Claudio Casisa, intervista all’attore e comico: “Forse gli inconcludenti sono quelli che scoprono più cose”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una generazione intera che ha imparato a vivere sentendosi costantemente in ritardo. In ritardo rispetto ai propri genitori, che a trent’anni avevano già una casa, una famiglia e una direzione precisa. In ritardo rispetto ai ragazzi più giovani, nati dentro un mondo più veloce, più fluido, apparentemente più sicuro di sé. In ritardo perfino rispetto alle aspettative costruite su sé stessi quando si era adolescenti e si immaginava il futuro come qualcosa di lineare, ordinato, inevitabile. È dentro questa crepa silenziosa che si muove Inconcludente, il nuovo spettacolo di Claudio Casisa in scena il 26 maggio al Teatro Oscar di Milano. Ma definirlo semplicemente uno spettacolo di stand-up comedy sarebbe riduttivo. Perché quello che Claudio Casisa porta in scena non è soltanto un monologo comico: è una confessione generazionale travestita da risata. Un’autopsia emotiva dell’inadeguatezza contemporanea. Un racconto intimo che parte dalla sua vita ma finisce inevitabilmente per parlare della vita di tutti noi. Casisa prende la propria inconcludenza (quella incapacità cronica di terminare un libro, una serie tv, un progetto, una relazione, perfino una versione definitiva di se stesso) e la trasforma in linguaggio universale. Non cerca di nascondere le fragilità, non prova a correggerle, non costruisce la solita narrazione rassicurante dell’uomo che “ce l’ha fatta”. Fa qualcosa di molto più difficile: le espone. Le attraversa. Le lascia respirare davanti al pubblico. E forse è proprio questo il motivo per cui le persone si riconoscono così profondamente nelle sue parole. Per anni ci hanno insegnato che realizzarsi significasse arrivare. Avere un piano. Essere produttivi. Essere performanti. Essere sempre all’altezza. Inconcludente, invece, ribalta completamente questa prospettiva. Ci dice che forse la vita non è fatta soltanto di traguardi raggiunti, ma anche di tentativi lasciati a metà, deviazioni improvvise, cadute, cambi di rotta e identità ancora in costruzione. Claudio Casisa racconta tutto questo con la leggerezza disarmante di chi ha imparato a sopravvivere attraverso l’ironia. Un’ironia profondamente siciliana, nata in una terra che ha fatto della battuta una forma di resistenza emotiva. Palermo, nei suoi racconti, non è soltanto uno sfondo geografico: è un modo di stare al mondo. È la capacità di ridere mentre tutto sembra complicarsi. È il bisogno quasi fisiologico di sdrammatizzare il dolore per poterlo attraversare. Ed è per questo che, dietro ogni risata, si avverte sempre una malinconia sotterranea. Mai esibita, mai compiaciuta, ma costantemente presente. Nel corso di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Claudio Casisa parla della fine di un amore lungo dieci anni, della paura di ricominciare da solo dopo una vita artistica condivisa, del successo vissuto non come popolarità ma come possibilità di fare ciò che si ama davvero. Racconta il teatro come terapia, il palco come luogo di guarigione, il pubblico come una comunità emotiva capace di restituire senso perfino ai momenti più confusi. E mentre parla, si ha spesso la sensazione che Inconcludente non sia soltanto il titolo di uno spettacolo, ma una definizione esistenziale che riguarda molti di noi. Perché in fondo viviamo tutti sospesi tra ciò che siamo e ciò che pensavamo di diventare. Tutti conviviamo con percorsi interrotti, promesse rimandate, sogni ridimensionati e identità ancora incompiute. Ma forse il punto non è arrivare davvero da qualche parte. Forse il punto è continuare a cercarsi. E allora Claudio Casisa sale sul palco e fa una delle cose più difficili che un artista possa fare oggi: rinuncia alla perfezione. Rinuncia alla posa. Rinuncia all’idea di dover apparire sempre forte, brillante, vincente. Si mostra fragile, confuso, incompleto. E proprio per questo incredibilmente umano. In un tempo in cui tutti sembrano voler dimostrare qualcosa, Inconcludente ha il coraggio raro di fermarsi e dire: “Non ho capito tutto nemmeno io”. Ed è probabilmente questa la sua forma più autentica di verità.

Claudio, che cos’è Inconcludente?

“Inconcludente nasce prima di tutto da una riflessione molto autobiografica. Sono stato inconcludente fin da sempre, nel senso più letterale del termine: inizio moltissime attività e raramente riesco a portarle fino in fondo. Succede con i film, con le serie televisive, con i libri. Ormai apro un libro, leggo magari le prime pagine e poi lo lascio da parte. Scherzo spesso dicendo di essere laureato in prefazioni. Anche da bambino ero così: iniziavo sport e attività diverse, ma non riuscivo mai davvero a concludere un percorso. A un certo punto mi sono fermato e ho pensato che avrei dovuto scrivere uno spettacolo proprio su questo aspetto della mia personalità”.

