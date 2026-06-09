Claudio Insegno sposa Stefano Minotti e il fratello Pino celebra il matrimonio: il discorso del conduttore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Claudio Insegno e il compagno Stefano Minotti si sono uniti in matrimonio a Formello dopo sette anni di relazione. La cerimonia civile, organizzata interamente a tema cinema, è stata officiata dal fratello dello sposo, il conduttore Pino Insegno. All’evento, oltre al cagnolino Burt nel ruolo di portatore delle fedi, hanno preso parte 180 invitati.

Il matrimonio di Claudio Insegno e Stefano Minotti

Grande festa nel mondo dello spettacolo per l’unione civile tra l’attore e regista Claudio Insegno, 60 anni, e il compagno Stefano Minotti, trentenne aiuto regista e sceneggiatore.

La cerimonia si è svolta sabato 7 giugno presso Villa Domus Urania a Formello, alle porte di Roma, davanti a circa 180 invitati. La coppia, legata sentimentalmente da sette anni dopo essersi conosciuta a teatro, ha scelto di personalizzare l’evento interamente sul tema del cinema.

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Gli allestimenti hanno compreso un tableau d’onore a forma di ciak all’ingresso del giardino, tavoli con nomi ispirati a celebri pellicole e due sedie da regista riservate agli sposi. Le fedi nuziali sono state invece custodite da Burt, il cane barboncino della coppia.

Le parole di Pino Insegno

A officiare il rito civile, indossando la fascia tricolore istituzionale, è stato il fratello maggiore dello sposo, il conduttore televisivo Pino Insegno.

Durante la celebrazione, il presentatore di Reazione a catena ha dedicato parole molto affettuose alla coppia, ironizzando anche sulla convivenza e affrontando il tema della differenza d’età di 31 anni: “Il bello dell’amore è che non contano gli anni in amore, ma contano le emozioni. E le loro emozioni insieme funzionano e funzionano nelle risate, negli sguardi, nelle piccole abitudini e anche nelle follie quotidiane”.

Al termine della formula di rito, il conduttore ha formalizzato l’atto dichiarandoli ufficialmente uniti davanti alla legge.

Gli invitati del mondo dello spettacolo

Per l’occasione, i ruoli di testimoni dello sposo sono stati affidati alla doppiatrice Monica Ward e al manager teatrale Giulio Pangi. Per Minotti erano invece presenti il fratello Luca, la madre Romina e l’amico Alessio Bellani.

Tra il pubblico si è registrata una massiccia partecipazione di personaggi famosi e colleghi della scena teatrale e televisiva italiana, tra cui Giancarlo Magalli, Pierfrancesco Pingitore, Justine Mattera, Antonella Elia, Gabriella Labate, Nina Soldano, Massimo Di Cataldo, Arturo Brachetti, Giampiero Ingrassia, Imma Battaglia, Angela Melillo, Barbara Foria, Tosca – che si è esibita sul palco – e Milena Miconi, che ha condiviso le immagini della giornata sui propri canali social.