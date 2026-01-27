Claudio Carlomagno scrive una lettera al figlio dal carcere, ma "un incontro ora è impensabile"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Claudio Carlomagno, l’autore dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, ha scritto una lettera dal carcere di Civitavecchia indirizzata al figlio di 10 anni. Il contenuto del documento rimane privato. La sola cosa che è trapelata è che l’imprenditore, in cerca di perdono e redenzione, si sarebbe rivolto al suo bimbo, spiegandogli, con toni il più possibile addolciti, che da ora in avanti la sua vita inevitabilmente non sarà più come prima.

Carlomagno si è dato un obiettivo: spiegare a suo figlio perché è stato affidato a un tutore nominato dal Tribunale dei minori, oltre che ai nonni materni. Quelli paterni si sono invece tolti la vita impiccandosi, travolti dalla pressione scaturita dalla tragica uccisione della loro nuora.

Oltre alla lettera, Claudio ha manifestato la volontà di vedere il suo bambino. L’avvocato che lo assiste, Andrea Miroli, come riferito dal Corriere della Sera, ha chiuso per ora a questa possibilità.

“Un incontro con il bimbo dentro il carcere sarebbe impensabile, ben al di là di ogni aspettativa. E dunque ho fatto capire al mio assistito che deve escluderlo momentaneamente”, le parole del legale.

Perché la posizione di Carlomagno potrebbe aggravarsi

Carlomagno ha ammesso di avere ucciso la moglie. Ma ci sono ancora molte zone d’ombra nella sua versione. Secondo gli inquirenti, numerosi passaggi sono stati raccontati dall’uomo in modo non esauriente o non corrispondente a quello che sarebbe realmente accaduto.

Dall’autopsia sul corpo di Federica Torzullo è emerso che la donna è stata colpita con 23 coltellate. La salma presenta anche ustioni. Si sospetta che Carlomagno abbia infierito sul cadavere della moglie. Chi indaga sta inoltre cercando di capire l’ora esatta del decesso.

L’imprenditore sostiene di aver agito all’alba, colto da uno scatto di rabbia. Gli investigatori non escludono invece che abbia tolto la vita alla donna la sera precedente. L’orario non è un dettaglio di poco conto perché potrebbe essere un elemento cruciale per capire se l’uomo abbia agito con premeditazione, fatto che aggraverebbe ulteriormente la sua posizione.

L’imprenditore è un sorvegliato speciale nel penitenziario di Civitavecchia

Dallo scorso sabato, i piani alti del penitenziario di Civitavecchia hanno incluso Carlomagno fra i soggetti a rischio suicidio. Ciò significa che è sorvegliato giorno e notte.

A sostenerlo c’è soltanto il suo legale. I suoi genitori si sono suicidati e suo fratello Davide ha fatto sapere di non volersi interessare a lui dopo quanto accaduto negli ultimi giorni.

Le indagini sul suicidio dei genitori di Carlomagno

Oltre all’inchiesta per l’omicidio di Federica Torzullo, nelle scorse ore i magistrati di Civitavecchia hanno deciso di aprirne una anche sui decessi di Pasquale e Maria Carlomagno, i genitori dell’indagato.

Si lavora all’ipotesi di istigazione al suicidio. Chi si sta interessando alla vicenda sta passando al setaccio i commenti social di insulti, minacce e recriminazioni indirizzati da diversi utenti ai due coniugi che si sono tolti la vita nella loro villetta ad Anguillara Sabazia. Si sta provando a capire se il gesto estremo possa essere stato anche provocato dalla shitstorm di cui sono stati vittime sul web.

Maria Carlomagno, assessore dimissionario della giunta di Anguillara Sabazia, dopo che si è saputo che il figlio si era macchiato del femminicidio della moglie, usciva di casa cercando di non farsi riconoscere. Sono circolate voci di gesti offensivi nei suoi confronti. Anche su tale fronte gli inquirenti stanno svolgendo approfondimenti.

Pasquale Carlomagno era titolare con il figlio Claudio della piccola ditta di movimento terra per ristrutturazioni edilizie e si sospettava un suo possibile coinvolgimento nelle operazioni di occultamento del cadavere di Federica. Alla luce del drammatico epilogo della vicenda dei due coniugi, ora c’è chi si augura che le indagini possano ridare dignità alla reputazione della coppia deceduta.