Claudio Carlomagno e la minaccia a Federica Torzullo, "la calma apparente io non la mantengo più"

Claudio Carlomagno ha confessato l’omicidio della moglie Federica Torzullo, ma sono ancora molti i punti da chiarire. Ad esempio, non si trova l’arma del delitto. La trasmissione Quarto Grado ha diffuso un audio risalente allo scorso settembre: si tratta di un duro confronto telefonico fra Carlomagno e la moglie: “La calma apparente non la mantengo più”, disse l’uomo.

La minaccia di Claudio Carlomagno a Federica Torzullo

“E ti dico da stasera: vedi come ti devi confrontare con me. Perché, fino ad adesso, come dici te… calma apparente… questo e quell’altro: io non la mantengo più”, così disse Carlomagno nella telefonata alla moglie diffusa da Quarto Grado.

La confessione di Claudio Carlomagno

La trasmissione ha poi riportato la confessione di Claudio Carlomagno: “Io e Federica attraversavamo una profonda crisi di coppia. I sentimenti tra noi ormai si erano affievoliti. Su decisione di Federica, da qualche tempo abbiamo iniziato a dormire separati e ci siamo divisi la gestione di nostro figlio. Non c’era più alcuna possibilità di riconciliazione”.

Così inizia la confessione di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio di Federica Torzullo, la moglie dalla quale si stava separando. L’uomo, poi, riporta un particolare: secondo il suo racconto, sarebbe stata la moglie a ritardare la separazione.

“Abbiamo deciso di rivolgerci a un avvocato. Sia io che Federica avremmo dovuto trovare una nuova casa e ci saremmo dovuti alternare nell’abitazione familiare in cui nostro figlio sarebbe rimasto a vivere. Non ci sono state discussioni, però io a differenza di mia moglie ho avuto delle difficoltà a trovare una sistemazione alternativa e per Federica questa era una scusa per posticipare la separazione.

Poi il racconto dei fatti relativi alla giornata del 9 gennaio. Al centro, la presunta minaccia di Federica di andarsene portandosi via il figlio: “La mattina del 9 gennaio 2026, dopo esserci svegliati verso le 6:30, abbiamo iniziato a discutere. Eravamo in bagno. Federica era determinata, voleva che la separazione diventasse effettiva. Mi ha detto che se non mi fossi adeguato sarebbe andata via di casa, portando con sé nostro figlio. Mi ha minacciato di non farmelo vedere. Io sono molto legato a mio figlio e l’idea di non vederlo mi ha scosso”.

Infine l’ammissione del femminicidio: “Così ho reagito con violenza. Ho preso un coltello che era lì in bagno e l’ho colpita due volte. Federica si è accasciata, non si muoveva. Mi sono reso conto subito di quello che avevo fatto. Ho pensato di togliermi la vita, ma non ho avuto il coraggio”.

Il tentativo di disfarsi del corpo di Federica Torzullo

Poi Claudio Carlomagno ha raccontato dei tentativi, presto smascherati, di disfarsi del corpo: “Ho deciso di eliminare tutte le tracce. Ho ripulito la casa, ho avvolto il corpo di Federica, l’ho messo nel bagagliaio della macchina e l’ho portato nel deposito della ditta di famiglia”.

E ancora: “L’ho messo nel cassone di un camion. Ho provato a dargli fuoco per cancellare le tracce e poi ho cambiato idea, ho deciso di spegnere l’incendio”.

Poi un’altra ammissione, quella di essersi finto Federica in una comunicazione telefonica: “In quegli istanti avevo in mano il cellulare di mia moglie e fingendomi lei, ho risposto a un messaggio di mia suocera. E prima di spegnere il fuoco, ho buttato nelle fiamme il cellulare di Federica”.

Poi la fuga disperata in auto, una fuga circolare senza alcun luogo in particolare: “Ho recuperato dei detriti per coprire il corpo, ancora nel cassone dell’autocarro. Mi sono messo al volante. E ho iniziato a guidare senza una meta precisa. Ero confuso. Alle 10:00 circa sono andato a casa e poi sono tornato nel deposito della mia azienda per seppellire il corpo di Federica”.

La confessione termina con il racconto di come Claudio Carlomagno abbia sepolto il corpo di Federica Torzullo: “E lì con l’escavatore ho fatto una buca dove ha nascosto il corpo e l’ho ricoperto con la terra. Ho lavato il cassone del camion e poi sono andato a prendere mio figlio a scuola. Lungo la strada statale braccianese, all’altezza dell’incrocio con Osteria Nuova, ho buttato in un corso d’acqua il coltello con cui ho ucciso Federica“.