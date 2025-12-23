Claudio Guerrini, l'intervista alla voce di Rds: “Ho negli occhi la luce del 15enne che voleva fare radio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Claudio Guerrini parla come lavora: con misura. Non alza mai la voce, non cerca l’applauso, non forza l’emozione. Eppure, mentre racconta, qualcosa si muove sotto la superficie. Un’inquietudine gentile, una memoria che torna, una consapevolezza costruita nel tempo. È la voce di chi ha fatto pace con molte cose, ma non con tutte. E forse è proprio questo a renderla credibile. Questa in esclusiva per Virgilio Notizie non è un’intervista a Claudio Guerrini sulla radio o sulla televisione, anche se la radio (RDS, dove è in onda tutti i giorni con Guerrini e Lanfranchi Show) e la televisione (conduce il Premio Monica Vitti su Rai 1) ci sono, eccome. È piuttosto una conversazione sul perché si sceglie di parlare agli altri. Su cosa spinge una persona timida, insicura, piena di paure adolescenziali, a cercare un microfono. Su come un mezzo pensato per farsi ascoltare possa diventare, paradossalmente, un luogo in cui nascondersi, proteggersi, curarsi. Claudio Guerrini racconta un’infanzia emotivamente silenziosa, un’adolescenza segnata dal corpo, dallo sguardo abbassato, dalla difficoltà di esporsi. Racconta la radio come terapia, come palestra, come spazio sicuro. Racconta il lavoro non come un’ossessione, ma come un rifugio: qualcosa che lo ha salvato più volte, nei momenti in cui la vita presentava il conto senza preavviso. C’è il dolore più grande, detto senza enfasi: un figlio che stava per nascere e che non è mai arrivato. Una ferita che non si chiude del tutto e che, col tempo, ha reso più prudente l’amore, più difficile l’abbandono. C’è un padre che non c’è più, ma che ritorna continuamente nei valori, nelle scelte, nella disciplina con cui il successo viene gestito. E c’è una madre che, ancora oggi, viene chiamata ogni sera, come un rito, come un ancoraggio. Il successo, qui, non è mai raccontato come traguardo. È semmai una conseguenza. Claudio Guerrini non lo misura nei numeri, né negli ascolti, né nella visibilità. Lo misura in un gesto minimo e potentissimo: qualcuno che alza il volume quando lui parla. Qualcuno che non ascolta per distrazione, ma per attenzione. Perché essere ascoltati davvero, sembra dirci, è molto più raro che essere visti. E poi c’è il tempo. Il tempo che passa, che segna il viso, che cambia il corpo. Claudio Guerrini lo guarda senza illusioni, ma senza paura. Sa di non essere più quello di vent’anni fa, ma sa anche di avere ancora qualcosa da dare. Non per ambizione, non per rivalsa, ma per necessità. Perché quando la passione resta, diventa quasi un dovere continuare. Questa conversazione non offre risposte definitive. Non chiude cerchi, non sistema tutto. Ma accompagna il lettore dentro la mente di un uomo che si guarda allo specchio con onestà e riconosce sia le crepe sia la luce. La stessa luce, dice Claudio Guerrini, del quindicenne che voleva fare radio. E che, in fondo, non ha mai smesso.

Lei è il conduttore del Premio Monica Vitti. Essendo romano, cosa ha significato per lei prendere parte a un progetto dedicato a una figura così iconica del cinema ma anche di Roma come Monica Vitti?

“È stata un’emozione grandissima, su più livelli. Io sono romano, mio padre lo era ancora più di me, proprio romanofilo in tutto e per tutto, e oltre a questo era anche un grande appassionato di cinema. Amava moltissimo il cinema americano, ma le sue due attrici preferite in assoluto erano italianissime: Anna Magnani e Monica Vitti. Si può ben immaginare cosa possa aver significato per me crescere con questo tipo di riferimenti dentro casa, e poi un giorno ritrovarmi sul palco a condurre un premio intitolato proprio a Monica Vitti. Mio padre non c’è più da qualche anno. Si chiamava Eleusippo (sì, davvero, un nome unico, ho controllato su Google e non esiste un altro Eleusippo nel mondo) e mi ha trasmesso questo amore per il cinema e per attrici così forti, intense, popolari e intelligenti. Quando l’anno scorso mi hanno proposto di condurre la prima edizione di questo premio, l’ho vissuto come una tripla emozione: per la grandezza artistica di Monica, per quello che rappresenta per Roma e per il cinema italiano e anche internazionale, e per la connessione personale e affettiva che avevo io con lei, indirettamente, grazie a mio padre. In più, quella è stata la mia prima volta da conduttore su Rai 1. Avevo già fatto cose sulla rete, tipo l’inviato a La prova del cuoco, ma condurre un programma lì è un’altra cosa. È un passaggio simbolico e anche professionale importante.

