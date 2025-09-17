Claudio Citro morto a Reggio Emilia dopo il taser, madre in lacrime: "Era cardiopatico, chiedeva solo aiuto"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La madre di Claudio Citro, morto a Reggio Emilia dopo essere stato colpito con il taser, ha parlato alla trasmissione Mattino Cinque. Alfonsina Serrapica è arrivata da Salerno per cercare di capire cosa sia successo al figlio. "Sono distrutta, mio era cardiopatico e stava solo cercando aiuto", ha detto la donna.

Claudio Citro morto dopo l’utilizzo di un taser a Reggio Emilia

Claudio Citro, 41 anni, è morto all’alba di lunedì 15 settembre all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove era giunto in condizioni gravissime dopo essere stato colpito dalla polizia con il taser. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, Citro avrebbe dato in escandescenze in via Beethoven, nella frazione di Massenzatico.

Alla luce dello stato di alterazione dell’uomo, la polizia avrebbe deciso di utilizzare la pistola elettrica. Ma dopo essere stato colpito, Citro si è accasciato a terra e poi è morto in ospedale.

Le parole della madre di Claudio Citro

Intervistata dall’inviato di Mattino Cinque, la mamma di Claudio Citro ha detto che suo figlio era cardiopatico. Ciò potrebbe spiegare l’esito tragico dopo l’utilizzo del taser, ma sarà solamente l’autopsia a chiarire questo aspetto.

"Mio figlio era una persona normalissima, in passato aveva avuto i suoi problemi con la giustizia ma aveva pagato – ha detto Alfonsina Serrapica – Era titolare di un’attività, era astemio. Quella mattina stava solo cercando aiuto, ma mi hanno detto che è stato colpito con questo taser".

La donna, comprensibilmente provata da quanto accaduto, ha comunque sottolineato di avere "fiducia nella giustizia". "Perché hanno usato il taser? Perché non hanno provato a calmarlo parlandogli? Perché non hanno capito che in quel momento non stava bene?", si chiede la donna.

Alfonsina Serrapica: "Mio figlio stava solo chiedendo aiuto"

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, un dipendente del forno Castagnoli, dove si trovava Citro quando è stato bloccato a Reggio Emilia, i poliziotti avrebbero usato il taser mentre il 41enne era già pancia a terra.

Ma anche questo aspetto sarà chiarito dalle indagini in corso sulla vicenda. Sempre ai microfoni di Mattino Cinque, la donna ha detto che il figlio stava attraversando un momento particolare dopo la fine di una relazione durata otto anni.

"Mio figlio non aveva un’arma in mano, quella mattina stava solo chiedendo aiuto", ha ribadito Alfonsina Serrapica.