla polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito, Baglioni ha palesato il fastidio per un malanno che lo ha colpito per uno dei suoi motivi di vanto, ovvero la capacità polmonare. Infatti, il cantante ha ricordato che la sua capacità polmonare di 7 litri e la grande resistenza durante i concerti, avevano portato i medici dello sport a paragonarlo a un maratoneta.

“Essere quindi proprio costretto da una cosa che invece io avevo sempre avuto come un gioiello da mostrare, questo mi ha messo in serio imbarazzo, in un grave disagio”, ha aggiunto.

Le possibili novità e i messaggi “meglio delle medicine”

Claudio Baglioni guarda già alle novità che potrebbero arrivare proprio nel tour rimandato a causa della polmonite interstiziale acuta. Una di queste potrebbe essere il pianoforte, e non a caso il secondo video messaggio è stato girato proprio con lui seduto vicino a un pianoforte “entrato nel periodo de ‘La Vita’ e adesso è a casa mia”.

Inoltre, il cantante ha fatto sapere che nei prossimi mesi porterà avanti gli esercizi su tecniche nuove di emissione vocale e uso del respiro che aveva già iniziato. Infine, Claudio Baglioni ha voluto ringraziare i fan per i messaggi arrivati, definiti “una cosa che ci ha veramente meravigliato” perché “abbiamo sentito forte dopo il messaggio, un riscontro di interesse, di attenzione, di cura, di affetto”.

Cose definite “non scontate” perché tutto questo poteva prestarsi al dileggio e “invece si è sentito questo vento, proprio questo respiro che fa meglio a volte anche di medicine o comunque aiuta i farmaci a fare al meglio il loro lavoro”. Il nuovo tour partirà nel 2027 da Codroipo, in provincia di Udine.