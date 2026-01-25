Claudio Carlomagno informato del suicidio dei genitori, "sorvegliato a vista" in cella e timori sulla reazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Claudio Carlomagno è stato informato in carcere della morte e del suicidio dei suoi genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, trovati privi di vita nella loro villetta nella serata di sabato 24 gennaio. L’uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia è ora sorvegliato a vista in cella, per il pericolo che possa decidere di farsi del male.

Claudio Carlomagno informato del suicidio dei genitori

Claudio Carlomagno ha saputo in carcere della morte dei suoi genitori. A renderlo noto è l’avvocato Andrea Miroli, legale dell’uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo.

L’uomo è stato informato del suicidio dei genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati senza vita nella loro casa alle porte di Anguillara Sabazia (Roma) nella serata di sabato 24 gennaio.

Secondo quanto ricostruito, i due si sono impiccati a una trave del portico del giardino.

Poco prima erano andati a Roma a casa dell’altro loro figlio per lasciargli una lettera d’addio.

Sorvegliato a vista in carcere

Claudio Carlomagno è rinchiuso nel carcere di Civitavecchia dal 18 gennaio, quando è stato trovato il corpo della moglie Federica Torzullo, sepolto nel terreno della ditta dell’uomo.

Ora, ha spiegato il suo avvocato, è sorvegliato a vista per il timore che possa suicidarsi.

“Il mio pensiero adesso va non solo al mio assistito e a come affronterà questa terribile notizia – ha detto Miroli in una nota – ma anche a suo figlio che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre”.

L’avvocato: i genitori “vittime”

“Dopo la confessione del figlio Claudio, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio hanno iniziato la loro discesa agli inferi, qualcosa di visibile e percepibile già nel loro aspetto”, ha dichiarato l’avvocato Miroli.

“Questa vicenda – spiega – dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità”.

“Le ragioni dietro a questo terribile gesto – aggiunge – sono state spiegate in una lettera al loro altro figlio Davide, in merito alla quale occorre rispetto e privacy”.

A portare la coppia al tragico gesto forse anche la pressione mediatica a cui sono stati sottoposti, l’avvocato ricorda che negli ultimi giorni sono stati colpiti da numerosi insulti e attacchi sui social. Sotto shock anche la famiglia di Federica Torzullo con sua sorella Stefania che ha commentato la notizia parlando di “una tragedia nella tragedia”.

