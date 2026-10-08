Claudio Baglioni torna a Roma con 7 concerti a Villa Borghese dopo la paura: "Pensavo fosse arrivata la fine"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Claudio Baglioni ha annunciato nuovi concerti a Roma dopo la lunga assenza causata da una polmonite interstiziale. Previsti sette show in un luogo e in una data simbolica per lui e la sua carriera: si parte il 24 ottobre a Piazza di Siena, proprio dove nel 1982 si svolse Alé-oò, tra i primi raduni della musica dal vivo in Italia, con 250mila spettatori.

I nuovi concerti di Claudio Baglioni

L’evento con sette appuntamenti si chiama “Che notte è questa!” e la partenza è a Piazza di Siena, a Villa Borghese a Roma, il 24 ottobre.

Seguono poi altre date nella stessa location il 25, il 27, il 28, il 30, il 31 ottobre e l’1 novembre.

ANSA

Il 24 ottobre 1982 proprio a Piazza di Siena si svolse Alé-oò, il cantante torna in questo luogo precisamente 44 anni dopo, come a chiudere un cerchio, un filo rosso tra passato e presente.

Il tour e il ritorno

Nell’estate 2027 Claudio Baglioni partirà con il GrandTour La Vita che era stato rimandato a causa della polmonite.

Poi, il 23 ottobre 2027 l’artista sarà protagonista ai Fori Imperiali con “Che notte è questa! Il ritorno“.

“A Roma ho suonato ovunque- ha detto – dagli stadi al balcone della mia casa di ragazzo nel quartiere di Centocelle, passando per il Foro Italico, l’Aula Magna della mia Università, il Vaticano”.

Il cantante ha ricordato che la Capitale gli ha “dato tanto ed è la città dove sono sempre in tensione, perché il romano è esigente. I Fori Imperiali chiuderanno un cerchio, forse non sarà l’ultimo live, ma sicuramente l’ultimo di un certo tipo di live”.

La paura di non tornare sul palco

“Quando sono stato male, qualche mese fa – ha rivelato Claudio Baglioni alla presentazione delle date in Campidoglio – ho temuto di non poter tornare più su un palco e ho rosicato perché volevo decidere io quando terminare il giro e non la sorte. E quindi questo ritorno ha un valore per me: è una ripartenza”.

“Arrivare a 75 anni e poter dire di aver giocato per quasi tutti questi 75 anni è una grande cosa. Soprattutto perché in molte lingue, giocare significa anche suonare”, ha aggiunto l’artista alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato.

“Pensavo che la parola fine fosse arrivata, invece c’è altro pezzo di viaggio da riprendere. E poi il palco è il luogo dove mi nascondo meglio“, ha spiegato il cantante.

Parlando del concerto nel 1982, invece, Baglioni ha ricordato che “fu un momento di svolta, arrivava a 10 anni dai miei primi successi e cambiò qualcosa: fu come vivere un grande viaggio. Non fu un caso che qualche giorno dopo mi tagliai i capelli, a decretare la fine di un’epoca”.

L’obiettivo di Baglioni con i concerti a Roma

“Suoneremo nel cuore di questa città, con l’idea di mettere musica al centro e di essere al centro della musica”, è l’obiettivo di Baglioni che, dopo aver attraversato la penisola con 50 concerti, il 23 ottobre 2027 sarà protagonista ai Fori Imperiali con “Che notte è questa! Il ritorno”, per il commiato.

“Che notte sarà? Una notte che vorrei passasse alla storia, ma non un concerto celebrativo, piuttosto che porti tutti a pensare che qualcosa ci è successo davvero”, sono le parole del cantante.

Nell’Aula Giulio Cesare, qualcuno ha chiesto a Gualtieri se ha pensato di proporre a Baglioni di fare il sindaco di Roma per un giorno.

“Ci penseremo” è stata la risposta del primo cittadino, mentre il cantautore ha affermato: “mi piace esplorare, fare cose nuove e il sindaco per un giorno l’hanno già fatto altri, quindi non so se accetterò“.

Ma alla domanda se tornerebbe alla direzione artistica del Festival di Sanremo, allora l’artista ci ha ripensato: “Be’, allora meglio fare il sindaco per un giorno”.