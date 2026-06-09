Claudio Insegno sposa Stefano Minotti e il fratello Pino celebra il matrimonio: il discorso del conduttore
Pino celebra il matrimonio civile tra il fratello Claudio Insegno e Stefano Minotti: la festa a tema cinema accoglie 180 invitati a Formello
Claudio Insegno e il compagno Stefano Minotti si sono uniti in matrimonio a Formello dopo sette anni di relazione. La cerimonia civile, organizzata interamente a tema cinema, è stata officiata dal fratello dello sposo, il conduttore Pino Insegno. All’evento, oltre al cagnolino Burt nel ruolo di portatore delle fedi, hanno preso parte 180 invitati.
- Il matrimonio di Claudio Insegno e Stefano Minotti
- Le parole di Pino Insegno
- Gli invitati del mondo dello spettacolo
Il matrimonio di Claudio Insegno e Stefano Minotti
Grande festa nel mondo dello spettacolo per l’unione civile tra l’attore e regista Claudio Insegno, 60 anni, e il compagno Stefano Minotti, trentenne aiuto regista e sceneggiatore.
La cerimonia si è svolta sabato 7 giugno presso Villa Domus Urania a Formello, alle porte di Roma, davanti a circa 180 invitati. La coppia, legata sentimentalmente da sette anni dopo essersi conosciuta a teatro, ha scelto di personalizzare l’evento interamente sul tema del cinema.
Gli allestimenti hanno compreso un tableau d’onore a forma di ciak all’ingresso del giardino, tavoli con nomi ispirati a celebri pellicole e due sedie da regista riservate agli sposi. Le fedi nuziali sono state invece custodite da Burt, il cane barboncino della coppia.
Le parole di Pino Insegno
A officiare il rito civile, indossando la fascia tricolore istituzionale, è stato il fratello maggiore dello sposo, il conduttore televisivo Pino Insegno.
Durante la celebrazione, il presentatore di Reazione a catena ha dedicato parole molto affettuose alla coppia, ironizzando anche sulla convivenza e affrontando il tema della differenza d’età di 31 anni: “Il bello dell’amore è che non contano gli anni in amore, ma contano le emozioni. E le loro emozioni insieme funzionano e funzionano nelle risate, negli sguardi, nelle piccole abitudini e anche nelle follie quotidiane”.
Al termine della formula di rito, il conduttore ha formalizzato l’atto dichiarandoli ufficialmente uniti davanti alla legge.
Gli invitati del mondo dello spettacolo
Per l’occasione, i ruoli di testimoni dello sposo sono stati affidati alla doppiatrice Monica Ward e al manager teatrale Giulio Pangi. Per Minotti erano invece presenti il fratello Luca, la madre Romina e l’amico Alessio Bellani.
Tra il pubblico si è registrata una massiccia partecipazione di personaggi famosi e colleghi della scena teatrale e televisiva italiana, tra cui Giancarlo Magalli, Pierfrancesco Pingitore, Justine Mattera, Antonella Elia, Gabriella Labate, Nina Soldano, Massimo Di Cataldo, Arturo Brachetti, Giampiero Ingrassia, Imma Battaglia, Angela Melillo, Barbara Foria, Tosca – che si è esibita sul palco – e Milena Miconi, che ha condiviso le immagini della giornata sui propri canali social.