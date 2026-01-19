Claudio Carlomagno ha ucciso la moglie Federica Torzullo in camera ad Anguillara, poi la sepoltura e le bugie

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Stanno pian piano emergendo tutte le risposte sul sanguinoso giallo di Anguillara. Claudio Carlomagno è in carcere, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, la 41enne funzionaria alle poste di Fiumicino scomparsa l’8 gennaio e il cui cadavere è stato trovato ieri, sotterrato a circa due metri di profondità nel terreno della ditta del marito che gestisce un’attività di movimentazione terra.

Anguillara, omicidio di Federica Torzullo: uccisa dal marito in camera da letto

Il cerchio gli investigatori lo hanno chiuso sabato sera. Domenica 18 gennaio, quando hanno ordinato di scavare nell’area in cui ha sede l’azienda di Carlomagno in via Comunale San Francesco, sono andati a botta sicura.

Sapevano che il corpo di Federica si trovava lì. Bisognava solo trovarlo. Ed è emerso sotto al terriccio, in una buca ricavata con un escavatore e coperta di rovi.

Stefania Torzullo ha confermato ai carabinieri della compagnia di Bracciano che i braccialetti e la catenina prelevati dalla salma sfigurata appartenevano alla sorella scomparsa.

I tentativi di depistaggio delle indagini del marito Claudio Carlomagno

L’omicidio è stato commesso nella notte fra l’8 e il 9 gennaio scorso, quasi certamente nella cabina armadio della camera da letto. A provarlo le tracce di sangue rinvenute nella stanza. Carlomagno, 45 anni, potrebbe avere ucciso la moglie sbattendole la testa contro il muro.

Fin da subito gli inquirenti hanno ritenuto la versione dell’imprenditore “contraddittoria e illogica”. L’uomo aveva raccontato che l’8 gennaio Federica era tornata a casa alle 23:30 e che la mattina seguente era uscita dall’abitazione.

Le indagini hanno fatto emergere un quadro differente. Torzullo è rincasata intorno alle 19 dell’8 gennaio. Da quel momento non ha più lasciato casa viva. Il 9 gennaio, intorno alle 7:30, il marito si è messo al volante e nel bagagliaio ha caricato il cadavere della moglie. I movimenti del mezzo sono stati ricostruiti grazie alle telecamere installate all’inizio della via.

Federica è stata uccisa in casa, “tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime luci del 9 gennaio”, affermano gli investigatori. Carlomagno avrebbe poi tentato il depistaggio, mandando messaggi ai familiari con il cellulare della moglie. Non solo. La mattina del 9 gennaio ha usato il furgone aziendale e si è mosso in zona per farsi notare nel tentativo di crearsi un alibi.

C’è poi l’incongruenza relativa alla situazione del suo matrimonio. Carlomagno, nella denuncia di scomparsa, non ha fatto alcun riferimento alla separazione in corso con Federica. Ha sostenuto che c’erano normali problemi di coppia. Tutto nella norma, con “alti e bassi” tipici di una lunga relazione.

In verità le nozze erano terminate. Un giudice avrebbe sancito questa settimana la separazione e Federica si sarebbe trasferita con il figlio di 10 anni affidato a lei nella casa dei genitori.

Ci sono poi le tracce di sangue scoperte con il luminol a inchiodare il 45enne. Tracce che sono state rinvenute “sui vestiti da lavoro dell’indagato, sul pavimento dell’ingresso, nella cabina armadio della camera da letto di Federica, sul manico del badile e sul mezzo meccanico all’interno del magazzino della ditta di famiglia e, infine, su un asciugamano trovato all’interno di una cava”, ha spiegato il procuratore Alberto Liguori.

L’arresto e il silenzio

Il tragico epilogo domenica mattina, quando viene scoperto il corpo senza vita di Torzullo. Nel frattempo i carabinieri sono andati a prelevare da casa Carlomagno. Con una scusa lo hanno fatto uscire dall’abitazione e lo hanno portato in caserma, in via Caduti di Nassiriya. Lui si è chiuso nel silenzio.

Il suo legale, Andrea Miroli, lo ha incontrato per circa un’ora. Ai cronisti ha riferito che si stava per costituire, ma che è stato arrestato prima.

Sorvegliato a vista

Nella prima notte in cella, Claudio Carlomagno è stato sorvegliato a vista, secondo quanto appreso da LaPresse dopo aver sentito fonti penitenziarie.

Sembra che l’uomo non abbia “compreso ancora la gravità di quanto ha fatto”, riferirebbero le stesse fonti.