Condurre su Rai 1 ha un significato particolare: ha bisogno di una sorta di conferma esterna per sentirti realizzato?

“No, non è questione di conferme. È che Rai 1 è Rai 1. Io sono un malato, in senso buono, di storia della televisione. Come per la musica e per la radio, ho studiato tutto quello che è venuto prima di me. Ho guardato gli sceneggiati di Sandro Bolchi, ho visto le Domeniche sportive di Enzo Tortora, e adesso con YouTube, con RaiPlay, con le Teche Rai, hai accesso a tutto quel patrimonio incredibile. Quindi, conosco perfettamente la storia della tv italiana, e so cosa rappresenta Rai 1, che una volta si chiamava ‘Programma Nazionale’: è stato il primo canale in assoluto nella storia della nostra televisione. È la rete dove sono passati Pippo Baudo, Corrado, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno. È chiaro che tutte le reti Rai hanno la loro importanza, ma Rai 1 è quella che, ancora oggi, ti dà quel friccicore, come lo chiamava Nino Manfredi, in più. Per me, era anche l’unico canale dove non avevo mai condotto un programma da solo. E il fatto che la mia prima vera conduzione su Rai 1 sia stata proprio legata al Premio Monica Vitti mi è sembrato un abbinamento perfetto, quasi simbolico”.

Cinema, radio e televisione sono gli ambiti in cui l’abbiamo finora visto muoversi. Se dovesse dare una definizione di se stesso, artisticamente parlando, quale sarebbe?

“È una domanda difficile, e me la faccio spesso anch’io. Ne parlavo proprio con la persona che mi segue oggi dal punto di vista artistico. Le faccio un esempio un po’ curioso: quando studiavo giurisprudenza, c’era un libro che diceva ‘questa situazione è il presupposto e il limite’ e io mi ci rivedo moltissimo. Il mio presupposto è che mi piace fare tante cose e credo di saperle fare anche discretamente bene. Il mio limite è che forse, proprio per questa voglia di esprimermi in tanti modi diversi, non ho mai imboccato una strada unica, chiara, definita. Non ho mai detto ‘questa è la mia via e la percorro fino in fondo lasciando perdere tutto il resto’. Amo la radio da morire, la faccio da sempre. Mi piace da impazzire anche la televisione. Quando metto i dischi, mi diverto come un matto. Quando parlo alla radio, sono felice. Oggi poi, con RDS che da quattro anni è anche visibile in televisione, è cambiato tutto: è una radio che è anche video. Quindi, posso dire che la mia carta migliore, se vogliamo, è proprio questa versatilità: saper fare bene o almeno provarci più cose. Mi ricordo ancora una dirigente Rai che, vedendomi alla mia prima prova in tv, mi disse: ‘Sembra che tu faccia televisione da sempre’. Ma in realtà era perché io, per anni, avevo studiato i grandi della televisione. Avevo osservato come si muovevano, come stavano in studio, come ascoltavano l’interlocutore, come gestivano la regia, le camere. Anche con la radio è stato così: facevo trasmissioni finte a casa con le cassette, mi allenavo. Ecco, forse il mio piccolo cruccio è di non aver mai preso una strada precisa. Ma ancora oggi mi chiedo: è meglio fare tante cose benino o una sola benissimo? E la risposta non l’ho ancora trovata”.

In fondo, saper fare tante cose benino può essere un vantaggio. Se una va male, ha le altre su cui poter sempre contare.