Qual è il motore di fondo che lo muove?

“L’esigenza nasce soprattutto dal fatto che oggi, sui social network e più in generale ovunque, siamo continuamente esposti a vite perfette, patinate, apparentemente impeccabili. Ognuno tende a mostrare soltanto la versione migliore di sé. A me, invece, interessava portare in scena i miei errori, le mie fragilità, quella dimensione profondamente umana e autentica dell’esistenza. Ed è un tema nel quale il pubblico si riconosce molto. Dopo lo spettacolo, molte persone mi confidano di essersi ritrovate in quel racconto, perché anche loro iniziano tanti progetti senza riuscire a completarli. Credo che sia proprio questo l’aspetto più bello. Mi piace portare sul palco non un’immagine perfetta o costruita, ma le mie imperfezioni. Oggi, a mio avviso, ha molto più valore chi riesce a mostrarsi per ciò che è davvero, con i propri limiti, rispetto a chi sceglie di raccontare soltanto una versione idealizzata di sé”.

Mi ha fatto venire in mente una frase bellissima di Vittorio Gassman: “Chi non ha fatto errori non ha mai cercato nulla”. I suoi errori sono stati il risultato della ricerca di ciò che voleva diventare?

“Assolutamente sì. Credo sia inevitabile: quando una persona cerca davvero se stessa, inevitabilmente sbaglia. La ricerca passa anche attraverso gli errori. Ricordo che, durante un corso di teatro, un maestro mi disse una frase che mi è rimasta impressa: per fare questo mestiere bisogna conoscere bene la mappa delle ‘merde’ da evitare. Ma quella mappa si costruisce soltanto pestandole davvero. Bisogna sbagliare per capire che cosa non si vuole essere e quale strada non si vuole percorrere. Oggi, sinceramente, mi capita quasi di inseguire più gli errori che la direzione giusta. Perché, alla fine, sono proprio gli sbagli le esperienze che restano davvero e che un giorno si finirà per raccontare. Sono la nostra eredità più autentica. Ormai racconto la mia vita soprattutto attraverso le sciocchezze che ho combinato. Anche lo spettacolo si chiude su questo concetto. Parte da una riflessione molto personale, intima, ma poi il discorso si allarga fino a diventare quasi generazionale. Noi millennials ci sentiamo spesso in ritardo, fuori posto. In ritardo rispetto ai nostri genitori e, allo stesso tempo, già superati dalla Generazione Z. Per questo la sensazione di inconcludenza non riguarda soltanto me. Alla fine dello spettacolo mi pongo proprio questa domanda: chi desidera davvero essere ‘concludente’? Forse è preferibile una vita fatta di tentativi, percorsi interrotti, errori e cambi di direzione. Perché, secondo me, è proprio lì che si trova la vita vera. E forse, alla fine, l’inconcludente è anche colui che scopre più possibilità”.

Inevitabilmente, perché almeno ha avuto il coraggio di iniziare. In qualche modo, ha fatto esperienza di tutto questo.

“È come trovarsi davanti a un buffet: invece di scegliere un solo piatto, si assaggia un po’ di tutto. Magari alla fine arriva anche il mal di stomaco, però resta la soddisfazione di aver provato ogni sapore. Secondo me la vita è proprio così: va assaporata in tutte le sue varianti”.

Quando nasce l’idea di scrivere di questo spettacolo?

“Nasce dopo Spaiato, il mio primo spettacolo da solista, che ho portato in tournée l’anno scorso. In quel lavoro avevo raccontato soprattutto la fine della storia con Annandrea Vitrano, tutto il percorso dei Soldi Spicci, la separazione e tutto ciò che ne è seguito. Con Inconcludente, invece, volevo realizzare qualcosa di diverso. Sentivo il bisogno di costruire uno spettacolo che non ruotasse principalmente attorno all’amore o ai sentimenti. Avevo l’esigenza di mostrare un lato differente di me, che non fosse legato soltanto alle vicende sentimentali. Per dieci anni, con i Soldi Spicci, abbiamo raccontato la vita di coppia. Ancora oggi, sui social, ironizzo spesso sul fatto di essere single. Però sentivo il bisogno di dimostrare anche a me stesso di poter affrontare altri temi, altri aspetti dell’esistenza, oltre a quelli sentimentali”.

