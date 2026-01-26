Claudio Carlomagno a rischio suicidio dopo la morte dei genitori, "mercoledì l'ha detto al magistrato"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo la morte dei genitori Claudio Carlomagno è sorvegliato a vista nella sua cella del carcere di Civitavecchia. Il suo avvocato ha riferito che il reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo ha espresso la volontà di togliersi la vita direttamente al magistrato tre giorni prima della morte dei genitori.

Claudio Carlomagno è a rischio suicidio

“Questo suo proposito l’ha manifestato nel corso dell’interrogatorio di garanzia dello scorso mercoledì“: lo ha riferito al telefono con Ignoto X Andrea Miroli, l’avvocato di Claudio Carlomagno, lunedì 26 gennaio.

Secondo il racconto del difensore, quindi, il suo assistito avrebbe espresso il desiderio di togliersi la vita già il 21 gennaio, tre giorni prima che nella villetta di via Tevere 25 venissero trovati i corpi dei genitori.

Una volontà maturata a seguito “della condotta omicidiaria”, continua Miroli, una morsa avvertita probabilmente dopo aver trovato la consapevolezza del femminicidio compiuto.

Per questo motivo, considerata la nuova tragedia, dalla cella di Carlomagno sono sparite tutte le suppellettili e altri accessori che potrebbero favorire atti di autolesionismo.

Le indagini dopo la morte di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio

Nel tardo pomeriggio di sabato 24 gennaio Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, rispettivamente padre e madre del reo confesso, sono stati trovati impiccati nella loro abitazione di Anguillara Sabazia, in via Tevere 25.

Lunedì 26 gennaio la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, un atto dovuto per far luce sulle circostanze che hanno portato i coniugi a scegliere il gesto estremo. Nella lettera lasciata al secondogenito Davide, infatti, la coppia denunciava l’eccessiva esposizione mediatica e una tempesta d’odio piovuta sulle loro bacheche social.

Il femminicidio di Federica Torzullo

Riavvolgendo il nastro, il triplice dramma che ha investito Anguillara Sabazia ha avuto inizio il 9 gennaio, quando Claudio Carlomagno ha denunciato la scomparsa della moglie Federica Torzullo, ingegnera di 51 anni. I sospetti si sono concentrati proprio sul marito, la cui versione sui fatti non ha convinto gli inquirenti.

Il 18 gennaio il corpo della donna è stato rinvenuto nel terreno della ditta dell’uomo, che dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere ha confessato l’omicidio. Il femminicidio si è consumato al culmine di un clima di tensione: la coppia era sul punto di separarsi, una realtà che il reo confesso non ha mai accettato. Il 24 gennaio, infine, la seconda tragedia: i genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati impiccati nella loro abitazione.