“Sì, è vero. Anche se sono solito, scherzando, dire che la radio è mia moglie, perché l’ho sempre fatta, è stabile ed è parte di me, e la televisione è l’amante, quella che frequento meno, ma che ogni volta mi sconvolge: quando la incontro, impazzisco. E non ho mai avuto la fissa dell’apparire. Non sono uno di quelli che vogliono stare in televisione tanto per starci. L’ho sempre detto a chi mi segue: ‘Mi piacerebbe fare tv, ma mettetemi in situazioni dove posso avere senso, dove quello che sono e quello che so fare possa servire a qualcosa’. Non mi interessa esserci a tutti i costi, in qualunque programma. Lo dico sinceramente: se il progetto è valido, potrei lavorare anche sul canale 3500 di Sky. Non è una questione di visibilità, ma di contenuti. Se c’è un bel progetto, io ci sto”.

Viviamo in un periodo in cui si parla spesso del bisogno di “esserci” in tv a tutti i costi, anche senza saper fare nulla. Come vive questo fenomeno?

“Mi fa un po’ male. A volte capita che qualche ragazza o ragazzo più giovane, magari amici di amici, mi dica ‘voglio fare televisione’. E quando gli chiedo cosa vorrebbero fare, mi rispondono ‘non lo so, qualcosa’. E lì, mi deprimo, davvero. Cioè, come si fa a voler fare televisione senza sapere nemmeno cosa vuoi fare? Per me, il mezzo televisivo, come quello radiofonico, deve essere un canale per dare qualcosa agli altri. Io non voglio farlo per apparire, voglio farlo perché ho qualcosa da dire. Il conduttore, poi, ha un ruolo molto particolare. L’attore vuole recitare, ha studiato per quello. Il cantante ama la musica, ha fatto conservatorio. Il musicista suona uno strumento e si è formato per quello. Il conduttore? Presenta. Ma presentare non significa solo ‘introdurre’, significa legare tutto, ascoltare, costruire un racconto. Ecco perché quando vedo qualcuno che dice ‘vabbè, se non so cosa fare, faccio il conduttore’, mi viene voglia di urlare. È il ruolo più delicato di tutti. Non ti serve forse un talento ‘esplosivo’ come quello dell’attore o del cantante, ma ti servono mille qualità diverse: empatia, ritmo, ascolto, presenza, capacità di improvvisare, di tenere insieme tutto. E devi farlo restando sempre un passo indietro rispetto all’ospite che vuoi illuminare, conservando però la capacità di intervenire quando questi ne ha bisogno”.

Prima ha usato una metafora interessante: la radio è sua moglie, la televisione la sua amante. È un’immagine simpatica, ovviamente ironica, ma quando ha conosciuto “sua moglie”? Quando è stato rapito dalla radio?

“In realtà è andata proprio al contrario. Non è stata la radio a rapirmi: sono stato io a corteggiarla per anni. Quando ero ragazzino, a 10, 11, 12 anni, mentre i miei coetanei ascoltavano Pippo Franco, le sigle dei cartoni animati, io ascoltavo già le radio locali. Quelle private che iniziavano a trasmettere cose diverse da quelle che passavano i canali nazionali. Già da allora ascoltavo musica black, soul, disco, house. Mi sono innamorato subito di quel tipo di musica e di chi la metteva in onda. Mi affascinava tutto: la voce, il tono, il ritmo, il modo di comunicare con le persone. Quindi sì, si può dire che la radio è stata il mio primo amore. Ma non è arrivata all’improvviso: l’ho cercata, corteggiata, inseguita per almeno cinque anni. A 17 anni ho fatto la mia prima esperienza in una radio locale e da lì ho iniziato anche a lavorare come DJ nelle discoteche. Quindi è proprio una storia d’amore costruita nel tempo. Non mi ha rapito lei: sono stato io a inseguirla”.

La radio le ha dato quindi anche una forma di espressione molto personale. Ma perché sentiva questo bisogno? C’era qualcosa di più profondo?