Le ho posto la domanda precedente anche perché, paradossalmente, questo spettacolo presenta alcuni punti di contatto con l’idea alla base del film di Francesco Mandelli, Cena di classe, scritto da Roberto Lipari e interpretato anche da Annandrea. È come se la vostra generazione stesse iniziando a porsi le stesse domande nello stesso momento.

“La parte divertente è che molte persone mi fermano davvero per strada facendomi i complimenti per il film. E spesso non trovo nemmeno il coraggio di spiegare che quello è Roberto Lipari e non io, quindi ringrazio e basta. Anche perché nel film i protagonisti stanno insieme e poi si lasciano, quindi in molti associano immediatamente quella storia alla mia relazione con Anna. Alla fine, sto ricevendo perfino complimenti destinati a Roberto Lipari. Aspetto soltanto che mi chiamino anche a Striscia la notizia, ma ormai forse è tardi (ride, ndr)”.

Però ha tirato in ballo un aspetto interessante: sembra che i millennials abbiano finalmente voglia di raccontarsi.

“Sì, credo davvero che stia accadendo questo. Non so quanti anni abbia lei, ma penso apparteniamo più o meno alla stessa generazione”.

Mi spiace deluderla. Sono del ’79, quindi appartengo a quella generazione senza nome: non siamo né boomer né Generazione X.

“Questa definizione è meravigliosa. Dovrebbe davvero farci uno spettacolo: Noi senza nome”.

Eh, si nasce già pieni di complessi, poi si scopre che tutti hanno un’etichetta tranne noi. Comunque, tornando seri…

“Credo davvero che noi millennials stiamo arrivando a una fase in cui sentiamo il bisogno di raccontarci. Anche perché esiste un evidente vuoto generazionale. Nella comicità, per esempio, ci sono grandi nomi della generazione precedente, come Ficarra e Picone, Teresa Mannino o Enrico Brignano. Poi, però, c’è uno spazio intermedio nel quale dovremmo inserirci noi. Continuo ad andare a vedere gli spettacoli dei miei comici preferiti, da Alessandro Siani a Brignano, ma sento chiaramente che raccontano la loro generazione. Non parlano della mia esperienza. Ed è proprio da qui che nasce anche Inconcludente: dal desiderio di parlare ai miei coetanei. Vorrei realizzare uno spettacolo che rappresenti davvero una precisa fascia generazionale. Per questo parlo di serie televisive, di cinema, di inconcludenza, ma anche della mia sessualità. Racconto persino di avere un lato femminile molto forte e presente, un aspetto che molti uomini faticano ancora ad ammettere o provano imbarazzo a condividere. Io, invece, credo che ogni uomo abbia una componente femminile. E racconto anche il fatto di essere inconcludente perfino nella sfera sessuale. Penso che esista proprio questa esigenza collettiva: raccontare la nostra generazione. Non a caso stanno nascendo diversi lavori che si muovono in questa direzione”.

Ed è un tema importante, perché apre anche a una riflessione profonda: la distanza tra ciò che immaginavamo di diventare e ciò che, nel frattempo, non siamo diventati. Quanto pesa, per lei, questa distanza?

“Sicuramente ha un peso. Si avvertono le aspettative che la società proietta su di noi e, inevitabilmente, ci si confronta con la realtà. Ci si guarda indietro e si scopre che i propri genitori, alla nostra età, magari avevano già figli, una casa e forse persino un divorzio alle spalle. Ed è proprio questo confronto a creare una frattura tra le generazioni. Secondo me, noi stiamo cercando di evitare alcuni errori commessi dai nostri genitori. Molti di loro si sposavano a vent’anni perché quello era l’unico modo per lasciare la casa familiare, salvo poi separarsi a quarant’anni. Noi, invece, stiamo provando a dare più importanza a ciò che desideriamo davvero dalla vita. Non ci basta il posto fisso: siamo una generazione di sognatori. E forse, proprio perché siamo sognatori, viviamo tutti un po’ sospesi tra desideri e possibilità. Nonostante tutto, sono orgoglioso di appartenere a questa generazione. Anche se ci sentiamo spesso in ritardo, anche se viviamo costantemente questo scarto rispetto a chi ci ha preceduto e a chi è arrivato dopo di noi. Siamo una generazione di passaggio: stiamo nel mezzo tra il mondo dei nostri genitori e quello delle nuove generazioni. E, almeno, possiamo dire di aver costruito un ponte”.

US: Giulia Mormino

Ci sono alcune espressioni che tornano spesso parlando di questo spettacolo: “in ritardo”, “fuori posto”, “senza un piano”. In quale ambito Claudio Casisa si sente in ritardo, soprattutto dal punto di vista professionale? Lei ha iniziato molto presto come attore, poi è diventato comico, quindi è tornato anche alla recitazione. A uno sguardo esterno appare come una persona pienamente realizzata.

