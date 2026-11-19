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Claudio Di Sabatino, 35 anni scomparso da Nereto, in provincia di Teramo, è stato trovato morto in un casolare abbandonato quattro giorni dopo il suo allontanamento. Negli ultimi giorni i familiari avevano lanciato diversi appelli per far ritrovare il giovane. Le ricerche erano proseguite fin dalla denuncia con la partecipazione anche di squadre di cittadini volontari. Si tratterebbe di un caso di suicidio.

Il ritrovamento di Claudio Di Sabatino

Nel primo pomeriggio di mercoledì 18 novembre è stato ritrovato il corpo di Claudio Di Sabatino, giovane scomparso domenica 15 novembre da Nereto, comune in provincia di Teramo. Il cadavere si trovava in un casolare abbandonato nelle campagne della zona, non lontano da una cava.

Durante gli ultimi giorni, avevano partecipato alle ricerche i vigili del fuoco e i carabinieri, ma anche alcune squadre di cittadini volontari che si erano messi a disposizione delle autorità e della famiglia del ragazzo scomparso per aiutare nelle operazioni.

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L’area del casolare è stata delimitata dalle forze dell’ordine, in modo che fosse possibile completare i rilievi tecnico-scientifici del caso. Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale Pescara Today, la causa del decesso sarebbe da ricondurre a un suicidio. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è conservata all’ospedale di Teramo, dove si terrà l’autopsia.

La sparizione di Claudio Di Sabatino

Claudio Di Sabatino si era allontanato da casa nella giornata di domenica 15 novembre, attorno alle 10 del mattino, e i suoi familiari ne avevano successivamente perso le tracce. Poche ore dopo i familiari avevano sporto denuncia e la prefettura aveva attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Negli ultimi giorni i familiari di Di Sabatino avevano lanciato numerosi appelli per cercare di ritrovare il 35enne. La mobilitazione aveva coinvolto l’intera comunità del comune di Nereto, portando alla partecipazione dei cittadini alle attività di ricerca.

Le parole del sindaco di Nereto

Il sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi, ha scritto sui propri profili social alcune parole di cordoglio per il ritrovamento di Di Sabatino: “Un dolore così grande lascia senza fiato, ogni parola appare fragile e insufficiente. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Nereto, mi stringo con profondo affetto ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari di Claudio”, ha scritto il sindaco.

“In questo momento di immenso dolore, scegliamo il silenzio, il rispetto e la preghiera. La terra ti sia lieve, Claudio”, ha poi concluso il primo cittadino del comune sul proprio profilo Facebook. I funerali del 35enne si potranno tenere solo al termine degli accertamenti scientifici sul caso.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.