“Assolutamente sì. Le dico una cosa personale: durante l’adolescenza ho sofferto di un’acne molto forte. Avevo già delle inclinazioni artistiche, perché a scuola facevo battute, facevo ridere, ero quello che faceva il ‘Pierino’ in classe. E, quando la prof mi buttava fuori per una battuta un po’ azzardata, io ero pure contento perché avevo fatto ridere tutti. Però, nonostante questi slanci, dentro ero molto timido. L’acne mi faceva sentire insicuro, a disagio nel mostrarmi. E la radio è arrivata esattamente come una terapia. Era il mezzo perfetto: potevo comunicare, esprimermi, essere creativo… ma senza essere visto. Negli anni ’80 e ’90 le radio erano piccole, spesso ricavate in sgabuzzini, con un microfono e poco altro. Ma per me era il mio mondo. È stata la mia palestra, il mio rifugio, la mia psicologa. È stato lo strumento che mi ha permesso di tirare fuori quello che avevo dentro, superando le mie paure”.

Spesso immaginiamo che chi lavora in televisione o in radio sia per forza egocentrico, pieno di sé. Invece, per lei, la radio nasce da un bisogno di nasconderti.

“Ha colto perfettamente. Io la radio non l’ho scelta per vanità o per mettermi in mostra. L’ho scelta proprio per nascondermi. Era il mezzo giusto per esprimere ciò che avevo da dire, senza dover affrontare subito le mie insicurezze fisiche. Ed è per questo che oggi, quando sento qualcuno dire ‘voglio fare televisione’ senza avere idea del perché o del cosa, mi rattristo. Perché quel mestiere lo devi scegliere per il desiderio profondo di comunicare qualcosa. La mia gratificazione più grande non è mai stato lo stipendio, anche se ovviamente serve, ma l’apprezzamento delle persone. Come quando mi scrivono ‘sono ricoverato da mesi, ma grazie al vostro programma riesco a sorridere’. Oppure: ‘Ho perso un genitore, ma quando vi ascolto mi sento meglio’. Sono frasi che valgono più di qualsiasi pagamento. È un po’ una missione, questo mestiere. O almeno io lo vivo così. Quando diventa solo visibilità o ego, secondo me perde tutto il suo senso”.

L’acne le ha lasciato dei segni, ma è riuscito a fare i conti con la sua immagine. C’è stato un momento preciso in cui ha capito che non aveva più bisogno di nascondersi?

“Non c’è stato un vero e proprio ‘click’, ma è stato un processo graduale. L’acne, per fortuna, col tempo è passata, anche se qualche segno mi è rimasto e me lo tengo. Però sono stati i primi successi a darmi sicurezza. Quando ho iniziato a lavorare in radio, a fare serate, a ricevere qualche attenzione in più anche dalle ragazze, ho cominciato a vedere me stesso in modo diverso. Poi è arrivata la prima proposta per fare qualcosa in una piccola televisione privata. Era un programma sulla musica da discoteca, prodotto da un mio amico DJ. All’inizio ho risposto ‘no’ ma poi mi sono detto ‘perché no?’. E lì ho capito che, anche se non ero perfetto esteticamente, potevo stare in video e fare la mia parte. Le insicurezze sono rimaste, certo, ancora oggi, a volte, non mi piaccio, però ho imparato a conviverci. E questo lavoro mi ha aiutato molto anche in quel senso: mi ha dato forza, mi ha fatto capire che il valore non sta tutto nell’immagine”.

Il modo onesto e diretto con cui parli di se stesso è qualcosa di raro. In un ambiente come quello dello spettacolo, è quasi rivoluzionario.

“Cerco sempre di essere il più possibile me stesso, soprattutto in radio, che è un mezzo quotidiano, diretto, molto vicino alle persone. Anche in tv, quando posso, cerco di lasciare spazio alla mia parte più vera. E lo faccio anche sui social. Poi è chiaro che non puoi essere al 100% te stesso in ogni contesto: ci sono dei limiti, devi rappresentare un’azienda, un format, non sei lì solo per te. Ma io credo che il pubblico, anche senza rendersene conto, percepisca quando una persona è autentica e quando no. E se ti hanno scelto, che sia in radio o in tv, forse è anche per quella parte lì, non solo per le competenze tecniche”.

Ha però studiato giurisprudenza e a un certo punto avrà dovuto dire ai suoi: “Sapete che c’è? Io voglio fare la radio per davvero”. Com’è andata?

