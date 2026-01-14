Claudio Carlomagno indagato per la scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara rifiuta il prelievo del Dna

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Claudio Carlomagno si sarebbe opposto al prelievo del Dna: il 45enne è indagato per omicidio nell’ambito della scomparsa di sua moglie, la 41enne Federica Torzullo, svanita nel nulla il 9 gennaio ad Anguillara, in provincia di Roma. La posizione dell’uomo ha destato sospetti in seguito a contraddizioni, omissioni e versioni prive di riscontro.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara

Gli ultimi sviluppi sulla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara, e delle indagini che coinvolgono il marito, arrivano dalla trasmissione Dentro la notizia.

È stato lo stesso Claudio Carlomagno a presentarsi in caserma nel pomeriggio del 9 gennaio per denunciare la scomparsa di Federica, quando, secondo il suo racconto, non la vedeva da poche ore.

L’uomo non avrebbe dato il consenso agli investigatori per il prelievo del proprio campione biologico, un comportamento che, insieme ad altre incongruenze, avrebbe rafforzato i sospetti.

Il racconto di Claudio Carlomagno e la denuncia di scomparsa

Agli investigatori Carlomagno ha raccontato di essere uscito di casa alle 7:00 del mattino, lasciando la moglie da sola. Il figlio di dieci anni si trovava dai nonni materni.

L’uomo ha spiegato che i due non avevano dormito insieme perché lui russa e Federica, spesso, preferiva riposare nella stanza del bambino. Secondo la sua versione, la giornata si sarebbe svolta seguendo una routine consolidata.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14:00, Carlomagno si sarebbe recato dai nonni per riprendere il figlio. In quell’occasione i suoceri gli avrebbero chiesto se avesse sentito Federica. La madre della donna avrebbe riferito di aver ricevuto un messaggio alle 8:05, nel quale la figlia indicava cosa avrebbe dovuto mangiare il bambino a colazione. Dopo quel messaggio, più nessuna notizia.

I genitori di Federica Torzullo, preoccupati anche perché di lì a poche ore avevano in programma di partire proprio con la figlia per la Basilicata, non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

Secondo quanto ricostruito il marito non si sarebbe allarmato fino alle 15:50, quando è stato contattato dai colleghi di lavoro della donna, che gli chiedevano come mai Federica non si fosse ancora presentata.

“Mi hanno chiesto come mai mia moglie non si era presentata al lavoro”, avrebbe riferito l’uomo. Solo dopo circa un’ora, Claudio Carlomagno si è recato in caserma per denunciare la scomparsa di sua moglie Federica Torzullo.

Ora sotto la lente degli inquirenti c’è anche il rapporto tra i due coniugi: la trasmissione riferisce di litigi avvenuti in strada davanti ai vicini, incomprensioni, una separazione imminente e l’ipotesi di un nuovo compagno per Federica.

Un quadro che non combacia con la ricostruzione fornita dall’uomo agli investigatori: secondo lui il rapporto con Federica sarebbe stato “altalenante, con una piccola crisi, ma nulla di preoccupante”.

Si cerca il corpo di Federica Torzullo

Intanto le ricerche continuano in tutta la zona, anche con l’ausilio di droni. E i sommozzatori hanno cercato il cadavere di Federica Torzullo nel lago di Bracciano.