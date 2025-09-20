Claudio Citro morto a Reggio Emilia dopo il taser, i risultati dell’autopsia: “Patologia cardiaca lieve”

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il 18 settembre si è svolta l’autopsia sul corpo di Claudio Citro, il 41enne morto a Reggio Emilia dopo essere stato immobilizzato con un taser da tre poliziotti. A differenza di quanto dichiarato dalla madre, non sarebbe emersa alcuna cardiopatia congenita. I risultati indicano infatti una lieve insufficienza mitralica.

Morto dopo il taser a Reggio Emilia: i risultati dell’autopsia

L’autopsia sul corpo di Claudio Citro, 41enne morto a Reggio Emilia dopo essere stato colpito da un taser da tre poliziotti, si è svolta il 18 settembre.

Anche se le indagini sono ancora in corso e bisognerà analizzare il taser utilizzato dagli agenti che lo hanno colpito lo scorso 15 settembre, i risultati dell’autopsia hanno già fornito alcune preziose indicazioni.

La Polizia aveva fermato Citro a Massenzatico (Reggio Emilia)

Infatti, dai primi risultati è emerso che il 42enne era affetto da una “patologia cardiaca lieve”: una insufficienza mitralica di blanda entità.

Mancano ancora gli esami tossicologici, istologici e quelli relativi alla genetica forense.

Morte Claudio Citro: tre poliziotti indagati

Sono tre i poliziotti indagati per la morte di Claudio Citro: la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli agenti, infatti, avrebbero utilizzato il taser sull’uomo che, all’alba del 15 settembre, si era mostrato particolarmente agitato.

Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che, dopo aver colpito Citro, sarebbero partite diverse scariche da due dardi.

Per questo, come anticipavamo, si attendono anche le analisi sul taser, per verificare l’esatta quantità delle scariche.

Le accuse della madre della vittima

Claudio Citro, dunque, non soffriva dunque di patologie congenite gravi. Una versione che era stata sostenuta dalla madre dell’uomo, Alfonsina Serrapica, che nei giorni scorsi ha affermato ai media che il figlio era affetto da una cardiopatia congenita.

Resta comunque da chiarire per quale motivo gli agenti abbiano deciso di colpire Citro: si attendono, in particolare, gli esami tossicologici per sapere se il 41enne avesse assunto stupefacenti.