“Anche in questo caso, ho fatto le cose ‘a modo mio’. A 17 anni già lavoravo nelle radio locali. I miei genitori, soprattutto mio padre, ci tenevano molto che mi laureassi. E lui diceva sempre: ‘Va bene la radio, ma prima o poi ti devi trovare un lavoro’. Non immaginava che quella che per lui era solo una passione potesse diventare un mestiere vero. Allora abbiamo fatto un patto: io mi sarei laureato, ma poi avrei seguito il mio sogno. E così ho fatto. Mi sono iscritto a Giurisprudenza, campo in cui si muoveva anche mia madre, Maria Teresa, lavorando alla Corte Costituzionale, ma intanto ho continuato a lavorare in radio. Studiavo la mattina e il pomeriggio ero in radio, o viceversa. Quando mi sono laureato, ho detto: ‘Perfetto, adesso radio forever’. E così è stato. Non ho mai esercitato da avvocato, nemmeno un giorno. Ma non mi pento: quella laurea mi è servita lo stesso, sia per cultura generale, sia perché anche in radio serve saper parlare, argomentare, avere padronanza della lingua. Tra l’altro, in RDS mi chiamano ‘l’avvocato’, così, per scherzo. Eduardo Montefusco, il presidente, dice sempre: ‘Se un giorno ti stanchi della radio, diventa il nostro avvocato’. Ma io gli rispondo: ‘Presidente, cercatene un altro!’.

Quindi la laurea in giurisprudenza, alla fine, non è stata inutile?

“No, assolutamente. Anzi, in qualche modo mi ha dato una forma mentis, mi ha aiutato a costruire un certo tipo di linguaggio, di struttura mentale. E quando qualcuno, anche solo sui social, mi scrive ‘si sente che sei laureato’, mi fa piacere. Non lo dico per vantarmi, ma perché significa che in quello che faccio, anche quando scherzo o quando faccio battute, c’è comunque una consapevolezza, una precisione nel modo di usare le parole. Certo, in radio sono molto ironico, a volte scendo pure ‘molto in basso’ con le battute, ma mi piace anche poi risalire, magari con un pensiero più alto, più ragionato. È un po’ lo stile Bonolis, no? Fare il giullare, ma con una testa dietro. Quando le persone colgono questo aspetto, quando capiscono che dietro una risata c’è anche uno studio, una preparazione, per me è una soddisfazione vera”.

Lei ha raccontato la sua storia in un libro…

“Sì, il primo che ho scritto. Si chiama C’era una (prima) volta ed è uscito nel 2020, purtroppo proprio durante il Covid e non sono riuscito a presentarlo come avrei voluto. È un libro in cui racconto come tante persone famose, da Enrico Mentana a Noemi, da Malagò a Giuliano Sangiorgi, sono arrivate al successo. Alcuni anche con colpi di fortuna, sì, ma sempre con tanta preparazione, passione e dedizione dietro. L’ho scritto proprio per mostrare questo: che dietro ogni carriera di successo, quasi sempre, c’è un grande lavoro fatto nell’ombra. È un libro in cui mi riconosco molto, perché anche la mia carriera è stata costruita pezzo per pezzo, iniziando da una piccolissima radio di Montesacro, una zona di Roma. All’epoca mia madre abitava all’Eur, quindi la mia stessa famiglia non riusciva nemmeno a sentirmi. Un giorno sono dovuti venire in macchina a Montesacro, perché volevano capire se davvero facessi radio. Non ci credevano! Mi hanno detto: ‘Ma dove ti possiamo ascoltare? Non ti si sente!’. Allora gli ho dato la frequenza, hanno acceso la radio e si sono accorti che davvero c’ero. È stato un percorso costruito metro dopo metro, senza salti, senza scorciatoie”.

E senza compromessi, mi pare di capire.

“Sì. Forse ci ho messo un po’ di più rispetto ad altri per arrivare, ma ci sono arrivato con le mie forze. E questa cosa me la tengo stretta. Ci sono persone che magari hanno avuto scorciatoie, che hanno cercato mezzi per arrivare da qualche parte. Io no. Io mi sono fatto un mazzo così, ma posso guardarmi allo specchio con serenità”.

