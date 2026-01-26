Claudio Carlomagno "pentito" per il femminicidio di Federica Torzullo: le parole dopo il suicidio dei genitori

Claudio Carlomagno aveva confessato il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia e tramite il suo legale si apprende come sta vivendo la sua detenzione e la notizia del suicidio dei suoi genitori. Il marito della vittima si sarebbe “pentito per quanto compiuto” e sarebbe sorvegliato a vista dopo la morte di suo padre e sua madre, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. La Procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di istigazione al suicidio ed è in programma l’autopsia per chiarire circostanze e cause del decesso.

Le parole di Claudio Carlomagno

L’avvocato del reo confesso dell’omicidio di Federica Torzullo, nella giornata del 26 gennaio, ha fatto visita al suo assistito, detenuto presso il carcere di Civitavecchia.

Adnkronos, oltre a riferire che Claudio Carlomagno sarebbe pentito per quanto accaduto, riporta le parole del suo legale Andrea Miroli.

Claudio Carlomagno “è fortemente turbato. è provato, consapevole”.

Sarebbe sorvegliato a vista.

Secondo gli inquirenti potrebbe ricorrere al suicidio dopo la morte dei genitori.

L’avvocato Andrea Miroli ha inoltre aggiunto che il suo assistito chiede costantemente notizie di suo figlio, avuto con la vittima.

L’inchiesta sul suicidio dei genitori

LaPresse apprende che la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l’autopsia sui corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio.

I genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati impiccati nella loro casa di Anguillara Sabazia, nel pomeriggio del 24 gennaio.

L’ipotesi di reato, sull’inchiesta aperta per chiarire il decesso dei coniugi Carlomagno, è di istigazione al suicidio.

Le indagini sui genitori di Claudio Carlomagno

Contrariamente alle ipotesi circolate su presunti complici che avrebbero aiutato Claudio Carlomagno nell’occultare il cadavere di Federica Torzullo, Fanpage riporta indiscrezioni diverse.

Non ci sarebbero elementi concreti che farebbero pensare a terzi che avrebbero aiutato il reo confesso a seppellire il cadavere della moglie nei pressi della sua ditta.

Inoltre, non ci sarebbero mai stati avvisi di garanzia a carico dei genitori di Claudio Carlomagno, né sarebbero dovuti essere ascoltati, almeno prima della loro morte.