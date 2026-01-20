NOTIZIE
Claudio Carlomagno rischia l'ergastolo per il femminicidio di Federica Torzullo, gli indizi contro di lui

La Procura contesta il reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo: i gravi indizi di colpevolezza contro l'uomo

Rischia l’ergastolo per femminicidio Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, trovata morta in un canneto alle spalle dell’azienda dell’uomo ad Anguillara. Carlomagno, che nel corso dell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, è indagato anche per occultamento di cadavere.

Claudio Carlomagno indagato per il femminicidio di Federica Torzullo

La Procura di Civitavecchia ha deciso di contestare il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara.

I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. Carlomagno è indagato anche per occultamento di cadavere.

Il marito di Federica Torzullo arrestato dai carabinieri, mentre viene trasportato in carcere.

Cosa prevede il nuovo reato di femminicidio

L’articolo 577 bis del Codice penale prevede la condanna all’ergastolo per l’omicidio di una donna commesso “per motivi di odio, discriminazione di genere o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione”.

Il ddl femminicidio, che ha portato all’introduzione di un reato autonomo specifico nel Codice penale, è diventato legge nel novembre del 2025, in seguito all’approvazione all’unanimità da parte della Camera dei Deputati.

Tutti gli indizi contro Claudio Carlomagno

Il caso di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno è stato trattato nel corso della puntata di martedì 20 gennaio di Storie italiane, la trasmissione Rai condotta da Eleonora Daniele.

Il programma ha messo in fila tutti i “gravi indizi di colpevolezza” contro il marito della donna:

  • si deve ritenere che Federica Torzullo abbia trascorso la notte tra l’8 e il 9 gennaio nella sua abitazione, alla sola presenza del marito, e non ne sia più uscita;
  • deve ritenersi che l’indagato abbia agito con condotte violente nei confronti della moglie all’interno dell’abitazione, per poi trasportarne le spoglie nel deposito aziendale della Carlomagno s.r.l.;
  • l’ispezione esterna del cadavere ha evidenziato tre lesioni in corrispondenza del collo e il corpo presenta multiple lesioni di varia forma in corrispondenza della parte sinistra del volto, dell’orecchio destro, della regione cervicale e dell’arto sinistro.

Da un primo esame sul corpo è emerso che Federica Torzullo ha provato a difendersi dall’aggressione, definita “efferata”, come dimostrato poi dall’autopsia.

