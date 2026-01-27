Claudio Lippi a Falsissimo di Fabrizio Corona, il conduttore svela retroscena su Mediaset dall'ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fabrizio Corona è un fiume in piena ed è più arrabbiato di prima: ignorando l’ordinanza del Tribunale civile di Milano, che vietava la pubblicazione di una nuova puntata, Corona ha trasmesso un nuovo episodio del suo format Falsissimo. L’oggetto, come al solito, il cosiddetto “prezzo del successo” e il presunto sistema-Signorini. Per avvalorare le sue tesi, Corona ha dato la parola anche a Claudio Lippi in qualità di persona informata. Lippi, oggi 80enne, è in un letto d’ospedale essendo gravemente malato.

Come sta Claudio Lippi

Il milanese Claudio Lippi, ex conduttore, showman, cantante e produttore, è stato per 30 anni uno dei volti più amati della tv prima di cadere nell’oblio.

Negli anni passati ha avuto una serie di gravi problemi di salute: un infarto, quattro bypass e una pleurite essudativa.

ANSA

Nel corso dell’ultimo episodio di Falsissimo, Corona ha mandato in onda una telefonata con Lippi. Nella foto in sovraimpressione, Lippi è apparso visibilmente dimagrito, stanco, barbuto e con una cannula nasale per l’ossigenoterapia.

“Sono in un ospedale di mer*a senza sapere se ho un tumore ai polmoni”, ha esordito Lippi. “È stato abbandonato e cacciato dalla Tv. Ora è in fin di vita e senza un euro. Lui dice che non sta morendo”, ha affermato Corona.

Corona ha replicato in anticipo alle accuse: “Potete dire che siamo cinici e che abbiamo usato le immagini di un uomo in fin di vita, ma è stato lui a cercarci. Mi ha ringraziato per il lavoro che sto facendo”.

Claudio Lippi si è effettivamente complimentato con l’ex re dei paparazzi e ha dichiarato, non avendo più nulla da perdere, di voler “vedere saltare un po’ di teste”, riferendosi al mondo televisivo e alle sue dinamiche interne.

“Vorrei far capire insieme a Fabrizio cosa vuol dire parlare alla gente, senza prenderla in giro”, ha affermato Lippi.

La strategia di Fabrizio Corona

Dal momento che il Tribunale di Milano ha imposto a Fabrizio Corona di non parlare più di Alfonso Signorini, allora l’ex re dei paparazzi ha cambiato bersaglio sparando a zero su Mediaset e sui suoi volti, inclusa Maria De Filippi.

Il Tribunale di Milano aveva proibito la messa in onda della nuova puntata di Falsissimo con una motivazione chiara: i gusti sessuali di Alfonso Signorini non sono di interesse pubblico. Fabrizio Corona concorda, ma aggiunge dell’altro: la (presunta) notizia non riguarda i gusti sessuali, ma il fatto che da essi sia scaturito un (presunto) sistema in cui i casting del Grande Fratello sarebbero stati pilotati. Conferme o smentite arriveranno dall’inchiesta che vede Signorini indagato.

Perché Fabrizio Corona ha intervistato Claudio Lippi

Le puntate di Falsissimo su YouTube prevedono due momenti: un primo momento in chiaro che tutti possono seguire e un secondo momento in abbonamento. La telefonata con Lippi è stata trasmessa nel secondo tempo.

In qualità di ex insider di Mediaset, Claudio Lippi è stato sentito da Fabrizio Corona. E ha confermato i teoremi di Corona, scendendo nei dettagli e facendo i nomi di presunte liaison fra noti conduttori e soubrette, condendo il tutto con retroscena su gusti sessuali particolari. Come è evidente, si tratta di versioni tutte da confermare.

Cosa farà Mediaset adesso

Si attendono ora le mosse di Mediaset, che è un’azienda quotata in Borsa e il cui funzionamento è improntato al rispetto di un rigido codice etico.