“Questa domanda, prima di lei, me l’aveva fatta soltanto un’altra persona: il mio psicologo (ride, ndr). Scherzi a parte, capisco perfettamente il senso della domanda. In realtà credo di avvertire maggiormente questa sensazione nella vita privata più che in quella professionale. E anche lì il confronto con i propri genitori incide molto. Dopo una relazione durata dieci anni, è inevitabile immaginare un certo tipo di futuro. E tengo subito a precisare che non si tratta di una frecciata nei confronti di Annandrea: la separazione è stata una scelta condivisa e oggi siamo rimasti in ottimi rapporti. Rispetto a quello che ci è sempre stato raccontato come il ‘percorso standard’ (fidanzarsi, sposarsi, avere figli, comprare casa), la mia vita, semplicemente, sta prendendo una direzione diversa. Forse, però, il termine ‘ritardo’ non è quello corretto. Probabilmente sarebbe più giusto dire che ciascuno attraversa la propria vita con tempi differenti. Dal punto di vista professionale, invece, non mi sento in ritardo. Ho la percezione di essere dentro un processo di trasformazione. Con i Soldi Spicci si è concluso un percorso; adesso ne sto costruendo un altro da solista. Per questo non mi sento fermo. Mi sento in cammino, alla ricerca di una nuova direzione. E credo che questo appartenga molto alla nostra generazione, soprattutto a chi, come noi, vive da libero professionista e continua a inseguire i propri sogni. Forse non avremo mai un traguardo definitivo, ma dobbiamo imparare a lasciarci guidare dalla vita”.

La sua traiettoria professionale ha subito una svolta importante, come ha appena ricordato. Era abituato a lavorare in coppia. Che cosa ha significato dover proseguire da solo, ricominciare da zero?

“Intanto eviterei di dire ‘ricominciare da zero’. Per citare Massimo Troisi: ‘Ho ricominciato da tre’. Diceva che, se nella vita aveva fatto tre cose buone, non aveva motivo di ripartire da zero. Ecco, anch’io sento di essere ripartito da tre. Sicuramente è stata, e continua a essere, una grande sfida. Sul palco ero abituato a dividere il lavoro con un’altra persona: metà delle battute le diceva lei. Adesso, invece, devo sostenere tutto da solo. In più, era lei quella che imparava il copione in maniera impeccabile. Io potevo concedermi maggiore improvvisazione. Adesso, invece, il testo devo conoscerlo perfettamente anch’io. All’inizio c’è stato inevitabilmente un momento di smarrimento. Però ho scelto di raccontare anche quella confusione. Mi è piaciuto condividere, sia sui social sia a teatro, la mia incertezza sentimentale, lavorativa e personale. Ormai le persone che mi seguono non le considero follower o fan: le considero quasi amici. Mi fermano per strada, mi abbracciano, mi incoraggiano dicendomi che andrà tutto bene. Si è creato un rapporto di grande empatia. E credo che questo accada perché mostro più facilmente le mie fragilità che i miei punti di forza. Anzi, forse è proprio la fragilità ad essere diventata il mio punto di forza. Una frase del genere difficilmente riuscirò a formularla di nuovo (ride, ndr) ”.

Però ormai resta agli atti, è scritta…

“Esatto, ormai è stata detta. Ma è vero: le mie fragilità sono diventate una forza. Le persone mi seguono perché racconto gli errori, gli inciampi, i cambi di direzione. Anche questa nuova fase della mia carriera l’ho condivisa apertamente. Dopo gli spettacoli mi fermo sempre a parlare con il pubblico, a scattare fotografie, a confrontarmi con le persone. Si è creato davvero un rapporto quasi amicale. E la parte più bella è che, quando qualcuno mi dice che da solo funziono molto bene, non lo fa per mettermi a confronto con i Soldi Spicci. Lo dice piuttosto per incoraggiarmi, quasi a voler dire: ‘Noi siamo qui, continui così’. Ed è una sensazione bellissima”.

Voi siete stati, ancora prima dei Ferragnez, il primo vero duo capace di superare il milione di follower ai tempi di Facebook, quando Instagram praticamente non esisteva ancora. Che cosa ha rappresentato per lei quel momento? Arrivava già da un percorso importante e si è ritrovato improvvisamente a gestire un seguito enorme, entrando rapidamente in contatto con quella parola che tutti definiscono ‘successo’. Che effetto le ha fatto salutare tutto ciò?

