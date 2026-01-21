Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo nell'interrogatorio di convalida
Il marito ha confermato al gip di Civitavecchia di aver ucciso la moglie: rischia l'ergastolo
Claudio Carlomagno avrebbe confessato il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Lo avrebbe confermato al giudice per le indagini preliminari (gip) di Civitavecchia. Il nuovo reato introdotto recentemente è punito con l’ergastolo. L’uomo è anche accusato di occultamento di cadavere dalla Procura. L’uomo avrebbe utilizzato una lama bitagliente per infliggerle 23 coltellate: al momento, però, l’arma non sarebbe stata trovata dagli inquirenti.
Notizia in aggiornamento…