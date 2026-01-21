Claudio Carlomagno ha ucciso Federica Torzullo "per non perdere l'affidamento del figlio", dubbi sul movente

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È arrivata la confessione di Claudio Carlomagno che si è incolpato dell’assassinio di sua moglie Federica Torzullo. Detenuto nel carcere di Civitavecchia, l’uomo ha spiegato di aver commesso il delitto “per non perdere l’affidamento del figlio” e ha spiegato dove ha posto l’arma con cui ha ucciso sua moglie e cosa ne ha fatto del suo telefono.

Claudio Carlomagno e la confessione su Federica Torzullo

Claudio Carlomagno ha reso piena confessione dell’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie, avvenuto nella loro abitazione ad Anguillara Sabazia.

Le dichiarazioni del reo-confesso sono arrivate davanti al giudice per le indagini preliminari durante l’interrogatorio di convalida del fermo.

Il movente del femminicidio

A colloquio con il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, Carlomagno ha confessato l’omicidio della moglie, avvenuto “in 45 minuti” con 23 coltellate e con estrema ferocia, avendo l’uomo anche amputato alcune parti del corpo della donna.

Il suo fermo è stato convalidato. Nella lunga ammissione – durata quasi quattro ore – l’uomo ha spiegato di averlo fatto “per non perdere l’affidamento del figlio”. Ha inoltre fornito indicazioni su dove si troverebbe l’arma del delitto, un coltello presente in casa, sul telefono della vittima – che sarebbe stato distrutto dopo essere stato utilizzato da lui stesso nel tentativo di depistare i familiari della donna – e sulla dinamica dell’omicidio, arrivato al culmine di una lite tra i due nella notte tra l’8 e il 9 gennaio.

Carlomagno è accusato del reato di femminicidio e di occultamento del cadavere. La difesa ha già annunciato che non chiederà perizia psichiatrica.

I dubbi sulla confessione

Le confessioni dell’uomo attualmente detenuto a Civitavecchia sono state confermate dal procuratore (e dall’avvocato che lo segue), intercettato dai microfoni dei cronisti. Parlando a “Dentro la Notizia” su Canale 5, questi ha confermato come il movente di Carlomagno fosse stato il timore di perdere l’affidamento esclusivo del bambino di dieci anni della coppia. Ha spiegato che non ha espresso parole sulla defunta moglie Federica, uccisa dopo una discussione legata proprio all’affidamento del bimbo.

Confermate anche le parole sull’arma del delitto, un coltello: “Ci ha dato indicazioni, lo stiamo cercando”. Secondo gli inquirenti, un’altra spinta al femminicidio sarebbe arrivata dall’aver scoperto da poco della nuova relazione di Federica, a ridosso della prima udienza per la separazione.

Sempre a “Dentro la Notizia”, parlando della vicenda, la consulente della famiglia della vittima, Gabriella Marano, ha sollevato dubbi sul movente di Carlomagno. “Non convince affatto la sua motivazione. Oggi nelle separazioni tra coniugi l’affido paritario non viene negato a nessuno, anzi Federica non aveva problemi a lasciare il bimbo al papà che aveva libero accesso alla vita del bambino. Federica non aveva chiesto l’affidamento esclusivo. Suo marito è un uomo attrezzato dal punto di vista culturale e aveva avuto contatti con legali e nessuno gli ha mai potuto dire che avrebbe perso il bambino”, ha detto l’esperta.