“Nella mia testa è successo di tutto. Dopo questa intervista, forse, dovrà parlare direttamente con il mio psicologo per capire meglio anche lui (ride, ndr). Scherzi a parte, è inevitabile che a un certo punto venga a mancare il terreno sotto i piedi. È come lavorare per una vita alla costruzione di qualcosa di enorme, come inventare la Coca-Cola, e poi ritrovarsi improvvisamente costretti a chiudere l’azienda sulla quale si è investita gran parte della propria esistenza. Mi sono trovato all’improvviso senza due elementi fondamentali della mia vita: era finita la relazione sentimentale ed era terminato anche il percorso lavorativo così come l’avevo conosciuto fino a quel momento. E lì arriva inevitabilmente la domanda: ‘E adesso?’. Quando parlo di successo, però, faccio sempre una distinzione molto precisa. Per me il successo non coincide con la popolarità. Non è il numero di follower né il fatto di essere riconosciuti per strada. Una persona di successo, secondo me, è qualcuno che riesce a fare nella vita ciò che desiderava davvero fare. Se da bambino sognavi di fare il panettiere e oggi fai il panettiere, allora sei una persona di successo. E dato che noi stavamo facendo esattamente ciò che avevamo sempre desiderato, sì, avevamo raggiunto il nostro successo. E ancora oggi mi considero una persona di successo secondo questa idea. Detto questo, nella mia testa si è scatenato un vero terremoto. Serve forza per rialzarsi, perché sarebbe inutile fingere che vada sempre tutto bene. C’è stato un periodo di autentico sconforto. Anche perché le persone continuavano a fermarmi per strada. E quando finisce una relazione, normalmente si avrebbe bisogno di prendere le distanze, di metabolizzare ciò che è accaduto. Noi, invece, eravamo circondati da migliaia di ‘parenti acquisiti’: persone che ci seguivano da anni e che si sentivano realmente coinvolte nella nostra storia. Mi fermavano continuamente chiedendomi di Anna, domandando se fosse davvero tutto finito. Ancora oggi c’è chi spera che torniamo insieme”.

Quindi, oltre al dolore personale, c’era anche il peso di dover rendere conto pubblicamente di ciò che stava accadendo.

“Ed è stata la parte più assurda. Mentre cercavo di superare quel momento, mi ritrovavo quasi a dover rassicurare gli altri. Cercavo di tranquillizzare le persone che mi fermavano, dicendo che andava tutto bene”.

Quando, in realtà, era lei ad avere bisogno di sostegno.

“Avevo bisogno di aiuto, ma vedevo che le persone soffrivano davvero per quella separazione. Era come se si fosse lasciata una coppia di parenti. Dopo dieci anni insieme, tutti finiscono per affezionarsi a quella relazione: familiari, amici, pubblico. E negli occhi delle persone si percepiva chiaramente il dispiacere per quella coppia che si era separata. Quasi non sapevo come spiegare che sì, era successo davvero. Oggi, però, riesco anche a scherzarci sopra. Tra l’altro, io e Anna abbiamo scelto consapevolmente di comunicare la separazione in un determinato modo, perché ci consideriamo due persone mature e volevamo trasmettere anche un messaggio preciso: una storia può finire senza necessariamente trasformarsi in una guerra. Ancora oggi ci sentiamo e abbiamo un rapporto molto bello”.

Quando avete comunicato pubblicamente la fine della relazione, moltissimi follower non vi hanno creduto. Pensavano fosse una trovata pubblicitaria, magari per lanciare uno spettacolo o un nuovo progetto, anche perché continuavano a vedervi interagire insieme. Non riuscivano più a capire dove finisse la realtà e dove iniziasse la promozione.

“Il problema, o forse il merito, è che ci eravamo già lasciati da un anno quando lo abbiamo comunicato pubblicamente. Per un anno abbiamo continuato la tournée da separati senza dirlo a nessuno. Non sapevamo come comunicarlo alle persone e avevamo paura della reazione del pubblico. A un certo punto abbiamo pensato che fosse meglio raccontarlo noi, prima che uscisse qualche notizia di gossip distorta o raccontata male. Però volevamo farlo nel modo giusto. Così ci siamo seduti a tavolino, con molta lucidità, e abbiamo costruito un vero piano di comunicazione. Nel frattempo, avevamo già elaborato buona parte della nostra situazione personale. Ci siamo detti che non dovevamo raccontare quella separazione come una tragedia. Non volevamo trasmettere distruzione o disperazione. Per questo abbiamo scelto quasi di trasformarla in un momento positivo. Abbiamo realizzato uno shooting fotografico che sembrava celebrare il fatto di esserci lasciati, poi una serie di video pensati dal punto di vista degli ‘ex’. Abbiamo raccontato tutto in modo così romanzato, leggero e surreale che molte persone non riuscivano a crederci. Pensavano che ci fosse sotto il lancio di un film, di una serie o di una campagna pubblicitaria. Poi, però, quel film non arrivava mai. E pian piano tutti hanno iniziato a capire che era reale. Ancora oggi qualcuno mi chiede quando uscirà il film sulla nostra separazione. E ogni volta devo spiegare che non esiste alcun film: era semplicemente il nostro modo, ironico e originale, di raccontare la fine di una storia”.

