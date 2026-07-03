Claudio Benelli morto nello schianto dell'aereo ultraleggero precipitato a Castiglion Fiorentino vicino Arezzo

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Claudio Benelli, 58 anni, è morto nello schianto del suo aereo ultraleggero pochi secondi dopo il decollo da Castiglion Fiorentino, vicino Arezzo. Gli investigatori stanno verificando se all’origine dell’incidente vi siano un guasto tecnico o un problema durante la fase di decollo. Indagini in corso dei Carabinieri.

Arezzo, si schianta aereo ultraleggero

Si chiamava Claudio Benelli, aveva 58 anni ed era residente a Castelleone, in provincia di Cremona, il pilota deceduto nella mattinata di venerdì 3 luglio dopo lo schianto del suo ultraleggero nei pressi dell’aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.

L’allarme è scattato intorno alle 6:30-6:40. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo aveva appena lasciato la pista quando qualcosa è andato storto durante la fase iniziale del volo.

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Dopo aver raggiunto una quota molto bassa, l’ultraleggero avrebbe perso improvvisamente stabilità precipitando in un campo situato a poche decine di metri dall’aviosuperficie, lungo la strada provinciale della Misericordia.

L’incidente a Castiglion Fiorentino

L’allarme è stato lanciato immediatamente da chi ha assistito allo schianto, mentre un automobilista in transito lungo la provinciale ha notato il relitto dell’aereo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est, un’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’automedica, i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, la Polizia Municipale e i Carabinieri della Compagnia di Cortona.

I vigili del fuoco hanno estratto il pilota dall’abitacolo, ma i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi tecnici e la raccolta di tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo alcune ricostruzioni raccolte dagli inquirenti, il pilota avrebbe tentato una manovra per ritornare verso la pista effettuando una virata, probabilmente nel tentativo di eseguire un atterraggio di emergenza. Saranno tuttavia gli accertamenti tecnici a stabilire se la perdita di controllo sia stata causata da un guasto meccanico, da fattori aerodinamici o da altre circostanze.

Chi era Claudio Benelli

Benelli era un appassionato di volo sportivo e aveva raggiunto la Toscana insieme ad altri piloti provenienti dal Nord Italia. Il gruppo aveva fatto tappa all’aviosuperficie Serristori, dove aveva trascorso la notte prima del rientro.

Secondo quanto emerso, il 58enne aveva deciso di partire nelle prime ore del mattino, probabilmente per evitare condizioni meteorologiche meno favorevoli durante il viaggio di ritorno verso la Lombardia. Pochi secondi dopo il decollo si è però verificato l’incidente.

Il precedente di poche settimane fa

A Castiglion Fiorentino era avvenuta un’altra tragedia simile soltanto poche settimane fa, quando un altro ultraleggero era precipitato poco dopo il decollo da un’altra aviosuperficie della zona. In quell’occasione, il pilota era riuscito a salvarsi.

Negli ultimi tempi diversi incidenti hanno coinvolto velivoli leggeri nella zona. A novembre 2025 si era verificato l’incidente dell’elicottero sull’Alpe della Luna, costato la vita a due persone, sul quale la Procura di Arezzo aveva avviato approfondite indagini.