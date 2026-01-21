Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo nell'interrogatorio di convalida

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Claudio Carlomagno avrebbe confessato il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Lo avrebbe confermato al giudice per le indagini preliminari (gip) di Civitavecchia. Il nuovo reato introdotto recentemente è punito con l’ergastolo. L’uomo è anche accusato di occultamento di cadavere dalla Procura. L’uomo avrebbe utilizzato una lama bitagliente per infliggerle 23 coltellate: al momento, però, l’arma non sarebbe stata trovata dagli inquirenti.

Notizia in aggiornamento…