Facciamo un salto indietro nel tempo. Torniamo al Claudio ragazzino, al Claudio di Palermo. Una città che spesso viene percepita come distante dal mondo del cinema, della comicità e della televisione. Perché voleva diventare attore? Che cosa la spingeva? E soprattutto: quando avviene il passaggio dall’attore al comico?

“Credo di ricordare perfettamente il momento in cui mi sono innamorato della comicità. Da bambino avevo mio nonno che suonava nelle bande musicali di paese. Mia nonna mi portava sempre ad assistere alle feste popolari in cui si esibiva. Sono cresciuto immerso in quell’atmosfera: le feste di quartiere, il palco, il cabaret serale. Una volta, a Palermo, montarono il palco della festa del quartiere proprio sotto il balcone di casa mia. Ero felicissimo. Quella sera si esibiva Ernesto Maria Ponte, che considero uno dei più grandi comici che abbiamo avuto a Palermo e in Sicilia. Ricordo una sensazione molto precisa: non osservavo lui, ma il pubblico. Guardavo le persone ridere. Mi colpiva il fatto che un solo uomo riusciva a tenere una piazza intera e a far divertire tutti. È stato lì che mi sono innamorato della comicità. Ho pensato che forse avrei voluto fare quello nella vita. Poi, naturalmente, ho iniziato a studiare teatro, anche perché esisteva l’idea che chi sceglie questo mestiere dovesse saper fare tutto: recitare, cantare, muoversi sul palco. Per anni ho fatto teatro drammatico. Ho lavorato anche in una compagnia sperimentale e abbiamo portato in scena testi importanti come Amleto e Le Baccanti. Eppure, accadeva sempre la stessa cosa: anche nei drammi e nelle tragedie finivo per interpretare il personaggio più ironico, quello incaricato di alleggerire la tensione. Era come se la comicità continuasse a cercarmi, anche quando provavo a percorrere altre strade. Probabilmente dipendeva dal mio fisico, dall’energia, dal modo in cui mi muovo. Perfino in parrocchia, magari mettevamo in scena Il re leone e speravo di interpretare Simba; puntualmente, invece, mi ritrovavo nel ruolo di Timon. Ed è una dinamica che mi accompagna ancora oggi. Quando guardo un film o un cartone animato, cerco sempre di capire quale personaggio rappresenterei. E non è mai il protagonista: è quasi sempre l’amico un po’ svagato del protagonista. Ma sto benissimo in quel ruolo. Mi diverte enormemente. Quindi sì, ho studiato molto teatro, ma alla fine la comicità continuava a richiamarmi. E a un certo punto ho ceduto, pensando che forse fosse quella la mia strada”.

A differenza di molti altri artisti siciliani che poi hanno scelto di trasferirsi altrove, lei non ha mai davvero reciso il legame con Palermo. Perché?

“Sta toccando un tema molto importante. Io e Annandrea abbiamo vissuto quattro anni a Roma e due a Milano. Abbiamo trascorso molto tempo lontano dalla Sicilia. Poi ci siamo separati e, sinceramente, ho sentito il bisogno di tornare a casa. Avevo bisogno dell’abbraccio della mia terra. E così sono rimasto qui. C’è anche un motivo molto concreto: a Palermo pago cinquecento euro d’affitto, mentre a Roma ne spendevo millecinquecento per quaranta metri quadrati. E non è affatto un dettaglio secondario. Il rapporto che ho con Palermo e con la Sicilia, però, credo sia il più contraddittorio possibile. È una terra che amo e detesto continuamente. Da un lato ne vedo tutti i limiti, soprattutto facendo questo mestiere. So perfettamente che il mondo dello spettacolo si muove molto più velocemente a Roma o a Milano. Dall’altro, però, ogni volta che penso seriamente di andare via succede sempre qualcosa: arriva un lavoro, nasce una produzione in Sicilia, compare un motivo per restare. È come se la Sicilia, appena percepisse la possibilità di perderti, trovasse subito un modo per trattenerti. E così resto. La verità è che ancora oggi non so dove metterò davvero radici. Però vivere qui offre qualcosa che Roma e Milano non riusciranno mai a darti: l’ispirazione quotidiana. Basta uscire di casa e ascoltare le conversazioni della gente per ritrovarsi già con materiale sufficiente per scrivere diversi spettacoli. Altrove tutto è più veloce, forse anche più efficiente, ma spesso appare più freddo e impersonale. Qui, invece, ci sono colore, umanità, contraddizioni. E per chi lavora con l’ispirazione, questo vale tantissimo. Per il momento vivo così: abito a Palermo e sopravvivo grazie a Ryanair. Ogni mese sono continuamente tra Roma, Milano e la Sicilia. Credo che una parte dello stipendio degli operatori Ryanair dipenda ormai anche da me”.