I suoi genitori: ne parla molto e in modo molto affettuoso. Se dovesse indicare un valore che ti hanno trasmesso, qualcosa che non sia “famiglia”, “amore” o “salute”, cosa direbbe?

“Il valore del denaro. E del sacrificio, che è strettamente legato. Anche quando ho iniziato a guadagnare bene, ho sempre gestito i soldi con parsimonia. Non ho mai buttato via nulla. I miei mi hanno dato la possibilità di studiare, ma anche di provare a lavorare. Nei primi anni in radio guadagnavo pochissimo, spesso spendevo più in benzina per arrivare in studio di quanto guadagnassi davvero. Però loro hanno sempre creduto che un passo alla volta, con coerenza e senza fare il passo più lungo della gamba, ce l’avrei potuta fare. Mio padre, in particolare, era molto concreto. Purtroppo, non c’è più, ma mi porto dietro tutto quello che mi ha insegnato”.

Qual è stata la prima cosa che ha comprato con i soldi che ha guadagnato?

“Me lo ricordo perfettamente: uno scooter. Il famoso ‘Sì’ per andare in radio. Ero ancora minorenne, non potevo guidare la macchina, ma avevo bisogno di un mezzo per muovermi. Abitavo all’Eur e la radio era a Montesacro, che, per chi conosce Roma, non è proprio dietro l’angolo. Quindi era un acquisto funzionale, più che simbolico. Ma sì, è stato il primo regalo che mi sono fatto col mio lavoro”.

Quando ripensa a quegli anni, agli inizi, che sensazione le torna in mente?

“Tenerezza. Tantissima tenerezza. Perché ero un ragazzo molto timido, molto riservato. Avevo questi slanci come le battute in classe ma erano momenti. Era quella voglia di piacere agli altri, ai compagni. Ecco, io sono sempre stato così: sfacciato solo quando ho un pubblico. Che sia la mia classe, un teatro o anche uno stadio, come quando ho presentato Vasco Rossi al Modena Park davanti a 225.000 persone, io lì sono a mio agio. Posso anche camminare nudo su un palco. Ma se mi trovo a cena con una ragazza che mi piace, faccio fatica pure a guardarla negli occhi. Ero così allora e un po’ lo sono ancora adesso. Perciò, quando guardo indietro, provo affetto per quel ragazzo timido, pieno di insicurezze, che però dentro aveva già un fuoco che la radio ha tirato fuori”.

E oggi, che rapporto ha con l’amore?

“Complicato. Per anni ho giocato con l’amore. Quando ho iniziato ad avere i primi successi, anche se locali, mi sono molto divertito. Diciamo che ho fatto il quindicenne a 25 anni. Ho recuperato tutto con dieci anni di ritardo. I miei coetanei a 15 andavano in discoteca e si divertivano; io stavo lì a guardare il DJ, studiavo, imparavo. Poi, verso i 20, ho cominciato a lavorare sul serio, ad avere un po’ di visibilità, ed è lì che ho iniziato a vivere davvero l’adolescenza, anche dal punto di vista sentimentale. I miei primi veri grandi amori sono arrivati intorno ai 30 anni. Due storie molto importanti. Una, in particolare, è finita male: stava per nascere un bambino, che purtroppo abbiamo perso prima che venisse al mondo. Non sono mai diventato padre. E quella storia, la più importante della mia vita, l’ho persa perché non ho avuto il coraggio di andare a convivere. Da allora, sono più prudente. Ho paura di scottarmi. Forse ho sempre messo il lavoro davanti a tutto. Me l’hanno detto anche: ‘Tu sei sposato col tuo lavoro’. E forse è vero. Forse il lavoro mi ha dato quello che altri trovano in una famiglia. Però sì, è un pensiero che mi accompagna spesso”.

Sarebbe stato pronto a diventare padre?

