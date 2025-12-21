Claudio Baglioni si esibisce in Senato ma al concerto di Natale è assente la premier Giorgia Meloni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In vista del Natale, come da tradizione, si è tenuto un grande concerto a Palazzo Madama, nelle sale del Senato. Ad esibirsi, quest’anno, è il cantautore romano Claudio Baglioni, che è stato anche insignito di un omaggio da parte delle istituzioni. Assieme a lui, per l’anniversario della fondazione di Napoli, anche l’orchestra del Teatro San Carlo. Sergio Mattarella e Ignazio La Russa erano in prima fila, assente invece la premier Giorgia Meloni.

Claudio Baglioni canta al Senato

Claudio Baglioni ha esordito proponendo una versione strumentale di Strada facendo, uno dei suoi brani più famosi.

Subito dopo, si è esibito in Avrai, spiegando che è “una canzone che scrissi per un bambino; quindi, da un padre a un figlio e quel figlio è oggi a sua volta padre”.

ANSA Claudio Baglioni e Sergio Mattarella

A concerto concluso, Baglioni è stato omaggiato dal Presidente Ignazio La Russa della martinella, la campanella simbolo del Senato.

Le parole scelte da La Russa per il momento sono stati i versi di Questo piccolo grande amore: “Il resto lo sapete, ce l’abbiamo tutti nella testa, fa parte della nostra storia, della storia di un artista e del nostro modo di sentirci italiani”.

“Ora dovrei imparare un altro strumento” ha scherzato il cantautore scampanellando la martinella.

L’omaggio alla città di Napoli

Ad accompagnare Claudio Baglioni, i musicisti dell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli.

La città partenopea è stata omaggiata, ha spiegato La Russa, perché il 21 dicembre “ricorre l’anniversario di 2500 anni dalla sua fondazione”.

“Non potevamo che invitare il teatro San Carlo, con l’orchestra e il coro, che è simbolo di Napoli” ha affermato La Russa.

L’orchestra e il coro, con il soprano Maria Agresta, diretti dal maestro Maurizio Agostini, hanno eseguito, tra le altre, musiche di Rossini e Verdi.

Meloni assente al concerto di Natale

Nei banchi in prima fila per assistere al concerto, accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Presente anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana e, a ricevere la martinella, il sovrintendente del Massimo partenopeo Fulvio Macciardi.

Assente quest’anno, invece, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni; così come fu assente anche dalla Prima al Teatro della Scala di Milano.