“Scendo in strada e tutto diventa fonte d’ispirazione”. Quanto lavoro c’è dietro la scrittura anche di un solo sketch? E da dove nasce davvero l’ispirazione? Parte da qualcosa che ha dentro e che poi ritrova nella realtà oppure è la realtà a entrare dentro di lei e a generare tutto il resto?

“Per quanto riguarda l’ispirazione, credo che la sicilianità sia profondamente radicata dentro di me. E quando parlo di sicilianità non mi riferisco soltanto al paesaggio o all’accento, ma a un vero e proprio modo di guardare il mondo. Il siciliano sviluppa uno sguardo molto particolare sulla realtà. Vivendo qui, quasi per necessità, si impara a sdrammatizzare qualsiasi situazione. Questa è una terra piena di problemi, inutile negarlo, ma raramente i siciliani affrontano quei problemi frontalmente: preferiscono ironizzarci sopra. Abbiamo imparato a convivere con certe difficoltà attraverso la battuta, attraverso una continua capacità di alleggerire tutto. Ed è qualcosa che sento fortissimo dentro di me. A Palermo accade qualunque cosa e immediatamente nasce una battuta. È quasi automatico. Quando scrivo, quindi, sento di avere un punto di vista particolare. In fondo tratto i miei drammi personali esattamente come un siciliano affronta i problemi della propria terra. Sdrammatizzo la mia vita così come qui si ironizza sul ponte che non esiste, sui treni che non funzionano o sulle buche di Palermo che sembrano voragini. Ormai commento i miei problemi personali con lo stesso spirito con cui un siciliano racconta i difetti della Sicilia”.

Il fatto di essere etichettato come “comico” le è sembrato limitante nel corso degli anni? Lei ha studiato molto, possiede una solida formazione teatrale, eppure spesso la parola “comico” viene percepita quasi come qualcosa di minore. Come se un comico non fosse davvero un artista.

“Sì, succede spesso. Capita di sentirsi dire: ‘No, lui non è un attore, è un comico’, come se le due dimensioni fossero separate. Quando invece i grandi attori drammatici sono stati quasi sempre anche straordinari interpreti comici. Basta pensare a Alberto Sordi, Massimo Troisi o Robin Williams. Quello che spesso non si vede è che dietro una battuta esiste quasi sempre una componente drammatica molto forte. Noi conviviamo continuamente con quella dimensione. In fondo racconto i miei drammi personali, soltanto che cerco il punto di vista più ironico da cui osservarli. A volte può risultare frustrante essere rinchiusi dentro un’etichetta, ma dipende anche da come ci si mostra. Sui social, per esempio, so benissimo di trasformarmi quasi in un cartone animato. In un minuto bisogna catturare l’attenzione, far ridere subito, trovare una soluzione immediata anche dal punto di vista visivo. E così le persone pensano semplicemente: ‘È uno che fa video’. Ma spesso non vedono tutto il lavoro che c’è dietro. E forse va bene anche così. È un po’ come osservare Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: fanno sembrare semplici gesti che in realtà sono il risultato di anni di studio e allenamento. Quindi sì, va bene anche se qualcuno pensa che tutto sia leggero o immediato. Poi, però, c’è anche chi riesce a cogliere la profondità che può esserci dietro uno sketch apparentemente sciocco. Trovo sempre curiosa, per esempio, la distinzione tra ‘comici intelligenti’ e ‘comici stupidi’. Per me non ha alcun senso. Per fare comicità bisogna necessariamente possedere intelligenza. Oggi, inoltre, esiste molta retorica, questa tendenza continua a voler impartire lezioni morali sui social. Tantissime persone sentono il bisogno di spiegare agli altri come funziona il mondo. Io non mi riconosco in questo approccio. Credo che una riflessione o anche una piccola critica sociale possano passare senza assumere il tono del predicatore”.