“Sì, anche se all’inizio è stato uno shock. Era una storia importante, stavo con una ragazza che amavo molto, era austriaca, ma si stava per trasferire a Roma proprio per iniziare una vita insieme. Io all’epoca abitavo ancora a Roma, non a Milano. Quando lei mi ha detto che aspettava un bambino, ci ho messo un po’ per elaborare la cosa. Ma poi, piano piano, mi sono convinto. Mi sono detto: ‘Come tutti i padri alla prima esperienza, imparerò a farlo mentre lo faccio’. Avevo accettato l’idea, ero pronto… e invece il bambino l’abbiamo perso, purtroppo. È stato un dolore grande, molto profondo. E anche la relazione, dopo, non ha retto. Lei non è più venuta a vivere a Roma, ci siamo lasciati. Quella ferita, in qualche modo, ha condizionato anche il mio rapporto con l’idea di costruire una famiglia. Ci penso spesso, e un po’ la temo, forse proprio per via di quella perdita”.

In quei momenti di dolore, la perdita di un figlio o del padre, il lavoro l’ha aiutata?

“Sempre. La radio, in particolare, è stata la mia terapia, torno a ribadirlo. Quando è morto mio padre, il direttore di RDS mi disse: ‘Claudio, prenditi tutto il tempo che vuoi. Torna quando te la senti’. E invece io sono tornato quasi subito. Perché se fossi rimasto a casa, sarei impazzito. Avevo bisogno di sentirmi utile, di sentirmi vivo, di parlare con la gente. Anche quando è successo con il bambino, anche lì, il lavoro mi ha aiutato tantissimo. Perché è un mestiere che ti dà forza, se lo vivi così. E poi, oltre al dolore personale, ho cercato di stare vicino a mia madre, ovviamente. Ma anche per lei, sapere che io continuavo a fare il mio lavoro, che restavo in piedi, era una forma di sollievo”.

“Mi fanno male i capelli” è diventata una sua frase simbolo di Monica Vitti, un modo per dire “sto male fino nel profondo”. Cos’è che fa dire a Claudio ‘mi fanno male i capelli’?

“Rispondo in due modi, perché ho due registri: uno personale e uno più generale, legato al mondo che ci circonda. Sul piano personale, sono un ipocondriaco pazzesco. Una specie di mini Carlo Verdone. Se mi fa male un gomito, penso che nel giro di mezz’ora quel dolore mi sale alla spalla, poi al collo, poi al cervello e finisce tutto. Ho avuto anche dei traumi veri, per carità: mi sono rotto una clavicola, un femore, ho avuto incidenti in moto e in macchina (uno, in particolare, è stato molto grave, pensavo di non farcela). Quindi sì, mi fanno male i capelli anche per questa ansia costante di stare male. È una cosa che mi porto dietro, e che ogni tanto mi paralizza”.

E sul piano generale?

“Mi fanno male i capelli per ciò che accade nel mondo. Vedere la guerra in Ucraina, quello che sta succedendo a Gaza, il cambiamento climatico… mi chiedo spesso dove stiamo andando. Vorrei vivere 300 anni, non per egoismo, ma per capire come andrà a finire, per vedere se ce la faremo a rimettere le cose in ordine. Io seguo tantissimo la politica, l’attualità. Appena torno a casa, accendo La7. O, se voglio vedere un altro punto di vista, anche Rete 4. Guardo entrambi i canali, perché mi piace confrontare le narrazioni. Se una notizia viene trattata in un modo da Lilli Gruber e in modo opposto da Paolo Del Debbio, per me è interessante. Ecco, più mi informo e più mi preoccupo. Conoscere di più, in questo caso, non aiuta a stare più tranquilli. Anzi”.

È un atteggiamento molto consapevole: guardare entrambi i punti di vista, persino quando sono molto distanti tra loro.

“Sì, lo faccio da sempre. Anche quando compravo i quotidiani, prendevo più spesso quelli ‘dell’altra parte’. Quelli vicini alle mie idee li conoscevo già. Invece volevo capire come ragionava chi la pensava diversamente. Perché è solo conoscendo le argomentazioni altrui che puoi controbattere davvero. La dialettica nasce così, no? Se non conosci il tuo avversario, che sia politico o culturale, sei disarmato. Non puoi ribattere nulla se non sai cosa pensa chi hai davanti. È anche una questione di rispetto, a pensarci bene”.

Il rapporto con il pubblico. Lasciamo stare dati, percentuali, indici di ascolto. Con un po’ di presunzione, come misura il suo successo personale?

