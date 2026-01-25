Claudio Carlomagno vorrebbe togliersi la vita dopo il suicidio dei genitori, l'avvocato: "É disperato"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Claudio Carlomagno avrebbe affermato di aver pensato al suicidio, senza avere però il coraggio di metterlo in pratica. La rivelazione viene attribuita al suo legale, secondo il quale l’uomo, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, avrebbe reagito in questo modo alla notizia dell’estremo gesto compiuto dai suoi genitori.

Claudio Carlomagno ha pensato al suicidio

Claudio Carlomagno è venuto a conoscenza dietro le sbarre del suicidio dei genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, trovati impiccati nella loro villetta di Anguillara Sabazia.

Secondo quanto riferito dal suo difensore, l’avvocato Andrea Miroli, l’uomo accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo avrebbe reagito in modo “disperato” alla notizia, manifestando a sua volta la volontà di togliersi la vita, dicendo però di non averne il coraggio.

Una condizione, la sua, che sarebbe quindi di estrema fragilità psichica, al punto che l’amministrazione penitenziaria di Civitavecchia lo sta monitorando con particolare attenzione.

Il dramma dei genitori

Il ritrovamento dei corpi dei coniugi Carlomagno ha aperto un ulteriore capitolo di una vicenda già segnata da una spirale di dolore e pressione pubblica. I due genitori dell’uomo sono stati trovati senza vita dopo che l’altro figlio aveva rinvenuto, nell’abitazione romana, una lettera d’addio.

Preoccupato, aveva allertato una parente e poi i carabinieri, ma quando i militari sono arrivati ad Anguillara era ormai troppo tardi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato messaggi e documenti, mentre la Procura non ha dubbi sulla natura suicidaria del gesto.

Lunedì 26 gennaio è il giorno dell’incarico per le autopsie, che verranno eseguite presso l’Istituto di medicina legale della Sapienza. Gli esami serviranno a escludere definitivamente il coinvolgimento di terzi, anche se gli investigatori ritengono chiusa la pista alternativa.

Le indagini sulla morte di Federica Torzullo

Sul fronte investigativo, intanto, l’inchiesta per il femminicidio di Federica Torzullo prosegue. Gli inquirenti ritengono che nella confessione di Claudio Carlomagno vi siano zone d’ombra ancora da chiarire.

I carabinieri, insieme agli specialisti del Ris, torneranno in settimana nella villetta di Anguillara per un accertamento tecnico irripetibile, che riguarderà anche l’auto dell’indagato. Proseguono inoltre le ricerche dell’arma del delitto, mai ritrovata.

Nei giorni scorsi il Nucleo subacquei dei carabinieri di Roma ha setacciato un corso d’acqua in una zona impervia di Osteria Nuova, indicata dallo stesso Carlomagno, utilizzando metal detector e attrezzature specifiche. Anche questo tentativo, però, non ha dato risultati.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.