Senza mettersi in cattedra a insegnare la vita agli altri…

“È qualcosa che non mi appartiene. Preferisco che qualcuno mi incontri per un minuto sui social e riesca, anche solo per quel minuto, a staccarsi dai propri problemi e a sorridere. Poi magari dentro quel video inserisco anche un tema attuale, una riflessione, un argomento che sta facendo discutere. Per esempio, ho realizzato un video sul referendum che è diventato virale. Chi è più sensibile coglie anche il livello di riflessione che c’è dietro. Chi non lo coglie si limita a ridere. E per me va bene comunque. Quello che mi interessa davvero è che poi le persone vengano a teatro e si rendano conto che non sono soltanto ‘quello dei video da un minuto sui social’. Sul palco porto avanti uno spettacolo di un’ora e mezza completamente da solo, senza scenografie, senza supporti, senza fermarmi mai. Oggi ci troviamo in una sorta di terra di mezzo tra stand-up comedy e cabaret, con una continua contrapposizione tra questi due mondi. Ma il mio obiettivo è prendere le persone dai social e accompagnarle a teatro, per mostrare davvero ciò che so fare”.

Parla moltissimo di teatro. E il cinema, oggi, che spazio occupa nella sua vita?

“Anche qui c’è un aspetto divertente: dopo le domande su Annandrea, quella che mi viene rivolta più spesso è: ‘Quando farà un film?’. Quindi, ogni volta, arrivano due colpi allo stomaco contemporaneamente. Perché il cinema, in questo momento, è un altro amore rimasto un po’ in sospeso. La verità è che qualche proposta e qualche richiesta di soggetti o idee sono arrivate. Però oggi sento soprattutto il bisogno del teatro. Per me il teatro è la cosa più bella del mondo. Se dovessi scegliere tra fare soltanto cinema o soltanto teatro, sceglierei il teatro senza esitazioni. Il respiro del pubblico, sentire le persone ridere, ascoltare gli applausi, poter abbracciare il pubblico a fine spettacolo: tutto questo non ha prezzo. Anche se, economicamente, il cinema offre compensi completamente diversi. Spero naturalmente di tornare anche al cinema. Però oggi il cinema vive molto di numeri, di incassi, di investimenti enormi. E io, in questo momento, sto ancora ricostruendo la mia identità da solista. Ho bisogno di ritrovarla attraverso il teatro. Ed è esattamente ciò che sto facendo. Per questo non voglio avere fretta. Se tornerò al cinema, desidererò farlo con un progetto forte, capace di rappresentare davvero questo ‘nuovo Claudio’. E, dato che questo nuovo Claudio è ancora in formazione, preferisco non accelerare i tempi. Voglio arrivarci quando mi sentirò davvero pronto”.

Visto che stiamo parlando di teatro, mi viene in mente quella frase che attraversa tutta la storia teatrale, dai Greci fino a Eduardo De Filippo: il teatro è terapeutico. In che modo lo è stato per lei?

“In tutto. Ho iniziato a scrivere Spaiato praticamente subito dopo la fine della relazione con Anna. E l’ho fatto perché credo che non potesse esistere terapia migliore. Scrivere, stare in tournée per un anno intero, raccontare quel momento sul palco: è stata davvero la terapia che mi ha aiutato a superare tutto. Ma il teatro è sempre stato terapeutico nella mia vita, anche quando stavo ancora con Anna. Magari litigavamo, avevamo problemi come tutte le coppie, poi salivamo sul palco e improvvisamente tutto spariva. Quindi sì, il teatro è stato il mio miglior psicologo”.

E che cosa le ha fatto capire di sé stesso che, altrimenti, non avrebbe mai compreso?

“In questo momento il teatro mi ha fatto capire una cosa fondamentale: che posso farcela anche da solo. Dopo dieci anni trascorsi a lavorare in coppia, inevitabilmente ci si chiede se si sia davvero in grado di reggersi sulle proprie gambe. E il teatro mi ha dato questa risposta. Tendo a dare un’anima a tutto. Per me il teatro è quasi una presenza femminile, qualcosa di vivo. La comicità è una specie di divinità che si diverte a mettermi continuamente nei guai, così da offrirmi materiale da raccontare sul palco. Ed è proprio questo che il teatro mi ha fatto scoprire: la capacità di restare in piedi anche da solo”.

Il suo spettacolo si intitola Inconcludente, ma esiste qualcosa che ha davvero concluso nella sua vita?

“Questo spettacolo sicuramente lo porterò a termine. Per il resto, provo a concludere molte cose. Però, mentre tento di farlo, vivo. E credo che sia proprio questo l’aspetto più importante. Magari non si arriva davvero a una conclusione definitiva. Perché la vita è ciò che accade mentre stiamo cercando di completare qualcos’altro. Forse qualcosa resta incompiuto, ma nel frattempo si è compiuto un viaggio bellissimo: si è vissuto”.