“Non lo misuro certo con i numeri dei social. Non ho cifre clamorose: 180 mila follower da una parte, 50 mila dall’altra… non parliamo di milioni. Anche perché non ne ho mai comprato uno: i miei numeri sono reali. Per me la misura è nella qualità di quello che mi arriva. Quando qualcuno mi scrive che ha notato una parola scelta con cura, o che si percepisce una certa preparazione dietro a quello che dico… quello ha un valore. È chiaro che tutti puntiamo alla quantità (in radio e in tv siamo tutti felici se gli ascolti vanno bene) ma per me è importante che chi mi ascolta ascolti davvero. Che non sia lì solo per compagnia, ma per il contenuto. Anche quando non la pensano come me, se il confronto è civile e intelligente, sento che ho fatto qualcosa di buono. Per dire, io uso i social in modo diverso: TikTok per esprimermi, dire la mia, come se fosse Italia 1; Instagram più per il lavoro, come Rai 1; e Facebook è quasi TV2000, per capirci. Ognuno ha la sua funzione, ma in tutti cerco persone con un cervello, non solo follower che dicono ‘quanto sei bello’ o ‘quanto sei brutto’. Se ti seguono per quello che dici, non per come appari, allora sì: lì sento che il lavoro ha senso”.

Si è detto “Ok, sto funzionando”?

“Sì. Quando ricevo messaggi tipo: ‘Guarda, io ascolto RDS sempre, ma alzo il volume quando parli tu con Roberta (Lanfranchi, ndr). È il contrario di quello che succede di solito: in macchina si ascolta la radio come sottofondo, poi quando parlano i conduttori magari si abbassa un po’, come nei negozi, perché diventa brusio. Invece, se mi dicono che alzano il volume quando parliamo noi, rispetto alla musica, vuol dire che quello che diciamo interessa davvero. E questo, devo dire, mi rende orgoglioso. Mi fa capire che non è tutto inutile”.

Quando si guarda allo specchio oggi, cosa vede?

“Vedo che stavo meglio vent’anni fa (ride, ndr)! Ma vedo anche una persona con più consapevolezza. Da un lato, certo, qualche ruga in più c’è, come per tutti, ma dentro ho ancora la stessa voglia di fare di quando ero un ragazzino. Anzi, sento che posso dare ancora di più. Ho fatto tanto: due libri, radio, un po’ di tv, mille serate, ho presentato cantanti in stadi con 100 mila persone… ma penso che voglio ancora fare qualcosa di più profondo. Quando si accende una telecamera, un microfono, o semplicemente metto un disco, provo ancora la stessa adrenalina di quando ho cominciato. Non ho mai preso sottogamba neanche un minuto di radio, una serata in una piazza, anche se c’erano cento persone perché pioveva. Sempre con la stessa passione. Se proprio devo dire un pregio, anche se odio l’autocelebrazione, è questo: ho ancora tantissima passione per quello che faccio, e la vedo nei miei occhi. Nonostante le rughe attorno, la luce dentro è la stessa”.

È uscito lo scorso 25 novembre il suo secondo libro. Si chiama Ti cercherò per sempre (Piemme). Ma non racconta di lei.

“Racconta la storia della Fondazione Francesca Rava. È una realtà che seguo da anni, di cui sono testimonial insieme a persone come Martina Colombari, Fiorello e altri ancora. Il libro racconta i 25 anni della fondazione, nata da un dolore fortissimo: Maria Vittoria Rava ha perso la sorella Francesca in un incidente stradale a 26 anni. Era la sua metà, erano legatissime. Maria Vittoria avrebbe dovuto fare il notaio, l’avvocato. Ha lasciato tutto, e ha trasformato quel dolore in qualcosa di buono. Oggi la fondazione è attiva in tutto il mondo: da Haiti a Gaza, nei terremoti in Italia, ovunque ci sia un bambino in difficoltà. Il libro raccoglie storie, testimonianze, ed è un progetto a cui tengo molto. Tutti i proventi vanno in beneficenza, non prendo un euro dalla vendita. Ed è anche la ragione per cui ne sto regalando pochi anche agli amici, proprio perché ogni copia venduta aiuta davvero”.