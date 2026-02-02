Claudio Francavilla colpito dai poliziotti a Torino nelle proteste per Askatasuna, "manganellato nella carica"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non soltanto feriti tra le forze dell’ordine, ma anche tanti manifestanti finiti in ospedale. Il bilancio della guerriglia urbana scoppiata a Torino al corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna ha riportato oltre cento accessi agli ospedali cittadini, senza contare chi è presentato in pronto soccorso autonomamente. A testimoniare la violenza degli scontri è il 60enne Claudio Francavilla, la cui maschera di sangue è diventata una delle immagini simbolo del corteo.

La testimonianza di Claudio Francavilla

Francavilla è stato portato in ospedale dopo essere rimasto ferito mentre prendeva parte pacificamente alla manifestazione pro Askatasuna a Torino.

A La Stampa ha detto di essere finito negli scontri tra antagonisti e forze dell’ordine senza sapere come, ma di non essere riuscito a scappare.

“A un certo punto le forze dell’ordine hanno caricato e io ero là in mezzo: partecipavo al corteo e mi hanno colpito con i manganelli, sono finito in mezzo agli scontri” ha raccontato.

Le manganellate dei poliziotti

Originario di Mar del Plata, in Argentina, Francavilla vive dal 1972 nel capoluogo piemontese, dove ha lavorato per anni come elettricista industriale, e si considera di diritto un torinese d’adozione.

Di manifestazioni il 60enne ne ha fatte “milioni – ha spiegato – Stavolta era per Askatasuna, ma negli ultimi mesi sono sceso in piazza anche la Palestina”, sottolineando però di aver sempre protestato “pacificamente“.

Durante l’ultimo corteo a Torino però è stato sorpreso dai lanci dei manifestanti e le cariche della polizia in assetto antisommossa.

“Sono caduto a terra – ha raccontato ancora – I poliziotti mi hanno fatto alzare, mi hanno allontanato dagli scontri e messo sulla panchina dell’autobus. Due poliziotte mi hanno medicato, poi è arrivata l’ambulanza che mi ha portato al Cto”.

Dopo una notte in ospedale, il 60enne è stato dimesso con una fasciatura in fronte ed è tornato a casa con ancora le tracce di sangue sul volto.

Il bilancio del corteo pro Askatasuna a Torino

Secondo quanto riportato dall’Azienda Zero, l’azienda sanitaria piemontese, citando i dati della centrale operativa del 118 di Torino, sono stati 103 i feriti negli scontri del corteo pro Askatasuna trasferiti in ospedale.

Sui circa cento rappresentanti delle forze dell’ordine rimasti coinvolti, almeno 24 sono quelli ricoverati.

Al Centro traumatologico ortopedico torinese sono stati curati 25 pazienti di cui 23 codici verdi e due gialli in osservazione, di cui un rappresentante delle forze dell’ordine e un manifestante.

All’ospedale Le Molinette sono stati trasportati 26 pazienti di cui 23 codici verdi, un codice arancione e due azzurri. Tra questi anche il poliziotto Alessandro Calista, aggredito da un gruppo di attivisti, poi dimesso nella serata di domenica 1 febbraio.

Al Giovanni Bosco sono finti nove pazienti, quattro manifestanti e cinque rappresentanti delle forze dell’ordine, tutti con codici verde/azzurro.

Venti i pazienti a Gradenigo di cui 18 codici verdi, un dimostrante in codice azzurro e un codice arancione.

Al Mauriziano cinque pazienti in codice azzurro, tutti tra le forze dell’ordine, così come i nove feriti arrivati al Martini. Altri nove feriti sono stati invece trasferiti al Maria Vittoria.